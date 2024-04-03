Україна отримає від Великої Британії машини розмінування Minewolf 370

Велика Британія замовила обладнання для розмінування для України у приватної компанії Pearson Engineering. Серед такої техніки - дистанційно керовані машини розмінування Minewolf 370 (MW370).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Британії та пресслужбу Pearson Engineering.

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі.

Угода охоплює постачання багатоцільових інтерфейсів для машин, які дадуть змогу бронетехніці, що вже перебуває в Україні, використовувати протимінні плуги, подаровані британською армією і відремонтовані компанією Pearson Engineering.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer пройшов випробування і визначений як пріоритетний для Сил безпеки й оборони, - Федоров. ФОТО

Крім того, ці інтерфейси розширюють функціональні можливості українського бронетанкового парку, сприяючи прийняттю на озброєння різноманітного наземного обладнання, яке призначене для подолання різних перешкод.

Серед такої техніки - дистанційно керовані машини розмінування Minewolf 370 (MW370).

Машини розмінування Minewolf 370

Вони призначені для знешкодження боєприпасів і створення безпечних проходів великими цивільними територіями.

"Розробка і постачання такого роду обладнання для порятунку життів є основою діяльності компанії Pearson Engineering. Ми поставили понад 3000 мінних плугів різних типів по всьому світу, і ми постійно інвестуємо, щоб перемогти сучасні загрози в міру їх розвитку", - заявила глава стратегічних можливостей, взаємодії та операцій DE&S Анна-Лі Рейлі.

Читайте також: Литва закликає партнерів допомогти Україні обладнанням для розмінування та навчання