У російському Саратові невідомий підпалив "музей "СВО"

Так званий "музей "СВО" підпалив невідомий у російському Саратові. Це вже друга спроба підпалу з грудня 2023 року.

Про це повідомляє ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вночі невідомий розбив у "музеї" вікно та кинув туди пляшку із запальною сумішшю. Пожежу, яка виникла, загасив черговий співробітник.

На місці було знайдено п'ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною.

У грудні 2023 року так званий музей вже підпалювали. Тоді затримали 21-річного чоловіка.

Музей історії "СВО" було відкрито у липні минулого року. В основі його експозиції - предмети з колекції Історичного парку "Росія - Моя історія", які привезли волонтери громадських організацій Саратова та області, які постійно виїжджають на територію окупованого Донбасу з "гуманітарною допомогою", а також матеріали із сімейних архівів військовослужбовців.

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