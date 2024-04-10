Немає дипломатичних методів, щоб змусити Путіна припинити війну в Україні, - Бербок

Наразі не існує дипломатичних методів, які би змусили російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Україна мусить продовжувати боротьбу.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час години запитань і відповідей у Бундестазі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було б добре, якби війна якимось чином закінчилася, але якщо Україна припинить боронитися зараз, це означатиме кінець України, а не війни, війна буде продовжена через атаки на інші країни", - заявила Бербок.

Вона додала, що наразі, на відміну від часів "холодної" війни, не працює "гаряча лінія" між США, НАТО та Кремлем, адже Путін оголосив Альянс своїм головним ворогом.

Глава МЗС зазначила, що бажала б мати дипломатичні інструменти, за допомогою яких можна було б переконати Путіна припинити воювати. Але наразі всі бачать лише те, що відбувається щодня, коли Росія невпинно бомбардує українські міста.

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Глава МЗС повторила тезу про необхідність якнайшвидше знайти засоби ППО для України, які треба шукати по всьому світу. При цьому вона нагадала, що більшість систем, які наразі має Україна, походять саме з Німеччини - Iris-T, Patriot і інші. Берлін, запевнила, Бербок, веде конфіденційні перемовини з багатьма країнами, деякі з них, можливо, могли б передати системи Patriot не напряму, а через треті крани.

Бербок відповіла на запитання щодо її ставлення до ініціативи генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо виділення 100 млрд євро на військову підтримку України. Вона вважає абсолютно правильним і важливим, щоби допомога Україні з боку партнерів і союзників була структурована та була поставлена на сталу, довгострокову основу, а не була ситуативною. Всі країни підтримали цю пропозицію, Угорщина спочатку була проти, але швидко відкликала своє вето. Водночас німецька дипломатка зауважила, що важливо не дублювати структури та зробити так, щоби обіцяна допомога не була суто теоретичною, але практичною.

Глава МЗС також підкреслила, що "немає загрози того, що підтримка з боку НАТО припиниться", у тому числі незалежно від результатів виборів у США.

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Очільниця МЗС зазначила, що своїми свідомими атаками проти української інфраструктури Путін більш ніж ясно дає зрозуміти, що він ще не закінчив зі своїми імперськими прагненнями в Україні. Це можна бачити, а також чути в його промовах. Якщо Путіна не зупинити в Україні, він опиниться прямо на кордонах ЄС і НАТО, підкреслила Бербок.