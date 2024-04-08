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Новини Мобілізація
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Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує дозволити мобілізацію засуджених

призов,мобілізація,тцк

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова комітету Сергій Іонушас, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі", - зазначив Іонушас.

За його словами, мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, згвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

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Автор: 

в’язні (334) мобілізація (3032) Іонушас Сергій (23)


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Топ коментарі
+14
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08.04.2024 21:49
+9
Давно пора
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08.04.2024 21:13
+9
краще ментов послати на фронт
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08.04.2024 21:16
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А Серлеща???
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08.04.2024 21:10 Відповісти
а серлеща довічно з конфіскацією
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08.04.2024 21:39 Відповісти
Логично
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08.04.2024 21:12 Відповісти
А ШО НАПИСАЛИ ВАМ, БЕЗПРАВНІ ДЕПУТАТИ, 5-6 менеджерів вови- це ж його конституційна парафія, ну як Залужного гнати й його команду генералів, а Вам лиш покращувати та вдосконалювати 450 головами та мізками
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08.04.2024 21:13 Відповісти
вова в доміке а ви в смітниках?
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08.04.2024 21:14 Відповісти
Давно пора
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08.04.2024 21:13 Відповісти
скоріше б усіх "слуг" засудили
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08.04.2024 21:13 Відповісти
треба частіше їм нагадувати про грати - тоді на колінах приповзуть до вови будувати коаліцію єдності без Стефанчуків та Шмигалятини у кабміні
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08.04.2024 21:17 Відповісти
хто ними буде командувати? хто гарантує, армійську дисципліну, а не воровской уклад?
як що, засуджений зі зброєю втече, до ворога, хто понесе покарання?
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08.04.2024 21:16 Відповісти
Я так розумію у вас черги в військкомати чесних та відповідальних, навіть не знаєте як вибрати з них найкращих та по справжньому гідних
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08.04.2024 21:27 Відповісти
з тцк, у нас нормально. конкретно, в дарницький, черга. що в саме тцк, що на влк. три місяці ходив, кожного разу стояв.
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08.04.2024 21:32 Відповісти
Гарантує майбутня амністія, честь і повага після дембеля.
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08.04.2024 22:02 Відповісти
краще ментов послати на фронт
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08.04.2024 21:16 Відповісти
Їх не можна . Вони не люди. Як і депутати і артисти цирку
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08.04.2024 21:49 Відповісти
Тепер ТЦКашники будуть ''бусикофікувати'' зеків.
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08.04.2024 21:16 Відповісти
небеспечно!
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08.04.2024 21:31 Відповісти
Як подружка Соні Морозюк і жінка "смотрящого" від Татарова і Єрмака шикує на війні
https://www.youtube.com/watch?v=esSrzETqXFg
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08.04.2024 21:17 Відповісти
Та чого там зупинятись на засуджених ? Треба як кацапи, і з психдиспансерів тягти у військо. І наприкінці НОУ-ХАУ для слуг, асаблівА для кохАної мар'яни: треба з будинків престарілих мужиків, особливо з деменцією, повишкрібати !
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08.04.2024 21:18 Відповісти
Щось про замовника Гандзюк було. Магер?Шмагер?
Ціх хотять відбілити, що кислотою жінку вбили. За якісь сраний ліс?
Ну- ну.
Слово дідовщина - заграє новими фарбами.
Може ще право відновлять командному складу застосовувати зброю проти підлеглих, в якості виховного процесу виконання наказу.
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08.04.2024 21:21 Відповісти
В ВСУ не надо, в бригаду НП "Лють" в самый раз.
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08.04.2024 21:22 Відповісти
Віина на виснаження - ************ всі
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08.04.2024 21:24 Відповісти
