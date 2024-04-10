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Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянин не отримав її фізично, - ЗМІ

повістка

Навіть якщо громадянин не перебуває за адресою і фізично не отримав повістку, вона вважатиметься врученою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Судово-юридична газета.

Так, за даними видання, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Також неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, йдеться у нових нормах законопроєкту про мобілізацію.

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Зазначається, що 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку, який дозволяє державі бачити, як "на долоні", де особа працює, тимчасово проживає, на яку адресу зареєстровано її авто тощо. Ці дані будуть в Реєстрі військовозобов’язаних, і ТЦК матиме до них доступ.

"Законопроект 10449 у фінальній редакції доповнює закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою статтею 27 "Заходи впливу".

Відповідно до неї у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК", - йдеться в матеріалі.

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У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі – вимога).

Видання зазначає, що днем вручення вимоги є:

  • день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;
  • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;
  • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку (обов’язків), ТЦК звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

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Перехідні положення передбачають, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

  • у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАПу, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
  • у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

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"Законопроект передбачає, що призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в 7-денний строк стати на військовий облік. У разі декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється відповідними районними (міськими) ТЦК на підставі відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі,надісланих органами реєстрації через Єдину інформаційну систему МВС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Протягом дії правового режиму воєнного стану призовники, військовозобов’язані та резервісти, які залишили або покинули своє місце проживання, зобов’язані в семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стати на військовий облік у ТЦК за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.

Невиконання таких обов’язків, у тому числі, неуточнення своїх даних, як випливає із законопроекту, надає можливість керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, а також згодом – до суду щодо обмеження у праві керувати автомобілем", - зазначається в матеріалі.

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Автор: 

мобілізація (3053) повістка (182) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+64
Ну то хай і громадянин вважатиметься на фронті, навіть якщо він не перебуває там фізично, блд!
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10.04.2024 17:08
+41
Я бачу одне цим законом хана економіці хана підримки суспільством хана налогам хана хоч якоїсь довірі владі в цілому хана донатам.А тцкшнікам приготуватися вдягати броніки.
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10.04.2024 17:13
+39
Ну, і чим ми відрізняємось від кацапів? Адін народ, твою маму. Вірніше, одні #иди - що там владу охмуряють, що у нас владу захопили
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10.04.2024 17:09
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Так это получается, что повестки уже все получили.
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10.04.2024 20:39 Відповісти
Будемо вважати, що усі останні мужики ії вже отримали.
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10.04.2024 20:40 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Логіка "зеленого шапіто" заполонила законодавчу практику країни ... не розумних, які їх обрали. "Повістка вважається врученою, навіть якщо фізично не вручена".

Президент вважається діючим, навіть якщо він не виконує норми Конституції, ігнорує свої конституційні обов'язки і днями не з'являється на роботі.
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10.04.2024 20:47 Відповісти
В цій країні такий бардак робиться, мало того, що на стаціонарі в лікарні лічаться тільки здорові люди по блату або за гроші, а хворим нема місць, так здорові ще й жаліються завідуючій на хворих, що можуть заразитися пневмонією від них, щоб хворих вигнали з лікарні. Так і помирають люди без доступу до медичних послуг.
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10.04.2024 21:01 Відповісти
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10.04.2024 21:08 Відповісти
шашлик вважається з'іденим, якщо ти чув його запах, навіть якщо ти його не бачив, - плати грошенята
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10.04.2024 21:09 Відповісти
Ігор Сердюк

@igor_serdukov

Зараз просто золотий дощь хлине у кишені тцк , поліціі та погранців. І далі ріки грошей потечуть до оп президента. Примусова мобілізація. Золоте дно влади
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10.04.2024 21:11 Відповісти
вірю країна навиворіт коли мобілізацією займаються коченні бариги без моралі то таке і виходить
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10.04.2024 21:40 Відповісти
ТЦК Галактичної імперії обмежує право на керування транспортним засобом.

