На 1 червня РФ готує додаткову мобілізацію 300 тис. осіб, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Фінляндії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", - сказав він.

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