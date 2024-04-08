Судно "Катерина Велика" горіло у російському Владивостоці: 1 особа загинула

У центрі судноремонту "Дальзавод" російського Владивостоку виникла пожежа на багатофункціональному судні постачання посиленого льодового класу "Катерина Велика".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Далекосхідна транспортна прокуратура РФ повідомила, що одна людина загинула, трьох госпіталізували.

За даними МНС РФ, на судні внаслідок пожежі пошкоджено технологічне приміщення на площі близько 50 квадратних метрів.

Причину пожежі наразі не повідомляють.

Судна типу "Катерина Велика" призначені для необмеженого району плавання, зокрема у складних кліматичних умовах. Вони можуть долати арктичні льоди завтовшки до півтора метра. Використовуються для перевезення вантажів до морських об’єктів, криголамних операцій, контролю льодової обстановки, порятунку, супроводу, пожежогасіння, буксирування великих об’єктів, перевезення контейнерів на головній палубі.

Перше судно постачання посиленого льодового класу "Катерина Велика" було спущене на воду в грудні 2020 року. Це одне з чотирьох суден, побудованих для компанії "Роснефть".

Також читайте: Росія вивела всі кораблі з акваторії Чорного та Азовського морів