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Телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, не довіряють - 47%, - дані КМІС

марафон

З кожним місяцем усе менше глядачів дивиться єдиний марафон новин, і ще менше - йому довіряють.

Про це заявив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Після початку вторгнення майже 80% українців довіряли телемарафону. Це травень 2022 року. Згідно з останнім опитуванням, проведеним у першій половині лютого 2024 року, таких було близько 36%. Уперше за два роки зафіксовано більше тих, хто не довіряє - 47%. Тобто ми бачимо перехід з переважної довіри до недовіри", - розповідає УП .

За його словами, це обумовлено загальною тенденцією зростання недовіри до різних державних інституцій.

Також читайте: Канали телемарафону мають статус критично важливих в особливий період, - Мінкульт

"Загалом ситуація в суспільстві складна. Вона відображається, у тому числі, на наростанні критики до влади. Відповідно позначається й на таких речах, які асоціюються з владою. Марафон асоціюється з нею, тому викликає велику критику", - додає виконавчий директор КМІС.

Автор: 

опитування (1929) марафон (115) телемарафон (28)


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Топ коментарі
+34
36% довбойобів. Але є позитив - раніше було 73%. Цікаво, куди вони подівалися?
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08.04.2024 14:44
+34
англійському, американськеому так !!! а тв зе-н*ркоманів та олігархіфв, на яких ведуми вз₴яли шісток з гівноканалів кума )(*уйла метверчука - ні і ще раз ні !!!
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08.04.2024 14:54
+31
хто ці 36%?
*****

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08.04.2024 14:56
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ой а що трапилось
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08.04.2024 14:42 Відповісти
біда ! біда трапилась !

не довіряють - 47% ! вони не забеспечені критичною життєдіяльністю!

Канали телемарафону мають статус критично важливих, а працівники підлягають бронюванню, - Мінкульт
а хтось ще про поліцейських-не-на-фронті патякає....

.
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08.04.2024 14:54 Відповісти
Телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, Джерело: Ото такої, критично важливий напрямок, а довіри нема. ІПСО 100%
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08.04.2024 14:43 Відповісти
Антон Грушецький не сказав самого головного - який процент українців споживає це телелайно.
Тоді його "36%" перетворяться в 3,6.
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08.04.2024 14:53 Відповісти
не маю телевізора з початку агресії - був старенький, а подивившись з тиждень кіздафон, викинув його зовсім
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08.04.2024 14:58 Відповісти
це гавно ковають всі мешканці які не мать нет. а їх дкуїще. я кожен раз переконую своїх батьків,що все о вони почули з ящика, повна пісдьож!!! останнє про що сказали мені тато з мамою, яким скоро 90!!! бідний зе,,, на ноьго кожен місяць замах.... це якийсь пісдес!!!!
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08.04.2024 21:49 Відповісти
І самим правильним рішенням ще вкласти в нього більше грошей)))
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08.04.2024 14:44 Відповісти
от, ти не розумієш! не підприємець.
треба висмоктати все що можливо, бо скоро закриють.
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08.04.2024 14:50 Відповісти
Хто закриє? Зе? Чи Єрмак з татаровим
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08.04.2024 15:21 Відповісти
вимога часу
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08.04.2024 15:28 Відповісти
Бінго! 😁 Влада сама агітує проти себе!!! Особливо тим, що всім єдиномарафонщикам бронь видала, як важливим для забезпечення життєдіяльності країни.
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08.04.2024 14:44 Відповісти
36% довбойобів. Але є позитив - раніше було 73%. Цікаво, куди вони подівалися?
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08.04.2024 14:44 Відповісти
По Європам розбіглися .обрали Бубочку а розгрібати це лайно вони не здатні
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08.04.2024 15:15 Відповісти
Януковмич - Зеленський. Два президента - один лехторат
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08.04.2024 16:43 Відповісти
Та пох7й куди вони ділись, тенденція позитивна хоча 36% це великий відсоток розумова слабких.
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08.04.2024 16:50 Відповісти
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08.04.2024 14:47 Відповісти
хто ці 36%?
вік?
ареал існування?
стан здоров'я?

