В окупованій Каховці знову зникли світло, вода, газ та зв’язок
У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині знову зникли світло, газ, вода та зв’язок.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Знову в тимчасово окупованій Каховці зникли світло, вода, газ та звʼязок", - йдеться в повідомленні.
Наразі окупаційна "влада" не коментує ситуацію та вигадує чергове "виправдання" своєї бездіяльності, додав Соболевський.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар03.04.2024 13:02 Відповісти Мені подобається 0
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