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Новини Мобілізація в РФ
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На 1 червня РФ готує додаткову мобілізацію 300 тис. осіб, - Зеленський

рф,росія,арміярф,мобілізація

Президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Фінляндії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", - сказав він.

Також читайте: На окупованій Луганщині розпочалася нова хвиля примусової мобілізації, - ОВА

Автор: 

армія рф (17160) Зеленський (23653) росія (64871) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+18
А зеля, ще легітимний?
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03.04.2024 14:39
+13
А що натомість готує зелена влада? Саботаж роботи верховної зради, яка в березні попрацювала цілих 10 годин? Цікаво, а зарплати депутанти отримали за 1,5 дні чи за повний місяць?
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03.04.2024 14:52
+11
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03.04.2024 14:40
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А зеля, ще легітимний?
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03.04.2024 14:39 Відповісти
А что нет? Вся же оппозиция подтвердила что выборы сейчас не нужны включая Порошенко. Я бы например за Порошенко вполне проголосовал если бы выборы проводились, спрашивается зачем ему тогда понадобилось меморандум подписывать что клоун легитимный
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03.04.2024 14:54 Відповісти
А він його не підписував
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03.04.2024 14:57 Відповісти
Ну да Геращенко без его ведома подписала
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03.04.2024 15:09 Відповісти
Сам себе виправив?

