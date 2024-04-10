Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянин не отримав її фізично, - ЗМІ
Навіть якщо громадянин не перебуває за адресою і фізично не отримав повістку, вона вважатиметься врученою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Судово-юридична газета.
Так, за даними видання, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.
Також неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, йдеться у нових нормах законопроєкту про мобілізацію.
Зазначається, що 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку, який дозволяє державі бачити, як "на долоні", де особа працює, тимчасово проживає, на яку адресу зареєстровано її авто тощо. Ці дані будуть в Реєстрі військовозобов’язаних, і ТЦК матиме до них доступ.
"Законопроект 10449 у фінальній редакції доповнює закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою статтею 27 "Заходи впливу".
Відповідно до неї у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК", - йдеться в матеріалі.
У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі – вимога).
Видання зазначає, що днем вручення вимоги є:
- день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.
У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку (обов’язків), ТЦК звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання такої вимоги.
Перехідні положення передбачають, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:
- у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАПу, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
- у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).
"Законопроект передбачає, що призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в 7-денний строк стати на військовий облік. У разі декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється відповідними районними (міськими) ТЦК на підставі відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі,надісланих органами реєстрації через Єдину інформаційну систему МВС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Протягом дії правового режиму воєнного стану призовники, військовозобов’язані та резервісти, які залишили або покинули своє місце проживання, зобов’язані в семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стати на військовий облік у ТЦК за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.
Невиконання таких обов’язків, у тому числі, неуточнення своїх даних, як випливає із законопроекту, надає можливість керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, а також згодом – до суду щодо обмеження у праві керувати автомобілем", - зазначається в матеріалі.
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@tZEinform
Логіка "зеленого шапіто" заполонила законодавчу практику країни ... не розумних, які їх обрали. "Повістка вважається врученою, навіть якщо фізично не вручена".
Президент вважається діючим, навіть якщо він не виконує норми Конституції, ігнорує свої конституційні обов'язки і днями не з'являється на роботі.
@igor_serdukov
Зараз просто золотий дощь хлине у кишені тцк , поліціі та погранців. І далі ріки грошей потечуть до оп президента. Примусова мобілізація. Золоте дно влади
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя,крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Коротокооо кажучи, ВР має сумнівну легітимність, як несамостійна та заледняі від бенєрмака структура. яка порушує конституцію на постійніїй основі.
закинути срач, і продовжувати красти, поки "бидло" підгорає.
напам'ятаю "бидлу", що термін стикає 20 травня!
Вибори проводились 31 березня 2019 року.
З 31 березня 2024року зеленський нелегитимний
як президент України.
Хто підписав цей закон, як що зеленський, то він не президент і закон не має ніякої юридичної сили.
Як що серйозно то Зе цирк навмисно робить це шоу щоб зірвати мобілізацію.
Раніше мобілізація працювала і без цього цирку, пень через колоду але працювала.
Замість ЛЮДСЬКИХ пропозицій - контракт на ОДИН рік, полегшене отримання УБД,
відпустка не менше місяця малороський Зе квартал знову вирішив воювати проти
України вже в тилу.
@C0TUS
·
12 год
Єдина мета закону про мобілізацію -
перекласти відповідальність за поразку на простого українчєка, якій сам не захотів боронити Неньку, а Зеленський і Єрмак тут ні до чого, вони двох таке ярмо не витягнуть, отже -
Ви зробили це разом.
Саме тому він має бути максимально дебільним.
За повістку треба розписатися.
Це такий закон про мобілізацію придумали?
Для влади, головне аби набрати кількість і при тому що Україна має обмежене озброєння
Тому вибачте оптімісти - нас вже чекає в кращому випадку 38паралель,шашличкі вже нажарили та каву в криму попили.
К тому-же ЗЕбанутое на всю свою тупую бошку.
Так и есть, он это доказал за время своего царствования.