навряд, що молодь дивиться марафон, як і тєлєк взагалі.
то хто ці 36%? хворі пенсіонери, с труднощами пересування?
згоден. хай доживають свій вік у рожевих окулярах.
але ж питання, невже це коштує мільярди гривень у дружини тімошєнко, та у кравец?
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08.04.2024 14:48 Відповісти
хто ці 36%?
*****

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08.04.2024 14:56 Відповісти
вилита сусідка по дачі - така інтелігентна ЗЄльона дама
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08.04.2024 15:01 Відповісти
Це ті 36% які зосталися з73, що вибрали ЗЕбанутого блазня для поржать.

Не, буба криворогий, с 36% дебилов тобі не виграть президентські вибори после перемоги над ****** и його ордой. Навіть не тужся, а збирай манатки і вйо на землю обітовану, до мами Рімми.
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08.04.2024 15:35 Відповісти
До мамы Риммы? Неплохо! И оттуда смотреть по телевизору на результаты своей деятельности, в кругу родственников и живых и здоровых вылупков? А там, где была Украина, сотни тысяч матерей будут тлеть, оплакивая своих детей, которых убило это падло вместе с кумиром путиным. Нет, это не концерт, на который купили мало билетов, и не "проект", как сказала одна известная дама, это жизнь и судьба целого народа. И за то, что натворил, должен быть справедливый украинский суд, а не комфортное проживание с награбленными миллионами возле мамы Риммы.
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08.04.2024 16:55 Відповісти
Не ображайте овець. Вони хороші
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08.04.2024 15:53 Відповісти
Ви самi вiдповiли...😁😂
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08.04.2024 17:19 Відповісти
Не мільярд, а два мільярди. При тому що в основному ці телеканали тримають олігархи тип ув Пінчука. Плата за лояльність?
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08.04.2024 16:53 Відповісти
А до чого тут пенсіонери? Нагадаю, що на дебатах була переважно молодь. І саме вона обирала Зеленськго під пивасик для приколу. Крім того, голова КМІС нічого несказав щодо кількості, віку та методу опитування. Тому це повна маячня. Якщо той "Марахфон" і дивляться, то десь відсотків 10
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08.04.2024 16:55 Відповісти
Завтра им покажут новый сериал про Голоборотька и они его опять изберут.
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08.04.2024 14:49 Відповісти
та вже ж більше двох років крутять - "Голобородько - мучачо Че Гевара"

а воно не заходть, мучача котиться до низу
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08.04.2024 15:03 Відповісти
мучачо ЗЕ Гевара.
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08.04.2024 17:06 Відповісти
це погано.
треба довіряти своєму ТБ!
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08.04.2024 14:49 Відповісти
англійському, американськеому так !!! а тв зе-н*ркоманів та олігархіфв, на яких ведуми вз₴яли шісток з гівноканалів кума )(*уйла метверчука - ні і ще раз ні !!!
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08.04.2024 14:54 Відповісти
та священна квітка ЗЄ-кім-чва - будяк, він же чортополох

