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Новини
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Судно "Катерина Велика" горіло у російському Владивостоці: 1 особа загинула

катерина,велика

У центрі судноремонту "Дальзавод" російського Владивостоку виникла пожежа на багатофункціональному судні постачання посиленого льодового класу "Катерина Велика".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Далекосхідна транспортна прокуратура РФ повідомила, що одна людина загинула, трьох госпіталізували.

За даними МНС РФ, на судні внаслідок пожежі пошкоджено технологічне приміщення на площі близько 50 квадратних метрів.

Причину пожежі наразі не повідомляють.

Судна типу "Катерина Велика" призначені для необмеженого району плавання, зокрема у складних кліматичних умовах. Вони можуть долати арктичні льоди завтовшки до півтора метра. Використовуються для перевезення вантажів до морських об’єктів, криголамних операцій, контролю льодової обстановки, порятунку, супроводу, пожежогасіння, буксирування великих об’єктів, перевезення контейнерів на головній палубі.

Перше судно постачання посиленого льодового класу "Катерина Велика" було спущене на воду в грудні 2020 року. Це одне з чотирьох суден, побудованих для компанії "Роснефть".

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Автор: 

корабель (1612) пожежа (4314) росія (64969)


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Топ коментарі
+13
Шкода що горіло і тільки одна особина від'ємно народилася.
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08.04.2024 13:16
+13
Перефразируя старый мем:

- Вы слышали новость? Кадиллак с четырьмя москалями упал с обрыва!

- Очень печально Ведь кадиллак вмещает пятерых!
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08.04.2024 13:35
+6
24.03.22. в порту Бердянск был уничтожен и затонул БДК "Орск". Теперь тонет город Орск. Совпадение..? Не думаю. 14 апреля 2022 года, затонул крейсер москва. Меня терзают смутные сомнения, что же теперь будет с городом москва после 14 апреля...
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08.04.2024 13:35
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Шкода що горіло і тільки одна особина від'ємно народилася.
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08.04.2024 13:16 Відповісти
Перефразируя старый мем:

- Вы слышали новость? Кадиллак с четырьмя москалями упал с обрыва!

- Очень печально Ведь кадиллак вмещает пятерых!
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08.04.2024 13:35 Відповісти
Ну, хоч одна маленька радість за день. Зєлєнскай, де бобри?!
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08.04.2024 13:17 Відповісти
Та чого одна? Он вже не тільки оркськ, а й оренбург почав бульки пускати 🐳
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08.04.2024 13:36 Відповісти
Курва катя запалала.
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08.04.2024 13:20 Відповісти
Коняка лавров поруч не пробігав?
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08.04.2024 13:43 Відповісти
Катерина велика вагіна, жаль,що дотла не згоріла!
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08.04.2024 13:21 Відповісти
Задрали ці "сводки"... Нам не по***уй - скільки там у владіку чого згорить? Нам не легше від цього. От якби склади РАВ десь на 20 км навкруги розлетілись, і тисяч 100 снарядів та ракет згоріло, то був би сенс у новині. А то "У москві згорів кіоск з шаурмою".... Ще новина: Горить завод. А там пожежа в 100 м кв. А площа заводу 15 кв. кілометрів.
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08.04.2024 13:24 Відповісти
Всього одна?! Шкода!!!!
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08.04.2024 13:24 Відповісти
Катэрына... растуды ж ее мать... Каароч, на вороговi шапка горить... А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ... плохо , шо не в море цэ сталося.
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08.04.2024 13:26 Відповісти
Чудові традиції спалювання! Палати вам вогнем синім - аж до повного крондайку, яке параша нині зазнає на українських територіях. До речі, коли ж оці потвори відмовляться від сгубної звички палити?
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08.04.2024 13:29 Відповісти
Одна із фунцій цього судна це гасіння пожеж. На верньому мостіку є потужні пожарні стволи.
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08.04.2024 13:31 Відповісти
24.03.22. в порту Бердянск был уничтожен и затонул БДК "Орск". Теперь тонет город Орск. Совпадение..? Не думаю. 14 апреля 2022 года, затонул крейсер москва. Меня терзают смутные сомнения, что же теперь будет с городом москва после 14 апреля...
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08.04.2024 13:35 Відповісти
бумеранг никогда не был таким прекрасным
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08.04.2024 14:06 Відповісти
Москва взагалі-то повинна горіти 🤔
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08.04.2024 14:51 Відповісти
это Катька та которая извращенка ?
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08.04.2024 14:01 Відповісти
Вот же убого-вяликие кацапоиды! Ну уже бы паслайнер так назвать. Нет же---- какое то технарское корыто с ледовым классом, портофлотовское. Шпана.
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09.04.2024 07:29 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/8/7450221/ Продрыв дамбы в РФ: власти Оренбурга призвали всех жителей немедленно покинуть город
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08.04.2024 14:05 Відповісти
Загорелась для тушения пожаров? А если льды проходить начнет?
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08.04.2024 14:06 Відповісти
Корабль называется не Екатерина, а "Катерина Великая" (IMO: 9845520). Какой идиот его (с буквы "К") так назвал - тайна сия великая есть, но мозги у этого гения, как у котёнка.
Корабль красивый, кстати. Очень необычной архитектуры. И, да, тип этого корабля правильно именовать: "оффшорное судно снабжения".
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08.04.2024 14:23 Відповісти
называться - "Катька и Конь"
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08.04.2024 14:25 Відповісти
по твоему это Е...... трахнутая Катерина
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08.04.2024 14:37 Відповісти
М-да... В Катерини була велика...
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08.04.2024 16:37 Відповісти
Тай *** з ним, хоч разом з Владивостоком, чим швидше, тим краще: - ЛЮБЛЮ "КРАСІВОЄ. АРХ М
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08.04.2024 19:08 Відповісти
 
 