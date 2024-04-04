Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 445 040 осіб (+670 за добу), 7018 танків, 11 171 артсистема, 13 386 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 445 040 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 445040 (+670) осіб,

танків ‒ 7018 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 13386 (+18) од,

артилерійських систем – 11171 (+29) од,

РСЗВ – 1026 (+1) од,

засоби ППО ‒ 746 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),

крилаті ракети ‒ 2059 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14861 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 1845 (+7)

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