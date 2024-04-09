У російському Саратові невідомий підпалив "музей "СВО"
Так званий "музей "СВО" підпалив невідомий у російському Саратові. Це вже друга спроба підпалу з грудня 2023 року.
Про це повідомляє ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Так, вночі невідомий розбив у "музеї" вікно та кинув туди пляшку із запальною сумішшю. Пожежу, яка виникла, загасив черговий співробітник.
На місці було знайдено п'ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною.
У грудні 2023 року так званий музей вже підпалювали. Тоді затримали 21-річного чоловіка.
Музей історії "СВО" було відкрито у липні минулого року. В основі його експозиції - предмети з колекції Історичного парку "Росія - Моя історія", які привезли волонтери громадських організацій Саратова та області, які постійно виїжджають на територію окупованого Донбасу з "гуманітарною допомогою", а також матеріали із сімейних архівів військовослужбовців.
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