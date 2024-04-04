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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 445 040 осіб (+670 за добу), 7018 танків, 11 171 артсистема, 13 386 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 445 040 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 445040 (+670) осіб,
  • танків ‒ 7018 (+9) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 13386 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11171 (+29) од,
  • РСЗВ – 1026 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 746 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2059 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14861 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1845 (+7)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог активізувався на Бахмутському та Авдіївському напрямках, не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському, - Генштаб

Втрати ворога за добу

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) ліквідація (3847) знищення (7123)


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Чумардоси що вам не так, з такими темпами ми і на вихідні до Сочі не доберемося, проте з початку весни 30 тисяч вже обілетились.Танчиків все меншає, хоча, знову ж таки з початку весни вже 408 одиниць, а це рівно стільки ж як за всю весну 23-го.Весь тягар війни звалили на авто (бо більше нема на кого) перша сотня в цьому місяціНаземна техніка ювілейні 50 тисяч з початку війни.
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04.04.2024 08:34 Відповісти
Наземна теж слідкую.так 50. Допускаю відновлення, із зберігання і...все-таки наші дописки. І все-рівно - це приголомшливі цифри....
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04.04.2024 08:40 Відповісти
Прогледів, спецтехніка також обійшла весну 23-го 228 і на разі 234 з початку цієї весни.
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04.04.2024 08:49 Відповісти
Чумардосам все так. Вони з часу контрнаступу до сьогодення збільшили своє угрупування в Україні на 200 тисяч чолвік і продовжують збільшувати. Генштаб Українги розяснив що це не вбиті а виведені з ладу- тобто з пораненими. Там літальних з цих 670 відсили 200 тушок буде
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04.04.2024 09:51 Відповісти
Минув 3693 день москальсько-української війни.
113! одиниць техніки та 670 чумардосів.
Арта 30, броня 27, логістика 48.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 50 000!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 445 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
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04.04.2024 08:57 Відповісти
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04.04.2024 08:59 Відповісти
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04.04.2024 09:15 Відповісти
 
 