Телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, не довіряють - 47%, - дані КМІС
З кожним місяцем усе менше глядачів дивиться єдиний марафон новин, і ще менше - йому довіряють.
Про це заявив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Після початку вторгнення майже 80% українців довіряли телемарафону. Це травень 2022 року. Згідно з останнім опитуванням, проведеним у першій половині лютого 2024 року, таких було близько 36%. Уперше за два роки зафіксовано більше тих, хто не довіряє - 47%. Тобто ми бачимо перехід з переважної довіри до недовіри", - розповідає УП .
За його словами, це обумовлено загальною тенденцією зростання недовіри до різних державних інституцій.
"Загалом ситуація в суспільстві складна. Вона відображається, у тому числі, на наростанні критики до влади. Відповідно позначається й на таких речах, які асоціюються з владою. Марафон асоціюється з нею, тому викликає велику критику", - додає виконавчий директор КМІС.
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не довіряють - 47% ! вони не забеспечені критичною життєдіяльністю!
Канали телемарафону мають статус критично важливих, а працівники підлягають бронюванню, - Мінкульт
а хтось ще про поліцейських-не-на-фронті патякає....
.
Тоді його "36%" перетворяться в 3,6.
треба висмоктати все що можливо, бо скоро закриють.
вік?
ареал існування?
стан здоров'я?
навряд, що молодь дивиться марафон, як і тєлєк взагалі.
то хто ці 36%? хворі пенсіонери, с труднощами пересування?
згоден. хай доживають свій вік у рожевих окулярах.
але ж питання, невже це коштує мільярди гривень у дружини тімошєнко, та у кравец?
*****
Не, буба криворогий, с 36% дебилов тобі не виграть президентські вибори после перемоги над ****** и його ордой. Навіть не тужся, а збирай манатки і вйо на землю обітовану, до мами Рімми.
а воно не заходть, мучача котиться до низу
треба довіряти своєму ТБ!
Хоча і це забагато.
Тому перемога, поразка, демократія, автократія - тут нормальним людям нема чого робити.
Тож все для 36% жертв лоботомії