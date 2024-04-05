Рашисти скинули вибухівку з безпілотника на Берислав: постраждало троє людей
Російські окупанти атакували з дрона Берислав на Херсонщині. Поранені 84-річна жінка та двоє чоловіків, 59 та 56 років.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська знову атакували Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждали троє людей. Це 84-річна жінка та двоє чоловіків, 59 та 56 років. Медики діагностували у потерпілих вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.", - йдеться у повідомленні.
Їх шпиталізували. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу.
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