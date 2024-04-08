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Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує дозволити мобілізацію засуджених
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова комітету Сергій Іонушас, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі", - зазначив Іонушас.
За його словами, мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, згвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.
Топ коментарі
+14 Перехватчик
показати весь коментар08.04.2024 21:49
+9 Ivan Kozak
показати весь коментар08.04.2024 21:13
+9 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар08.04.2024 21:16
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як що, засуджений зі зброєю втече, до ворога, хто понесе покарання?
https://www.youtube.com/watch?v=esSrzETqXFg
Ціх хотять відбілити, що кислотою жінку вбили. За якісь сраний ліс?
Ну- ну.
Слово дідовщина - заграє новими фарбами.
Може ще право відновлять командному складу застосовувати зброю проти підлеглих, в якості виховного процесу виконання наказу.
Чи вірю я йому? То вже інше питання.
в результаті крапля в море
Зараз у виправних колоніях утримується близько 266 тис. осіб
--
Відніміть жінок, підлітків і особливо тяжкі...