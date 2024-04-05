Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських військовослужбовців, - прем’єрка Шимоніте
Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації українських військових. Країна виділить на ці цілі близько 15 мільйонів євро.
Про це заявила прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте під час пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ.
Вона наголосила на потребі допомогти українським солдатам, які виконали свою місію і захищали Україну, Європу та Литву, які постраждали й хочуть повернутися до нормального життя.
"Тому після серйозної підготовки саме сьогодні Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських солдатів. Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі й Житомирі", - зазначила прем’єрка Литви.
"Ми виділимо близько 15 мільйонів євро на ці програми з різних джерел і програм з розвитку. Так само ми сподіваємося, що інші донори долучаться до нас", - додала Шимоніте.
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