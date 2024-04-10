Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянин не отримав її фізично, - ЗМІ

Навіть якщо громадянин не перебуває за адресою і фізично не отримав повістку, вона вважатиметься врученою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Судово-юридична газета.

Так, за даними видання, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Також неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, йдеться у нових нормах законопроєкту про мобілізацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухилянтів хочуть позбавити права керувати авто, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Зазначається, що 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку, який дозволяє державі бачити, як "на долоні", де особа працює, тимчасово проживає, на яку адресу зареєстровано її авто тощо. Ці дані будуть в Реєстрі військовозобов’язаних, і ТЦК матиме до них доступ.

"Законопроект 10449 у фінальній редакції доповнює закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою статтею 27 "Заходи впливу".

Відповідно до неї у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених

У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі – вимога).

Видання зазначає, що днем вручення вимоги є:

день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку (обов’язків), ТЦК звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винагорода за знищення техніки РФ та 150 тис. грн на купівлю авто: "Мотиваційний пакет" у законопроєкті про мобілізацію для громадян, які укладуть контракт з МО

Перехідні положення передбачають, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАПу, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

Також читайте: Штрафи до 204 тис. грн: Рада підтримала законопроєкт про посилення покарання за ухилення від мобілізації

"Законопроект передбачає, що призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в 7-денний строк стати на військовий облік. У разі декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється відповідними районними (міськими) ТЦК на підставі відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі,надісланих органами реєстрації через Єдину інформаційну систему МВС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Протягом дії правового режиму воєнного стану призовники, військовозобов’язані та резервісти, які залишили або покинули своє місце проживання, зобов’язані в семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стати на військовий облік у ТЦК за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.

Невиконання таких обов’язків, у тому числі, неуточнення своїх даних, як випливає із законопроекту, надає можливість керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, а також згодом – до суду щодо обмеження у праві керувати автомобілем", - зазначається в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про мобілізацію: співробітників ТЦК хочуть зобов’язати показувати документи та весті відеофіксацію