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Відбулась зустріч Кулеби та Сійярто в Брюсселі

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Угорщини Петер Сійярто провели тривалу зустріч у Брюсселі.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто мали тривалу зустріч у Брюсселі. Ми обидва погодилися, що за останні тижні було зроблено ряд кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах", - написав глава українського МЗС.

Після зустрічі Кулеба заявив, що очікує більш конструктивних подій найближчими днями та тижнями.

Читайте: Відправлення західних військ в Україну - жахливий ризик початку Третьої світової війни, - Сійярто

Автор: 

дипломатія (710) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+3
« Нє користі раді, а токмо волєй пославшєй мєня Єрмака
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03.04.2024 22:44
+3
Зустрілися, і як? Більше угорських дітей не будуть мучити ненависною укрмовою?
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03.04.2024 22:50
+2
НАХІБА? Циганва змінить свої погляди?
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03.04.2024 23:07
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у коридорі Європарламенту зіткнулись?
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03.04.2024 22:31 Відповісти
Цілувались, обнімались?
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03.04.2024 22:31 Відповісти
два кульоби
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03.04.2024 22:31 Відповісти
Ой не на приставній табуретці біля Єрмака? А ШО СЛУЧІЛАААСЬ?
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03.04.2024 22:32 Відповісти
Сійярто перший в історії роботи Кулеби міністром легітимізував Кулебу на посаді
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03.04.2024 22:33 Відповісти
чекати "мадярської свині" для України і її народу ,котру відкормили кулєба з всеріятом
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03.04.2024 22:34 Відповісти
Ганьба срана шашлична, після всього що вони наговорили і зробили - знову кульоба сраку лиже *******.
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03.04.2024 22:37 Відповісти
« Нє користі раді, а токмо волєй пославшєй мєня Єрмака
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03.04.2024 22:44 Відповісти
Кулєбяка в свабодном плаванії останнім часом.. Здається у Єрьоми є справи важливіші...
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03.04.2024 22:44 Відповісти
Зустрілися, і як? Більше угорських дітей не будуть мучити ненависною укрмовою?
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03.04.2024 22:50 Відповісти
Цігарки обговорювали
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03.04.2024 22:56 Відповісти
НАХІБА? Циганва змінить свої погляди?
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03.04.2024 23:07 Відповісти
Сіярто, як і Кулєбяка, змінює погляди разом з генеральною лінією.
А генеральна лінія у Орбана та ЗЄрмака чітко корелюється з напрямком бабла.

Тому це "погляди" дуже, дуже умовні.
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03.04.2024 23:21 Відповісти
Стопе аде дєрьмак?
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03.04.2024 23:13 Відповісти
О!!! Оце і рівень, і формат Кулєби.

Зустріч узурпаторських сраколилизів.
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03.04.2024 23:18 Відповісти
 
 