Бо при Залужному він говорив -
треба мати 500000.
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03.04.2024 16:16 Відповісти
Може мабуть тому що зараз йде війна на виснаження, а зазвичай в таких випадках країна в якій починається внутрішній конфлікт майже миттево програє, ось і міркуйте що краще, судячи з того що вся мусорня й досі в тилу - херпіду боневтікович сам владу не віддасть, а для революціїї такого масштабу потрібні ресурси як ще на пів війни і дотого ж всі ці ресурси зараз на передку, чи ви вважаєте що зараза там лохторат зебоби воює?
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03.04.2024 15:13 Відповісти
Ну аргумент так себе, еще неизвестно что лучше конфликт или во главе страны шайка-лейка квартальная. Да и в чем конфликт? Электронный кабинет военнообязанного можно легко создать, а электронный кабинет избирателя чтобы он через него голосовал проблема?
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03.04.2024 15:18 Відповісти
а от кабінет виборця, це вже ні, це ж шмаркля підтасує голоси як собі захоче. Може вже ззабули, як мертвечук через транзитні сервери підробляв протоколи голосування? а тут ніяк не прослідкуєш, як хто проголосував і хто голосував, як треба так і намалюють. із кабінетом військовозобов'язаного теж фігня, шукають теми як бабло відмити.
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03.04.2024 20:42 Відповісти
Сложно подтасовать результат если подсчет идет сразу онлайн как говорится, то есть избиратель сделал выбор и голос ушел в результат итоговый. Подтасовки происходят когда голос прежде чем попасть в итоги "гуляет" по базам транзитным, что явно было у мертвечука
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03.04.2024 21:09 Відповісти
нічого складного, все обробляє машина із певним алгоритмом і завданням.
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03.04.2024 23:06 Відповісти
Это тебе Елдак рассказал про 300 000 челов или Буданга?
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03.04.2024 14:40 Відповісти
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03.04.2024 14:40 Відповісти
Буданга обещал мобилизацию 500 тыс. ещё в январе 2023. Эти сказки говна не стоят.
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03.04.2024 14:43 Відповісти
Ну, і ... дуже потужно заявляє президент України. Де наш Закон про мобілізацію!?
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03.04.2024 14:43 Відповісти
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03.04.2024 14:47 Відповісти
Жека, ти? Скидай вагу, а то на мило пустять.
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03.04.2024 15:20 Відповісти
Он скоро Юзика перевесит.
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03.04.2024 15:36 Відповісти
І чому махровому пи₴дуну тут повинна бути віра?
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03.04.2024 14:48 Відповісти
Зеленский - оголошуй повну мобілізацію! Досить бути на гачку у безмозглої і єлдака!!
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03.04.2024 14:51 Відповісти
Ти спочатку економіку збудуй, яка буде цю "повну мобілізацію" тягнути.
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03.04.2024 15:10 Відповісти
для тупих розуміння що на 1 мобілізованого треба 10 в тилу не доходить
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03.04.2024 15:18 Відповісти
А все они думают, что все годы войны нас будут кормить, одевать, обувать, снабжать оружием и ставить протезы раненым на какие-то деньги из других стран. Или что можно палками с рогатками воевать, лишь бы набрать побольше мяса.
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03.04.2024 15:38 Відповісти
А до них і не дійде.... Бо як гавномарафон так і кожен пересічний недоюлргер розганяли тему про ненависних "ухилянтів", тож нащо їм економіка, для них війна на першому місці!!!
Ці клоуни варті цього боНевтіка як ніхто
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03.04.2024 15:48 Відповісти
причому 10 працюючих, які створюють додану вартість, а не дармоїдів чинуш.
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03.04.2024 20:46 Відповісти
А що натомість готує зелена влада? Саботаж роботи верховної зради, яка в березні попрацювала цілих 10 годин? Цікаво, а зарплати депутанти отримали за 1,5 дні чи за повний місяць?
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03.04.2024 14:52 Відповісти
а хто скаже, що зе!прєзік нелегітимний, то й готує майдан по наказу з кремля!
понятно?
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03.04.2024 15:09 Відповісти
Потужно сказано, головне вчасно, так що чекаємо
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03.04.2024 15:10 Відповісти
Що воно меле, в Путіна мобілізація з 2022 не закінчувалась. Знову щось нюхав?
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03.04.2024 15:11 Відповісти
а що буде якщо відкрити кордони як в кацапіі?
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03.04.2024 15:33 Відповісти
Та нічого не буде, якщо будуть приймати на загальних умовах, як до війни, а не як біженців. В нас півкраїни в 2014 не розбіглося тільки тому, що безвіза не було. Може тому й кордони не закривали, бо спробуй виїдь.
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03.04.2024 15:51 Відповісти
Особисто я - одразу додму приїду! Задовбали ці закордони. Я впевнений, багато хто каже що поїде. Але таке питання - куди? Ви в курсі що зараз робиться в ЄС, США і Канаді з роботою? Який рівень злочинності? Та мені не так страшно через натовп ТЦКшників пройти, чим по чорному району Філадельфії! А що тут робиться з наркотою і бомжами, які дисфункціональні тут банки, ціни на житло космос, і інфляція дика, у нас в 90-ті спокійніше жилося. Я - додму! Але боюся їхати в закритий табір, ми вільна країна, чи як???
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03.04.2024 19:47 Відповісти
це складне питання для кожного. але я повернувся. дитина сказала що навіть легше дихати на своїй землі. і це дитина!
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03.04.2024 22:06 Відповісти
«Вот я так подумал… У меня никаких навыков нет, ничего… Вот, я пошёл. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… И чем я помог стране? Ничем. [........] Нет, я пока не собираюсь» (c) "Цитаты великих" том 2, стор. 528
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03.04.2024 15:34 Відповісти
Аби шо ляпнути. Краще сказав би що сам "потужно" готує для оборони України.
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03.04.2024 15:41 Відповісти
"А ми відповімо серією потужних гундосиків!"
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03.04.2024 15:56 Відповісти
Як вже надоїв цей пустопорожній пердь в калюжу, ні про що, а що ти Зебуба збираєшся робити у відповідь? Ще більше виділиш бабла на асфальт?
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03.04.2024 15:59 Відповісти
Фактически Зеля стал украинским Сталиным. Да, ето все подается народу под другим "соусом", якобы "військовий стан", и невозможно выборы провести. Но "право выбирать и быть избранным" - является основоположным в любой цивилизованной европейской стране....Нельзя быть наполовину беременным, демократические конституционные институты либо есть либо их нет.. А войну можно продолжать бессконечно, так как во многом именно от Зе-великого зависит когда она закончится или хотя бы заморозится..........Простыми словами, не исключено что уважаемый президент Зеленский бессменно будет у руля Украины еще лет так 7-10........ Демократично это или имеет все признаки совкового тоталитаризма, каждый для себя решает сам......
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03.04.2024 16:02 Відповісти
А як би робили ви?
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03.04.2024 16:17 Відповісти
Я не експерт, але в моєму скромному розумінні, до кінця військового стану , після закінчення 5-річної каденції Президента України, вся влада логічніше має перейти до Верховної Ради України........Тоді це буде більш демократично.........
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03.04.2024 16:41 Відповісти
в загалому так, є в цьому здоровий глузд.
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03.04.2024 20:50 Відповісти
Уряд національної єдності.
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03.04.2024 17:46 Відповісти
Я би відкрив кордони! Чому США і Ізраїль постійно мають стан війни, а люди їздять?! Думаєте, їм не страшно людей пускати?
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03.04.2024 19:49 Відповісти
Так щоб повнійст вийти із ситуації:

