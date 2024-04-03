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Україна отримає від Великої Британії машини розмінування Minewolf 370

розмінування,mw370

Велика Британія замовила обладнання для розмінування для України у приватної компанії Pearson Engineering. Серед такої техніки - дистанційно керовані машини розмінування Minewolf 370 (MW370).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Британії та пресслужбу Pearson Engineering.

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі.

Угода охоплює постачання багатоцільових інтерфейсів для машин, які дадуть змогу бронетехніці, що вже перебуває в Україні, використовувати протимінні плуги, подаровані британською армією і відремонтовані компанією Pearson Engineering.

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Крім того, ці інтерфейси розширюють функціональні можливості українського бронетанкового парку, сприяючи прийняттю на озброєння різноманітного наземного обладнання, яке призначене для подолання різних перешкод.

Серед такої техніки - дистанційно керовані машини розмінування Minewolf 370 (MW370).

Minewolf 370 (MW370)
Машини розмінування Minewolf 370

Вони призначені для знешкодження боєприпасів і створення безпечних проходів великими цивільними територіями.

"Розробка і постачання такого роду обладнання для порятунку життів є основою діяльності компанії Pearson Engineering. Ми поставили понад 3000 мінних плугів різних типів по всьому світу, і ми постійно інвестуємо, щоб перемогти сучасні загрози в міру їх розвитку", - заявила глава стратегічних можливостей, взаємодії та операцій DE&S Анна-Лі Рейлі.

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Автор: 

Велика Британія (5535) допомога (8280) розмінування (981)


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03.04.2024 17:26 Відповісти
Вчасно...
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03.04.2024 17:58 Відповісти
Як до Великої!!! Британії!!! Це якось не по королівські,.
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03.04.2024 18:13 Відповісти
Класна штука! Та це ж просто подарунок для фермерів! Фактично - агрегат для глибокого передпосівного культивування грунту! Можна відразу за цією машиною пускать сівалки та сіять зерно!
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03.04.2024 18:33 Відповісти
Пора вже налагодити випуск таких машин по всій Україні - їх треба тисячі.
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03.04.2024 19:33 Відповісти
для початку потрібно тисячі таків та бетерів
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03.04.2024 20:43 Відповісти
 
 