Віина на виснаження - ̶з̶н̶а̶д̶о̶б̶л̶я̶т̶ь̶с̶я̶ помруть всі
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08.04.2024 21:39 Відповісти
чікі-брікі і в дамкі (с)
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08.04.2024 21:37 Відповісти
Главное "маслину" не поймать.)
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08.04.2024 21:58 Відповісти
Виключно на лопату , окопи рити . Не дай Боже їм зброю дати !!
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08.04.2024 21:42 Відповісти
комітет з правоохоронної діяльносі а короче галімі мусара дадуть зброю і рецидивістам і дітям і вагітним жінкам аби не зняти бронь з мусарів.... тебе, мене наших родчів, знайомих, хто буде кошмарити????з елених пдарів і тих хто перефарбовується під любу владу хто буде захищати від нас???? так що не алеко аша влада зе втекла від методів мобілізації *****....
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08.04.2024 22:22 Відповісти
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08.04.2024 21:49 Відповісти
Е багато хлопців на тюрьмі з патріотичним настріем..в котрих загинули рідні доки вони сиділи..вважаю то добре..
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08.04.2024 21:52 Відповісти
Коли б не було патріотів, а був тільки Зеля з кварталом, то можна і засуджених.
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08.04.2024 21:55 Відповісти
Давно пора.
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08.04.2024 21:55 Відповісти
Оце тупе мавпування кацапів уже дістало. Думати головою ну просто зась! У кацапів засуджених 600 000, а у нас близько 50 000. З них придатними до військової служби за станом здоровя та типом скоєних злочинів набереться тисяч 20 і саме з цих 20 000 тим хто бажає укласти контракт з ЗСУ і твердо "став на шлях виправлення" таку можливість можна надати. Це не мобілізація всіх "по списку"!!! Там є такі персонажі, яким давати в руки зброю є злочином проти людства... Кацапам пофіг бо їх мета геноцид українців і утилізація зеків в "мясних штурмах". Нам така поцуплена у кацапів практика боком вилізе... Замість того щоб засуджених судом злочинців мобілізувати краще позбавити їх виборчих прав.
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08.04.2024 22:02 Відповісти
Малюська обіцяє набір лише добровільний.
Чи вірю я йому? То вже інше питання.
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08.04.2024 22:07 Відповісти
В колонія "добровільно голосують за Президента"... Угу... А хто не проголосує "як треба" тому піздєц...
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08.04.2024 22:15 Відповісти
з цих 20 000, половина відмовиться.
в результаті крапля в море
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08.04.2024 22:48 Відповісти
05 Жовтня 2023 Рашка:
Зараз у виправних колоніях утримується близько 266 тис. осіб
--
Відніміть жінок, підлітків і особливо тяжкі...
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08.04.2024 22:38 Відповісти
Що в Україні дійсно засуджують за педофілію, чи цей хрєн далекий від юриспруденції?
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08.04.2024 22:02 Відповісти
Ну от посадять мене за розтрату майна, а потім взад мобілізують…
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08.04.2024 22:04 Відповісти
Так и делают некоторые,за много денег.Только они не на "0".У Титушки вон получилось от суда спетлять(вопрос кто его крышует),в рем.бригаде(хотя по образованию вроде агроном или около того)сержант,явно в окопы не пойдет.
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08.04.2024 22:14 Відповісти
А потім знов посадять, бо в армії і штабах суцільні ідійоти та роздолбаї, а тилові хом'які вимагають когось покарати. Потім по-новому мобілізують, бо комусь служити треба. І далі по колу.
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09.04.2024 08:03 Відповісти
ага нема дурних, що їм пропонуєте перестати. розводити лохов по телефону та м'яти півнів на нарах і йти на нуль з лопатою проти танка? може все ж озброєних та присягнувших мусорів заслати га?
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08.04.2024 22:22 Відповісти
Спочатку штраф, потім ухилянта у тюрму, а потім все рівно мобілізують)
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08.04.2024 23:00 Відповісти
І хто ж піде?Якщо стаття не важка,то вже краще відсидіти.Так напевно і думають засуджені.Вони ж не дурні.
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08.04.2024 23:23 Відповісти
9 из 10 убегут в СЗЧ..
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09.04.2024 07:47 Відповісти
Цирки и телик "бронь"! Гребем всех, кто не спрятался!
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09.04.2024 08:08 Відповісти
 
 