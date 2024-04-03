Киянин, який запустив феєрверк у воєнний час, отримав рік обмеження волі, - прокуратура
За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за запуск феєрверку у воєнний час (ч. 1 ст. 296 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Як встановлено, 35-річний правопорушник ввечері 6 березня 2024 року з вікна квартири у Голосіївському районі столиці запустив салют. Загалом пролунало чотири вибухи.
"Своїми діями чоловік не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, а й налякав мешканців сусідніх будинків, які вирішили, що відбувається черговий обстріл військовими збройних сил рф", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Суд, надавши оцінку наведеним прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.
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Який там випробувальний термін? В ЗСУ. До нас, на нуль.
А я от наприклад, як платник податків, різко проти годувати це чмо цілий рік, одягати, лікувати, надавати йому халявні комунальні послуги. Бо бачте мальчіку 35 рочків пітардочку, *****, підірвать захотілося. Якщо такий до хріна піротехнік, забирайте у військо, хай підриває ворожу техніку.
А в цілому - маєте право на власну думку. Як і я на свою.
Все нормально. Бачу, ти написав і не вдався уважно в допис Станіслава. От прочитай уважно ))
Щодо "ремб". Є ти. Є я. Я зараз теж вдома, недавно передивився, й це було вже смішно. Я досі трохи в ****, як таке взагалі могло трапитися, шо ми, колись абсолютно цивільні люди, стали такими як є зараз?
Знаєш, хоч й казав собі більше не дивитися фільми про війну, але вчора включив "Black Hawk Down" Рідлі Скота. Довго матюкався. Тому що неможливо. Я воював разом з побратимами з американської Дельти. Є протоколи, є регламенти. Нє, ті бойовики тепер точно сприймаємо як комедії.
Типу, заліз під ковдру і в безпеці?
Помиляєшся.
Вони хочуть тебе вбити. Тебе, твоїх батьків, твою жінку, твоїх дітей. Який тобі ще треба воєнний стан?