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10.04.2024 21:13 Відповісти
Ментам дали бронь і право вилову людей. Оце подарунок!
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10.04.2024 21:20 Відповісти
Податки вважаються сплаченими навіть якщо держава не отримувала їх.
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10.04.2024 21:25 Відповісти
Бачиш сусліка в траві ,ні,а він там є.
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10.04.2024 21:28 Відповісти
А что в стране война? Судя по декларация госслужащих, войны в стране нет.
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10.04.2024 21:32 Відповісти
Судячи з транзиту кацапського газу через Україну - яка війна ?
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10.04.2024 21:39 Відповісти
Зелений цирк може так само прийняти закон, - "Х...й вважається стоячим, навіть коли він висячий". Вони думають, що зможуть таким кумедним способом вирішити проблему імпотенції влади.
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10.04.2024 21:36 Відповісти
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя,крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Коротокооо кажучи, ВР має сумнівну легітимність, як несамостійна та заледняі від бенєрмака структура. яка порушує конституцію на постійніїй основі.
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10.04.2024 21:44 Відповісти
Влучно в точку.
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10.04.2024 22:08 Відповісти
Якщо не вручена фізично повістка може бути гіпотетично врученою, то хай гіпотетичний громадянин яких отримав таку повістку за законами "Зе" йде і воює разом з студією 95-й Квартал!
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10.04.2024 21:46 Відповісти
улюблене щоу зе!підарів.
закинути срач, і продовжувати красти, поки "бидло" підгорає.
напам'ятаю "бидлу", що термін стикає 20 травня!
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10.04.2024 21:48 Відповісти
Термін вже сплив, в кінці березня мали бути вибори.
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10.04.2024 22:00 Відповісти
20 травня!
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10.04.2024 22:01 Відповісти
20 травня п'ть років з інагурації Зе придурка.
Вибори проводились 31 березня 2019 року.
З 31 березня 2024року зеленський нелегитимний
як президент України.
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10.04.2024 22:07 Відповісти
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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10.04.2024 22:09 Відповісти
Дату виборів подивись якого числа все це було.
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10.04.2024 22:24 Відповісти
Новини Дебіляндії 🤣
Хто підписав цей закон, як що зеленський, то він не президент і закон не має ніякої юридичної сили.
Як що серйозно то Зе цирк навмисно робить це шоу щоб зірвати мобілізацію.
Раніше мобілізація працювала і без цього цирку, пень через колоду але працювала.
Замість ЛЮДСЬКИХ пропозицій - контракт на ОДИН рік, полегшене отримання УБД,
відпустка не менше місяця малороський Зе квартал знову вирішив воювати проти
України вже в тилу.
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10.04.2024 22:05 Відповісти
С 14го было 6 волн мобилизаций без всяких бусиков...
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11.04.2024 10:24 Відповісти
Gheorghe Bandu ☣︎
@C0TUS
·
12 год
Єдина мета закону про мобілізацію -
перекласти відповідальність за поразку на простого українчєка, якій сам не захотів боронити Неньку, а Зеленський і Єрмак тут ні до чого, вони двох таке ярмо не витягнуть, отже -
Ви зробили це разом.
Саме тому він має бути максимально дебільним.
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10.04.2024 22:09 Відповісти
Ясно одне: із Віслюком і младоригами єрмака Україну чекає *******. Вже ніхто із цим шапіто не хоче зустрічатися із закордонних донорів України.
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10.04.2024 23:17 Відповісти
Якщо громадянин фізично не отримав повістки, то яким чином вона може вважатися врученою?
За повістку треба розписатися.
Це такий закон про мобілізацію придумали?
Для влади, головне аби набрати кількість і при тому що Україна має обмежене озброєння
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10.04.2024 23:55 Відповісти
Тобто, Володимир наш Зеленський має заплатити 800 000 гривень і відсидіти 12 років?
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10.04.2024 23:57 Відповісти
Хтось взагалi то бачив закон про военний стан з пiдписом президента i печаткою?
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11.04.2024 00:32 Відповісти
Тобто Міноборони нахрапом взяло Нацполіцію і має намір використовувати її для відлову громадян. Будемо надіятись Вигівський має що на це відповісти Сирському. От нам і нео-феодалізм, і кріпосне право, і узаконене рабство. А загалом скоро в вільному світі, де громадянин має невід'ємне право на свободу, будуть лякати не Північною Кореєю а Україною.
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11.04.2024 00:37 Відповісти
Повістка буде вважатися врученою, якщо в ТЦК про неї навіть просто подумали. Або ще краще - автоматично вручена усім з дня прийняття закону
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11.04.2024 05:56 Відповісти
А як бути, коли мудрий нарід тупо ухиляється від тих повісток?
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11.04.2024 10:30 Відповісти
Військовозобов'язаний в разі зміни місця мешкання, повинен стати на облік в тцк за адресою фактичного проживання. Так було ще з часів СРСР
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11.04.2024 06:52 Відповісти
І в урср#2 теж так - міняєш прописку, вимагають бумажку з військомату
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11.04.2024 14:30 Відповісти
взагалі в багатьох західних газетах написали що нарік сїбне в травні з України з кінцями.хатку в англії прикупив,і гуй з вами хохли.
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11.04.2024 07:25 Відповісти
Як іржеться, зєбіли?
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11.04.2024 08:38 Відповісти
Це навіть не КНДР і навіть не рассія. Це бидло обрало собі владу
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11.04.2024 08:45 Відповісти
Без зброї нам так чи інакше п....ь, вся ця маячня з цими законами - час втриматися поки буде прийняте рішення щодо України вцілому.
Тому вибачте оптімісти - нас вже чекає в кращому випадку 38паралель,шашличкі вже нажарили та каву в криму попили.
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11.04.2024 09:21 Відповісти
А вдруг реально ***** пришел "освободить" нас от зеленого шобла? А рушит города просто потому, что по другому не выходит Херпиду ж так просто не уйдет, он же Боневтик. (если что, то это сарказм, там где про *****)
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11.04.2024 09:24 Відповісти
Краще не сплачувати зарплатню всім депутантам, прокурорам, суддям ... а вважати, що вони її отримали.
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11.04.2024 09:38 Відповісти
Ну т.е взяли почти один в один закон о мобилизации у русни и решили применить в Украине? Ну тут либо зеленский просто мега тупое животное, которое вообще без своих "эффективных менеджеров" в туалет сходить не может не то что думать самостоятельно либо они осознанно хотят принять такой конченный закон что бы потом обвинить в поражении военных/народ. В любом случае сейчас намного бОльшую опасность для страны представляет шашлычник и его рыги 2.0
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11.04.2024 10:08 Відповісти
...зеленский просто мега тупое животное...
К тому-же ЗЕбанутое на всю свою тупую бошку.
Так и есть, он это доказал за время своего царствования.
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11.04.2024 11:03 Відповісти
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11.04.2024 10:53 Відповісти
ЛУЧШЕ ПУСТЬ ВСЕ БОГАТЫЕ ПОКУПАЮТ ОРУЖИЕ ДЛЯ ВСУ И ДЕЛАЮТ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ В СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВАХ !!!
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14.04.2024 17:45 Відповісти
а воїн вважатиметься воюючим навіть при його фізичної відсутністі... - війна в діі закінчілася... - кловани в війну грають кнопками...
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14.04.2024 19:13 Відповісти
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