Повітряні Сили попереджають про загрозу ворожих дронів з півдня
Росіяни запустили "Шахеди" з південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Наразі група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль