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Повітряні Сили попереджають про загрозу ворожих дронів з півдня

шахеди

Росіяни запустили "Шахеди" з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Наразі група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вночі росіяни атакували двома хвилями "шахедів" південь, в низці областей була оголошена загроза балістики

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