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08.04.2024 15:07 Відповісти
не бачу Єрмака. а так гарна карикатура
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08.04.2024 16:57 Відповісти
36% безнадійно йо@нутих, яких навіть широкомасштабна війна, якій стілив асфальтові доріжки їхній ватний "прікольний" реЗЕдент, нічому й досі не навчила... І вже не навчить, бо якщо в довбешці мізків досі емає, то нові мізки там ніколи не "виростуть"...
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08.04.2024 14:55 Відповісти
Думаю це ставлення до ситуації загалом... в травні 2022 р. 80% людей вірили, що можна перемогти ворога малою кров'ю, що санкції спрацюють)) і пуйло відступить, а зараз всі прозріли.. тому будь які позитивні заяви, щодо завершення війни нашою перемогою люди сприймають з недовірою, тому відповідні і рейтинги...
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08.04.2024 14:55 Відповісти
Тоді були впевнені в перемозі тому що не втік. Зараз збагнули що якщо перемоги не буде , то тільки тому що не втік.
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08.04.2024 15:00 Відповісти
Це просто жах, я тільки раз подивився за весь час марафону , більше телевізор не включаю! На кого розраховано це тупе ТБ не знаю і хто таке може дивитись, потрібно мати силу волі, або бути дибілом!
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08.04.2024 14:56 Відповісти
є тут такий персонаж - ,судячи з його опусів, ідеальний глядач.
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08.04.2024 15:08 Відповісти
А на кого розраховані квартал і всякі серіали типу сватів? Така ж сама галіматья як і марафон, а дивилася їх ціла купа людей і вони нікуди не зникли
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08.04.2024 17:34 Відповісти
Навіть моя теща дивилась, будучи в гостях , спати не давала своїм кварталом!
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09.04.2024 08:19 Відповісти
Так у нас усе чудово! Зеля може керувати ще 20 років!
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08.04.2024 14:57 Відповісти
Так воно і буде
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08.04.2024 16:54 Відповісти
Вірити опитуванням КМІС , теж не довіряти самому собі на тіж мінімум 73%
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08.04.2024 15:03 Відповісти
Ще є 36% лошар....
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08.04.2024 15:28 Відповісти
І ці лошари до цих пір вірять, що у них закінчиться епоха бідності. Лошари, ну що з них взяти.
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08.04.2024 15:38 Відповісти
Нічого не змінилося! 36 % стабільних зелених довб...бів.
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08.04.2024 15:38 Відповісти
Нічого незвичайного, просто нардеп заснув в ефірі телемарафону
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08.04.2024 15:41 Відповісти
Дебілів ще багато.
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08.04.2024 15:43 Відповісти
Де ці 36 відцотків, давайте спасати цих нещасних. Марафон по витраті держ коштів і розповсюдження контента поганоі якості - на закриття. Я не проти держ телебачення, але за проф непридатність і падіння рейтінгів, зазвичай звільняють, а не дають новий бюджет на просирання.
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08.04.2024 15:46 Відповісти
Може,не довіряють,а дивляться 36%.
Хоча і це забагато.
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08.04.2024 15:47 Відповісти
та навіть якби 0 довіри було б до телемарафону, плювати зеля і ко хотіли, вони б все одно продовжували б освоювати бабло. Ну а що, через воєнний стан їх не позбавитися цивілізовано, європейці худо бідно будуть і ********** і бабки підкидати, от і виходить що країну взяв у заручники янукович 2.0 і тут або повісити його на найближчому стовпі від офісу (з непередбачуваними наслідками) або спостерігати як і його 5-6 " ефективних менеджерів " повільно але правильно вбивають країну.
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08.04.2024 15:50 Відповісти
дехто із 73% почали щось підозрювати ?
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08.04.2024 16:03 Відповісти
Таке враження, що опитування робили в партії "слуга наріду".
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08.04.2024 16:04 Відповісти
Пропоную оформити релігійну організацію - "Віруючи в Зе", дати їм окремі приміщення і хай там дивляться свій телемарафон. Але, щоб лише вони і сплачували за його існування
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08.04.2024 16:25 Відповісти
Хороший тест на кількість імбицилів в Україні
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08.04.2024 16:37 Відповісти
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08.04.2024 16:55 Відповісти
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08.04.2024 16:56 Відповісти
нічний жах режиму "найвеличнішого лідора", це приклад "народного голосування" за Чаушеску "короткою чергою", лише через тиждень після того, як офіційна пропаганда оголосила про ніби то 90% народної підтримки Чаушеску та його партії... Відео "голосування в останньому турі" "за генія Карпат" можна переглянути тут: https://www.youtube.com/watch?v=yVEeRb4whRo&rco=1
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08.04.2024 23:33 Відповісти
Знову на 30 множили?
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08.04.2024 17:00 Відповісти
Майже третина населення - безмозкі хробаки.

Тому перемога, поразка, демократія, автократія - тут нормальним людям нема чого робити.
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08.04.2024 17:19 Відповісти
36% довбйбів готові голосувати за Зе
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08.04.2024 20:23 Відповісти
Ця країна безнадійна, з таким великим числом ідіотів
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08.04.2024 21:38 Відповісти
Якось не збігається з рейтингом найвеличнішого кавеенщика світу
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08.04.2024 22:32 Відповісти
Не дивлюсь цей "марахвон" з початку його існування! І нічого не втратив, скоріше навпаки. Є інтернет, є на кабельному ТБ заборонені зеленою владою опозиційні канали. Там можна отримати правдиву інформацію...
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08.04.2024 22:42 Відповісти
"Єдиним Новинам" бракує журналістських ресурсів.
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08.04.2024 22:47 Відповісти
Зате визнали цей висратий кірюхою тимошенком контент як стратегічно важливий який забезпечує життєдіяльність населення!!!!
Тож все для 36% жертв лоботомії
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09.04.2024 15:03 Відповісти
 
 