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Новини
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США ризикують безпекою Заходу, затримуючи новий пакет допомоги Україні, - Кемерон

кемерон,девід

Під час свого візиту до Вашингтона міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликатиме Конгрес погодити проєкт допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Тelegraph із посиланням на джерела в МЗС.

"Україні потрібні ці гроші. Це американська безпека, це європейська безпека, це безпека Великої Британії, яка стоїть на кону в Україні, і їм потрібна наша допомога", - заявив Кемерон.

Крім того, видання зазначає, що Кемерон та очільник МЗС Франції виступили із закликом підтримати Україну

"Нам обом абсолютно ясно - Україна повинна виграти цю війну. Якщо Україна програє, програємо ми всі. Витрати на те, щоб не підтримати Україну зараз, будуть набагато вищими, ніж витрати на те, щоб дати відсіч Путіну", - наголосили вони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Британії Кемерон - союзникам про допомогу Україні: Маємо додзвонитися спікеру Джонсону. Конгрес прислухається до того, що кажуть інші

Автор: 

Кемерон Девід (110) допомога (8304) США (22590)


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Топ коментарі
+8
Зажиревший и размякший, западный мир, недооценил силу и деструктивное влияние кацапских, кровавых денег и пропаганды.
Хорошо, что Маккейн и Рейган не видят, как большую часть их, некогда славной партии, оптом скупили кремлевские подонки.
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08.04.2024 09:10
+6
Скільки можна вмовляти цих деградантів? Кацапи розклали США. Це ганьба.
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08.04.2024 09:23
+5
Колись грізні амери наразі перетворюються в обісране воно-жалкає зреліщє...
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08.04.2024 08:59
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08.04.2024 08:57 Відповісти
Зігмунд Фройд - красава!
невже кемурону не повідомили про заяву трампа НЕ виділяти Україні ні одного цента?
повідомте - а то кемерено не засне чекаючи
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08.04.2024 13:11 Відповісти
Роздайте ,містер Камерон, люлєй тім трампонутим....
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08.04.2024 08:57 Відповісти
Прислухаються?
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08.04.2024 08:57 Відповісти
Валя, як ти думаєш - чому ціна нафти росте БЕЗ вагомих причин?
Для чого США всіма силами намагаються підвищити ціну нафти?
Фол останньої надії в допомозі пуцлу - не інакше
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08.04.2024 13:13 Відповісти
Ну так - для рашки експорт нафти 200млд дол
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08.04.2024 13:16 Відповісти
США всё.
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08.04.2024 08:59 Відповісти
Не США а "республіканці", які продали чорту душу. Республіканській партії, партії Рейгана, партії Маккейна - всьо, дуже нагадує 2019 рік в Україні.
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08.04.2024 09:29 Відповісти
це все одно що казати: "путинська верхівка погана а рускій нарот не винуватий"
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08.04.2024 09:41 Відповісти
Не рівняй *** з пальцем
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08.04.2024 09:45 Відповісти
************* де взялися, з неба впали? ні, це виборці трампа, грін, джонсона
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08.04.2024 09:50 Відповісти
Ну, так голосування показало б наскільки прогнила республіканська партія, але трамп і джонсон бояться цього голосування. (пардон за тавтологію)
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08.04.2024 10:02 Відповісти
я теж вірю що є "нормальні" республіканці, але на сьогодні зверху плаває лайно
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08.04.2024 10:05 Відповісти
Колись грізні амери наразі перетворюються в обісране воно-жалкає зреліщє...
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08.04.2024 08:59 Відповісти
Зажиревший и размякший, западный мир, недооценил силу и деструктивное влияние кацапских, кровавых денег и пропаганды.
Хорошо, что Маккейн и Рейган не видят, как большую часть их, некогда славной партии, оптом скупили кремлевские подонки.
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08.04.2024 09:10 Відповісти
багато з тих, хто ще має можливість, вдячні американцям за попередню допомогу
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08.04.2024 09:13 Відповісти
Авжеж безпека Заходу то дуже важливо, а безпека України то таке.
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08.04.2024 09:18 Відповісти
"Україна повинна виграти цю війну" - очільники МЗС Франції та Великої Британії.
Тут вже трохи більше конкретики, але ж як повільно це все відбувається...
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08.04.2024 09:20 Відповісти
україна виграє війну, але яка ціна?
скільки українців залишиться на цій землі?
