Телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, не довіряють - 47%, - дані КМІС

З кожним місяцем усе менше глядачів дивиться єдиний марафон новин, і ще менше - йому довіряють.

Про це заявив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Після початку вторгнення майже 80% українців довіряли телемарафону. Це травень 2022 року. Згідно з останнім опитуванням, проведеним у першій половині лютого 2024 року, таких було близько 36%. Уперше за два роки зафіксовано більше тих, хто не довіряє - 47%. Тобто ми бачимо перехід з переважної довіри до недовіри", - розповідає УП .

За його словами, це обумовлено загальною тенденцією зростання недовіри до різних державних інституцій.

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"Загалом ситуація в суспільстві складна. Вона відображається, у тому числі, на наростанні критики до влади. Відповідно позначається й на таких речах, які асоціюються з владою. Марафон асоціюється з нею, тому викликає велику критику", - додає виконавчий директор КМІС.