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Новини
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Киянин, який запустив феєрверк у воєнний час, отримав рік обмеження волі, - прокуратура

суд

За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за запуск феєрверку у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановлено, 35-річний правопорушник ввечері 6 березня 2024 року з вікна квартири у Голосіївському районі столиці запустив салют. Загалом пролунало чотири вибухи.

"Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Також читайте: П’яний чоловік на Миколаївщині запустив феєрверк під час повітряної тривоги. Йому можуть обмежити волю на 5 років. ФОТО

салют у Києві під час війни

Автор: 

Київ (19401) суд (11647) феєрверк (33)


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Топ коментарі
+6
Якби це мамине сонечко хоч раз побувало під обстрілом магнієвими касетами - напевно б такою фігнью не страждало.

Який там випробувальний термін? В ЗСУ. До нас, на нуль.
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03.04.2024 11:25
+3
Ага, ідіото розкаялось і запевнило, що воно більше не буде ідіотом..
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03.04.2024 11:30
+3
П***рів завжди вистачає. А нам своє робити.
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03.04.2024 11:35
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Якби це мамине сонечко хоч раз побувало під обстрілом магнієвими касетами - напевно б такою фігнью не страждало.

Який там випробувальний термін? В ЗСУ. До нас, на нуль.
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03.04.2024 11:25 Відповісти
я за твоє рішення, але судді в Україні продажні. дивись, що шевченківський суд робить з Червинським, то для мене це не право, а кривосуддя. Слава ЗСУ!
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03.04.2024 11:33 Відповісти
П***рів завжди вистачає. А нам своє робити.
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03.04.2024 11:35 Відповісти
І це покарання для покидька??!!!
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03.04.2024 11:27 Відповісти
Розстріляти птрібно?
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03.04.2024 11:37 Відповісти
Було б непагано, насправді.
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03.04.2024 12:04 Відповісти
Ну все вірно: до криміналітету, який перетворив країну на Афганістан не дотягнутися да і воно якось страшно. Давайте ростріляємо людину за фейерверк. Ця країна точно приречена, бо суспільство не виліковне
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03.04.2024 12:12 Відповісти
Ну так, давайте мальчіка пожалієм. А людей навкруги, в яких він своїми бабахами по п'ять років життя відібрав через стрес і паніку, вам чомусь не шкода, так?
А я от наприклад, як платник податків, різко проти годувати це чмо цілий рік, одягати, лікувати, надавати йому халявні комунальні послуги. Бо бачте мальчіку 35 рочків пітардочку, *****, підірвать захотілося. Якщо такий до хріна піротехнік, забирайте у військо, хай підриває ворожу техніку.

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03.04.2024 12:17 Відповісти
Бухнув чувак, розум якого може й так не зовсім було відібрало, ну той поліз стріляти долбодятел. А може донбасянин якийсь бо я щось важко собі уявляю киянина якому б зараз бабахів та спалахів захотілося б.
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03.04.2024 12:44 Відповісти
До повномасштабної війни "бахкала" вся Україна. І навіть я, повернувшись з війни, ні на кого не ображався. Всім було насрать. А тут всі такі шугані стали і різко стали патріотами. Людину покарано, не бачу сенсу обговорювати це. Хочете анархію - то вам або в Афганістан, або в Сирію. Потім не дивуйтеся, чому люди тікають з країни. Не тільки від війни, а і від таких "рембо", які просто хочуть взяти в руки зброю і вершити своє правосуддя
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03.04.2024 12:49 Відповісти
Людей це страшенно лякало і до повномасштабної війни, якщо шо. Ми всі дуже за вас раді, що ви такий термінатор. Комусь, може, і до перфоратора в 6 ранку в неділю немає жодного діла, спить собі і нічого не чує.
А в цілому - маєте право на власну думку. Як і я на свою.
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03.04.2024 13:11 Відповісти
Братику, я такий самий як ти. Один в один. Просто є якісь мінімальні правила, яких абсолютно не проблема дотримуватися.

Все нормально. Бачу, ти написав і не вдався уважно в допис Станіслава. От прочитай уважно ))

Щодо "ремб". Є ти. Є я. Я зараз теж вдома, недавно передивився, й це було вже смішно. Я досі трохи в ****, як таке взагалі могло трапитися, шо ми, колись абсолютно цивільні люди, стали такими як є зараз?
Знаєш, хоч й казав собі більше не дивитися фільми про війну, але вчора включив "Black Hawk Down" Рідлі Скота. Довго матюкався. Тому що неможливо. Я воював разом з побратимами з американської Дельти. Є протоколи, є регламенти. Нє, ті бойовики тепер точно сприймаємо як комедії.
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03.04.2024 13:22 Відповісти
Я почув! Я за покарання. Але проти, щоб за таке розстрілювати. А так в цілому згоден
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03.04.2024 13:45 Відповісти
Це відстрочка від мобілізації мінімум на рік.
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03.04.2024 13:06 Відповісти
На фронт нахрін в штрафбат на рік.
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03.04.2024 11:27 Відповісти
за что его так? это избиратель зеленского. А с другой стороны, чем подтверждается действие военного стану? Знатокам вопрос на засыпку)
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03.04.2024 11:30 Відповісти
Ти вважаєш, що якщо по твоєму будинку, по твоїх квартирі, по твоїй конкретно родині ще не прилетіло - то так і буде?
Типу, заліз під ковдру і в безпеці?
Помиляєшся.
Вони хочуть тебе вбити. Тебе, твоїх батьків, твою жінку, твоїх дітей. Який тобі ще треба воєнний стан?
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03.04.2024 11:34 Відповісти
Ага, ідіото розкаялось і запевнило, що воно більше не буде ідіотом..
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03.04.2024 11:30 Відповісти
Тобто, рік нашаріка жерти, нашаріка пити, нашаріка мати приміщення з халявною комуналкою, халявною медициною і імунітетом від призиву? Я не зрозумів, цього уйобка покарали чи винагородили?
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03.04.2024 11:38 Відповісти
дали відстрочку на рік
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03.04.2024 11:48 Відповісти
 
 