хто буде сіяти та збирати?
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08.04.2024 09:22 Відповісти
тобто, безкінечні війни в європі, не навчили, завжди буди напоготові?
європа виставляє претензії сша?
афігєть!
сша повинна все кинути, та прибігти на захист рожевих єдинорогів з європи, ціною своїх громадян?
те ж саме стосується і україни, але з поправкою, "запад" давав нам гарантії!!!
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08.04.2024 09:20 Відповісти
безкінечні війни в європі закінчилися 75 років назад, якшо ви не помітили.
а що саме америка має все кинути - фарбувати паркан на кордоні з мексикою?
європейці очікувано апелюють до американського статусу: ви все ще гео-політичні лідери світу та гаранти безпеки, а звідти відповідь: нє, ми в домікє.
факт в тому, що ніякого геополітичного лідерства у штатів вже немає давно, з часів бабами. але і європа занадто слабка і дезорганізована шоб оформитися у самостійну гео-політичну силу. природа не любить пустоти, тому такий вакуум обов'язково буде заповнено самі знаєте ким.
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08.04.2024 10:09 Відповісти
Та їм начхати. У них вибори та договорняки з пуйлом...
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08.04.2024 09:22 Відповісти
Скільки можна вмовляти цих деградантів? Кацапи розклали США. Це ганьба.
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08.04.2024 09:23 Відповісти
Та не ризик це, сер, це вбивство наших громадян, через ненадання допомоги, яку пообіцяли і стоять радяться, чи, бува, путя не осердицця... а ми стікаємо кров'ю...
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08.04.2024 09:23 Відповісти
"Зробимо Америку знову великою" у 2024 трохи скукожилося до "Зробимо америку разом"
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08.04.2024 09:26 Відповісти
собою ризикують в першу чергу, ніякої і ні в кого поваги вже не буде, самі собі викопали яму
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08.04.2024 09:37 Відповісти
Я хочу поднять неопрятный вопрос, но об этом необходимо говорить. Идет тяжелая война, Украине нахватает денег, население собирает копейки, банки для парафиновых «печек». К сожалению, наши союзники, в том числе и США не поставляют Украине нужного количество вооружения. США дали гарантии безопасности Украине в замет от отказ от ядерного оружия. Фактически разоружили Украину и в ответственный момент бойкотируют военную помощь Украине, тем самим помогают Путину. Теперь о внутренних проблемах. Нынешняя власть, к сожалению, в это трудно время, когда судьба Украины под угрозой, когда необходимо беречь каждую копейку, все средства направлять для обороны, фактически разбазаривает эти средства не по назначению. В это тяжелое время выплачивает необоснованно высокие пенсии, заработную плату по 200-400 тысяч судьям, прокурорам, руководителям вышев, МВД, СБУ разного рода депутатам. Местные бюджеты фактически не контролируются и подчас просто разворовываются под всякого рода озеленяем, обкладыванием гранитной плиткой улиц, набережных и т.д. То есть средства , которые должны быть направление на оборону идут в карманы и в этом помогает нынешняя власть.
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08.04.2024 09:44 Відповісти
Іноді складається враження що таки треба , як це не погано звучить, щоб Нелюди - рашисти такі вдарили по якійсь країні ЄС, щоб жир з мізків трохи злетів, можливо..... й деякі "фермери" поразумнійшали й політики. Але *****-син Сатани не настільки втратив розум щоб напасти на країну НАТО.
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08.04.2024 10:13 Відповісти
Кемерон працює вантажником на гуманітарці в Палестину. Згадав про Україну під час перекуру?

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08.04.2024 10:26 Відповісти
Когда я слышу про спикера Джонсона
О том, что он верующий человек - мне смешно и противно одновременно
Это так он живет по заповедям Бога ?
Джонсон -обычный Иуда
Даже хуже
Он выполняет указания МУДАКА ТРАМПА
Лжеца
Фарисея
Вора
И практически педофила
Ведь всем уже известно, что Трамп принимал участие в сексуальных развлечениях
Барри Эпштейна
Вот оно - лицо современной Америки
Зашибись!!!

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08.04.2024 11:24 Відповісти
Ваші політичні есеї це окремий різновид мистецтва 😍
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08.04.2024 11:37 Відповісти
И это Вы еще не слышали мою фортепианную музыку!!!
Там я лучше - без ложной скромности
Я поняла, конечно, что Вы иронизируете
Но мне все равно приятно
Я люблю иронию....
Хорошо начался понедельник....
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08.04.2024 11:48 Відповісти
Розумію: британцям важко пояснити космічний по масштабам рівень корупції в Україні, але рівень загрози з дикої рашки більше.
Сподіваюся, що після перемоги,
англосакси допоможуть нам з завершенням ери корумпованої олігархоманії
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08.04.2024 13:15 Відповісти
 
 