Киянин, який запустив феєрверк у воєнний час, отримав рік обмеження волі, - прокуратура

За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за запуск феєрверку у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановлено, 35-річний правопорушник ввечері 6 березня 2024 року з вікна квартири у Голосіївському районі столиці запустив салют. Загалом пролунало чотири вибухи.

"Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

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