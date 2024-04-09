Рашисти обстріляли з артилерії Очаків, є пошкодження
Зранку, 9 квітня, о 04:30 ворог здійснив артилерійський обстріл м. Очаків Очаківської громади на Миколаївщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілу ударною хвилею та уламками пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає.
Також уночі, 9 квітня, о 03:35 та 03:38 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У ніч на 9 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".
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