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На 1 червня РФ готує додаткову мобілізацію 300 тис. осіб, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.
Про це він заявив на пресконференції з президентом Фінляндії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", - сказав він.
Топ коментарі
+18 Mikola Mazurenko
показати весь коментар03.04.2024 14:39
+13 Vyacheslav Romanov
показати весь коментар03.04.2024 14:52
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.04.2024 14:40
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Бо при Залужному він говорив -
треба мати 500000.
Ці клоуни варті цього боНевтіка як ніхто
понятно?
1. Відкрити кордони
2. Провести вибори
3. ЗНа максимум ВИРОБНИЦТВО власної зброї!!! Усі заводи - на максимум, навіть дитячі гуртки щоб дрони робили!
США мають постійно стан війни...
з ким, дозвольте запитати?
Це дало б можливість відпочити фронтовикам і на осінь, разом, звільнити Крим.
Не знаю, як поведуть себе керівники...
93×2740(обісцяних дронів на день) = 254 820
Де, Зє-****, 254 820 дронів?
Хотя из нынешней неутешительной ситуации на фронтах вырисовывается следующее - если заморозить войну по нынешней линии фронта , то это на сегодняшний день является самым оптимальным и спасительным вариантом - 80% территории Украины Киев контролирует , есть черноморские порты , какая-то экономика и энергетика , есть еще люди для восстановления страны ( пока их ЭТОТ с Ермаком не пустили после мобилизации на фарш под бесчисленные ордынские бомбы-снаряды-ракеты ) .
У ОРДЫ мобилизационный потенциал в 30...40 миллионов дегенератов , а в Украине 5...6 миллионов мужчин . которых еще надо вырвать из производства , добивая остатки экономики Украины. Ну не перемелешь ордынцев на фронте , даже если на одного нашего погибшего будет трое-четверо ихних ! Тем более , что их ВПК работает на полную мощь , а нашего ВПК особо не видать. Да еще ЭТОТ и ЭТИ умудрились почти со всеми западными союзниками рассобачиться и от НЕГО там уже все дико устали , что сказывается на западной помощи. Кроме того погром высшего военного руководства ЗСУ , учиненный ЭТИМ и его ЗЕбригадой создал для Путла прекрасные условия для летнего наступления и оккупации новых территорий.