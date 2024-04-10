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Ворожу ракету знищено у Запорізькій області

ракета,крилата

Сьогодні, 10 квітня, підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив ворожу крилату ракету у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр повітряного командування "Схід".

"В Запорізькій області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено крилату ракету противника, імовірно "Іскандер К", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог вдруге за пів року застосував підводний човен для запуску ракет по Україні, - ВМС

Автор: 

ППО (3183) ракети (4022) знищення (7216) Запорізька область (3598)


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Дякую.
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10.04.2024 17:08 Відповісти
Дякуємо нашому ППО🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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10.04.2024 17:46 Відповісти
 
 