1. Відкрити кордони
2. Провести вибори
3. ЗНа максимум ВИРОБНИЦТВО власної зброї!!! Усі заводи - на максимум, навіть дитячі гуртки щоб дрони робили!
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03.04.2024 19:56 Відповісти
Volodymyr

США мають постійно стан війни...
з ким, дозвольте запитати?
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03.04.2024 21:57 Відповісти
США постійно мають стан війни????
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04.04.2024 00:22 Відповісти
Пішов на х@й їб@нько хрипливий , з рота зелі тільки і г@вно лізе .Ненавиджу гниду і всю зешоблу .
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03.04.2024 16:14 Відповісти
він ні слова поганого про Україну не написав, чи ви зеблюдки вже зовсім здуріли від сраколизства?
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03.04.2024 20:52 Відповісти
Якщо мобілізовані побудуть трохи поліціянтами в тилу, а тилові поліціянти на передовій, то може це було б доречно. А потім ротація ціх двох груп.

Це дало б можливість відпочити фронтовикам і на осінь, разом, звільнити Крим.

Не знаю, як поведуть себе керівники...
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03.04.2024 16:16 Відповісти
зе не закінчить війну, бо тоді прийдеться відповідати за всі свої дії
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03.04.2024 16:31 Відповісти
З 1.01.2024 по 3.04.2024 пройшло 93 дня.
93×2740(обісцяних дронів на день) = 254 820
Де, Зє-****, 254 820 дронів?
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03.04.2024 21:17 Відповісти
а бенин Оманский Нарик готовится к выборам в Штатах и молиться в перерывах между записыванием видосиков для Отупевших зелеДрочеров и кокаином в победу трампеля, вот тогда он сможет спокойно сдать то что не успел, сославшись на отсутствие помощи от Штатов....
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03.04.2024 21:41 Відповісти
а в нас маминих бусинок не можна чіпати....
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03.04.2024 22:34 Відповісти
Я так понимаю , что Зеленский и его ЗЕбригада твердо взяли курс на максимальную утилизацию-могилизацию мужского населения Украины с цель продления этой войны до бесконечности и соответственно продления своей власти по-максимуму без всяких там выборов !

Хотя из нынешней неутешительной ситуации на фронтах вырисовывается следующее - если заморозить войну по нынешней линии фронта , то это на сегодняшний день является самым оптимальным и спасительным вариантом - 80% территории Украины Киев контролирует , есть черноморские порты , какая-то экономика и энергетика , есть еще люди для восстановления страны ( пока их ЭТОТ с Ермаком не пустили после мобилизации на фарш под бесчисленные ордынские бомбы-снаряды-ракеты ) .

У ОРДЫ мобилизационный потенциал в 30...40 миллионов дегенератов , а в Украине 5...6 миллионов мужчин . которых еще надо вырвать из производства , добивая остатки экономики Украины. Ну не перемелешь ордынцев на фронте , даже если на одного нашего погибшего будет трое-четверо ихних ! Тем более , что их ВПК работает на полную мощь , а нашего ВПК особо не видать. Да еще ЭТОТ и ЭТИ умудрились почти со всеми западными союзниками рассобачиться и от НЕГО там уже все дико устали , что сказывается на западной помощи. Кроме того погром высшего военного руководства ЗСУ , учиненный ЭТИМ и его ЗЕбригадой создал для Путла прекрасные условия для летнего наступления и оккупации новых территорий.
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04.04.2024 00:31 Відповісти
А нас закон про мобілізацію буде?
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04.04.2024 05:06 Відповісти
 
 