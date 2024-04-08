США ризикують безпекою Заходу, затримуючи новий пакет допомоги Україні, - Кемерон
Під час свого візиту до Вашингтона міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликатиме Конгрес погодити проєкт допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Тelegraph із посиланням на джерела в МЗС.
"Україні потрібні ці гроші. Це американська безпека, це європейська безпека, це безпека Великої Британії, яка стоїть на кону в Україні, і їм потрібна наша допомога", - заявив Кемерон.
Крім того, видання зазначає, що Кемерон та очільник МЗС Франції виступили із закликом підтримати Україну
"Нам обом абсолютно ясно - Україна повинна виграти цю війну. Якщо Україна програє, програємо ми всі. Витрати на те, щоб не підтримати Україну зараз, будуть набагато вищими, ніж витрати на те, щоб дати відсіч Путіну", - наголосили вони.
Будь ласка, зачекайте...
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невже кемурону не повідомили про заяву трампа НЕ виділяти Україні ні одного цента?
повідомте - а то кемерено не засне чекаючи
Для чого США всіма силами намагаються підвищити ціну нафти?
Фол останньої надії в допомозі пуцлу - не інакше
Хорошо, что Маккейн и Рейган не видят, как большую часть их, некогда славной партии, оптом скупили кремлевские подонки.
Тут вже трохи більше конкретики, але ж як повільно це все відбувається...
скільки українців залишиться на цій землі?
хто буде сіяти та збирати?
європа виставляє претензії сша?
афігєть!
сша повинна все кинути, та прибігти на захист рожевих єдинорогів з європи, ціною своїх громадян?
те ж саме стосується і україни, але з поправкою, "запад" давав нам гарантії!!!
а що саме америка має все кинути - фарбувати паркан на кордоні з мексикою?
європейці очікувано апелюють до американського статусу: ви все ще гео-політичні лідери світу та гаранти безпеки, а звідти відповідь: нє, ми в домікє.
факт в тому, що ніякого геополітичного лідерства у штатів вже немає давно, з часів бабами. але і європа занадто слабка і дезорганізована шоб оформитися у самостійну гео-політичну силу. природа не любить пустоти, тому такий вакуум обов'язково буде заповнено самі знаєте ким.
О том, что он верующий человек - мне смешно и противно одновременно
Это так он живет по заповедям Бога ?
Джонсон -обычный Иуда
Даже хуже
Он выполняет указания МУДАКА ТРАМПА
Лжеца
Фарисея
Вора
И практически педофила
Ведь всем уже известно, что Трамп принимал участие в сексуальных развлечениях
Барри Эпштейна
Вот оно - лицо современной Америки
Зашибись!!!
Там я лучше - без ложной скромности
Я поняла, конечно, что Вы иронизируете
Но мне все равно приятно
Я люблю иронию....
Хорошо начался понедельник....
Сподіваюся, що після перемоги,
англосакси допоможуть нам з завершенням ери корумпованої олігархоманії