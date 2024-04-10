Ворожу ракету знищено у Запорізькій області
Сьогодні, 10 квітня, підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив ворожу крилату ракету у Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр повітряного командування "Схід".
"В Запорізькій області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено крилату ракету противника, імовірно "Іскандер К", - йдеться у повідомленні.
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valandil850
показати весь коментар10.04.2024 17:08 Відповісти Мені подобається 0
vita gunesh
показати весь коментар10.04.2024 17:46 Відповісти Мені подобається 0
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