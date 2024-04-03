Україна отримає від Великої Британії машини розмінування Minewolf 370
Велика Британія замовила обладнання для розмінування для України у приватної компанії Pearson Engineering. Серед такої техніки - дистанційно керовані машини розмінування Minewolf 370 (MW370).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Британії та пресслужбу Pearson Engineering.
Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі.
Угода охоплює постачання багатоцільових інтерфейсів для машин, які дадуть змогу бронетехніці, що вже перебуває в Україні, використовувати протимінні плуги, подаровані британською армією і відремонтовані компанією Pearson Engineering.
Крім того, ці інтерфейси розширюють функціональні можливості українського бронетанкового парку, сприяючи прийняттю на озброєння різноманітного наземного обладнання, яке призначене для подолання різних перешкод.
Серед такої техніки - дистанційно керовані машини розмінування Minewolf 370 (MW370).
Вони призначені для знешкодження боєприпасів і створення безпечних проходів великими цивільними територіями.
"Розробка і постачання такого роду обладнання для порятунку життів є основою діяльності компанії Pearson Engineering. Ми поставили понад 3000 мінних плугів різних типів по всьому світу, і ми постійно інвестуємо, щоб перемогти сучасні загрози в міру їх розвитку", - заявила глава стратегічних можливостей, взаємодії та операцій DE&S Анна-Лі Рейлі.
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