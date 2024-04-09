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У російському Саратові невідомий підпалив "музей "СВО"

музей,саратов

Так званий "музей "СВО" підпалив невідомий у російському Саратові. Це вже друга спроба підпалу з грудня 2023 року.

Про це повідомляє ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вночі невідомий розбив у "музеї" вікно та кинув туди пляшку із запальною сумішшю. Пожежу, яка виникла, загасив черговий співробітник.

На місці було знайдено п'ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною.

У грудні 2023 року так званий музей вже підпалювали. Тоді затримали 21-річного чоловіка.

Музей історії "СВО" було відкрито у липні минулого року. В основі його експозиції - предмети з колекції Історичного парку "Росія - Моя історія", які привезли волонтери громадських організацій Саратова та області, які постійно виїжджають на територію окупованого Донбасу з "гуманітарною допомогою", а також матеріали із сімейних архівів військовослужбовців.

Читайте: Підпали військкоматів у Росії свідчать про недовіру росіян до влади, - британська розвідка

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музей (440) підпал (670) росія (64969) Саратов (21)


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Музей "ЗОВ Кабздона"...
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09.04.2024 10:15 Відповісти
Забили падлюки:У СІЗО помер російський волонтер Олександр Демиденко, який допомагав українським біженцям повернутися на батьківщину. Цю інформацію ВВС підтвердили родичі чоловіка.

З травня 2022 року Олександр Демиденко допомагає біженцям з України дістатися до пункту пропуску «Колотилівка-Покровка». Це єдиний оперативний перетин кордону з Росії в Україну.

Сам Олександр був пенсіонером і жив з дружиною в приватному будинку в Бєлгородській області. По дорозі додому в цьому будинку зупинялися сотні людей, яким потрібно було
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09.04.2024 10:28 Відповісти
Є ще на парашії Люди. Але їх дуже мало. І влада іх винищує.
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09.04.2024 12:51 Відповісти
Кажись під час ВВ Саратов був умовною столицею УРСР з купою різних чиновників з сім*ями,там і лишились багато українців після війни,кажуть *гени не проп*єшь*.
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09.04.2024 12:49 Відповісти
 
 