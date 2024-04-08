США ризикують безпекою Заходу, затримуючи новий пакет допомоги Україні, - Кемерон

Під час свого візиту до Вашингтона міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликатиме Конгрес погодити проєкт допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Тelegraph із посиланням на джерела в МЗС.

"Україні потрібні ці гроші. Це американська безпека, це європейська безпека, це безпека Великої Британії, яка стоїть на кону в Україні, і їм потрібна наша допомога", - заявив Кемерон.

Крім того, видання зазначає, що Кемерон та очільник МЗС Франції виступили із закликом підтримати Україну

"Нам обом абсолютно ясно - Україна повинна виграти цю війну. Якщо Україна програє, програємо ми всі. Витрати на те, щоб не підтримати Україну зараз, будуть набагато вищими, ніж витрати на те, щоб дати відсіч Путіну", - наголосили вони.

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