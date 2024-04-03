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Новини Війна
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В окупованій Каховці знову зникли світло, вода, газ та зв’язок

світло

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині знову зникли світло, газ, вода та зв’язок.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Знову в тимчасово окупованій Каховці зникли світло, вода, газ та звʼязок", - йдеться в повідомленні.

Наразі окупаційна "влада" не коментує ситуацію та вигадує чергове "виправдання" своєї бездіяльності, додав Соболевський.

Читайте: Окупанти проводять демонстративні рейдові заходи у Каховці, щоб залякати місцеве населення і змусити отримати російські паспорти, - Генштаб

Автор: 

Каховка (125) Соболевський (85)


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Продажний мент Джамал служить свинособакам в Каховці...А можливо вже здох...
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03.04.2024 13:02 Відповісти
 
 