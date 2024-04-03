Відбулась зустріч Кулеби та Сійярто в Брюсселі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Угорщини Петер Сійярто провели тривалу зустріч у Брюсселі.
Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter), передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто мали тривалу зустріч у Брюсселі. Ми обидва погодилися, що за останні тижні було зроблено ряд кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах", - написав глава українського МЗС.
Після зустрічі Кулеба заявив, що очікує більш конструктивних подій найближчими днями та тижнями.
Топ коментарі
+3 Pan Lipko
показати весь коментар03.04.2024 22:44
+3 Pan Kotskyi
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+2 Oleg K #589544
показати весь коментар03.04.2024 23:07
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А генеральна лінія у Орбана та ЗЄрмака чітко корелюється з напрямком бабла.
Тому це "погляди" дуже, дуже умовні.
Зустріч узурпаторських сраколилизів.