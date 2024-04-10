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Новини Війна
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Немає дипломатичних методів, щоб змусити Путіна припинити війну в Україні, - Бербок

бербок

Наразі не існує дипломатичних методів, які би змусили російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Україна мусить продовжувати боротьбу.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час години запитань і відповідей у Бундестазі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було б добре, якби війна якимось чином закінчилася, але якщо Україна припинить боронитися зараз, це означатиме кінець України, а не війни, війна буде продовжена через атаки на інші країни", - заявила Бербок.

Вона додала, що наразі, на відміну від часів "холодної" війни, не працює "гаряча лінія" між США, НАТО та Кремлем, адже Путін оголосив Альянс своїм головним ворогом.

Глава МЗС зазначила, що бажала б мати дипломатичні інструменти, за допомогою яких можна було б переконати Путіна припинити воювати. Але наразі всі бачать лише те, що відбувається щодня, коли Росія невпинно бомбардує українські міста.

Також читайте: Необхідно провести оцінку систем Patriot для швидкого постачання в Україну, - Бербок

Глава МЗС повторила тезу про необхідність якнайшвидше знайти засоби ППО для України, які треба шукати по всьому світу. При цьому вона нагадала, що більшість систем, які наразі має Україна, походять саме з Німеччини - Iris-T, Patriot і інші. Берлін, запевнила, Бербок, веде конфіденційні перемовини з багатьма країнами, деякі з них, можливо, могли б передати системи Patriot не напряму, а через треті крани.

Бербок відповіла на запитання щодо її ставлення до ініціативи генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо виділення 100 млрд євро на військову підтримку України. Вона вважає абсолютно правильним і важливим, щоби допомога Україні з боку партнерів і союзників була структурована та була поставлена на сталу, довгострокову основу, а не була ситуативною. Всі країни підтримали цю пропозицію, Угорщина спочатку була проти, але швидко відкликала своє вето. Водночас німецька дипломатка зауважила, що важливо не дублювати структури та зробити так, щоби обіцяна допомога не була суто теоретичною, але практичною.

Глава МЗС також підкреслила, що "немає загрози того, що підтримка з боку НАТО припиниться", у тому числі незалежно від результатів виборів у США.

Також читайте: Ми бачимо, що відбувається в Україні, і розуміємо, що системи ППО потрібні зараз, - Бербок

Очільниця МЗС зазначила, що своїми свідомими атаками проти української інфраструктури Путін більш ніж ясно дає зрозуміти, що він ще не закінчив зі своїми імперськими прагненнями в Україні. Це можна бачити, а також чути в його промовах. Якщо Путіна не зупинити в Україні, він опиниться прямо на кордонах ЄС і НАТО, підкреслила Бербок.

Автор: 

росія (65122) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+12
Піздьож від Бербок. Механізм є, називається "Повне торгівельне ембарго плюс вторинні санкції для тих, хто торгує". Але ж "Шаленчиха, мені це не вигідно...."
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10.04.2024 17:40
+12
Если на россию наложить настоящие санкции и следить за попытками обхода санкций война быстро прекратиться. Но наши "союзники" очевидно хотят уничтожения Украины и украинцев.
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10.04.2024 17:40
+9
Якщо Путіна не зупинити в Україні
Якщо Путіна не зупинити в Латвii
Якщо Путіна не зупинити в Польщi
Якщо Путіна не зупинити в Голандii
Якщо Путіна не зупинити у Францii
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10.04.2024 17:41
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Україна мусить продовжувати боротьбу

Нас поплескали по плечу...
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10.04.2024 17:36 Відповісти
Якщо це ти про Бербок, то даром.
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10.04.2024 17:43 Відповісти
А хіба є інша інформація, що мусить робити Україна зараз?
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10.04.2024 19:19 Відповісти
Добре, зараз лопати нагостримо і будемо продовжувати боротьбу
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10.04.2024 17:38 Відповісти
А є дипломатичні методи перекрити МАРОДЕРНІ ДЄЛІШКІ ПІД ЄРМАКОМ в ОПУ ?
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10.04.2024 17:39 Відповісти
Нема кому прибити моль у бункері, як чаушеску.
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10.04.2024 17:39 Відповісти
Піздьож від Бербок. Механізм є, називається "Повне торгівельне ембарго плюс вторинні санкції для тих, хто торгує". Але ж "Шаленчиха, мені це не вигідно...."
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10.04.2024 17:40 Відповісти
Ти маєш змогу наказати всім урядам країн Євросоюзу зробити касапам повне торгівельне ембарго?
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10.04.2024 20:08 Відповісти
Не помітив, коли це я з ноунемами перейшов на "ти", але ладно. Уявімо, що просто спілкуюсь з невихованою дитиною.

Ні, я не маю змогу наказати всім країнам Європи припинити торгівлю з рашкою. І навіть Бербок не може. Але США можуть, доволі легко. При цьому офіційно закрити свій ринок для тих компаній, які торгують з рашкою. В такому випадку, думаю, війна закінчилась би за пів року
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10.04.2024 21:46 Відповісти
Если на россию наложить настоящие санкции и следить за попытками обхода санкций война быстро прекратиться. Но наши "союзники" очевидно хотят уничтожения Украины и украинцев.
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10.04.2024 17:40 Відповісти
о, чудо! аліллуйя! на третій рік війни Захід починає розуміти елементарні речі! ще років 5, і вони почнуть надавати нам суттєво допомогу для перемоги.
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10.04.2024 17:41 Відповісти
Якщо Путіна не зупинити в Україні
Якщо Путіна не зупинити в Латвii
Якщо Путіна не зупинити в Польщi
Якщо Путіна не зупинити в Голандii
Якщо Путіна не зупинити у Францii
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10.04.2024 17:41 Відповісти
Для початку потрібно вигнати ********* з ООН. Там дипломати чи шарлатани-паразити?
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10.04.2024 17:42 Відповісти
Юридично вони ніде в уставі ООН не прописані і ніколи офіційно не вступали в ООН...
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10.04.2024 18:01 Відповісти
На жаль навіть в уряді ФРН, де Бербок працює міністром, достатньо дубоголових ідіотів, які тулять Міжнародне право до відносин з диктатурою осатанілого шовініста Йухла.
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10.04.2024 17:42 Відповісти
"Ембарго, повна ізоляція паРаші, дальнобійні ракети? Нє, тут наші палнамочія фсьо, а ви там продовжуйте боротьбу, поки не вимерли, як динозаври. Головне, щоб на інші країні війна не перекинулася. "
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10.04.2024 17:42 Відповісти
"Головне - щоб не перекинулась на нашу країну. Інші - як собі знають."
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10.04.2024 18:25 Відповісти
То може перестанете балаканиною допомагати, а почнете реально допомагати!
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10.04.2024 17:43 Відповісти
Мдя... Навіть пані Бербок знадобилося два роки, щоб це зрозуміти.
А тугодуми оонівські мабуть ніколи не зможуть.
Комусь заважає рівень інтелекту, а комусь рублі по кишеням...
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10.04.2024 17:43 Відповісти
Там не тугодуми, там пофуїсти
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10.04.2024 17:48 Відповісти
проте є економічні, повне ембарго на торгівлю з кацапією і тотальний контроль за його виконанням, в тому числі з китайозами, і все це лайно китайське завалиться через 4 місяці, запитайте у рейгана чи буша, а не у сцикуна байдена чи його холуя яші саллівана з кацапським корінням
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10.04.2024 17:46 Відповісти
- Мамо! А ви рибки хочете?
- Якби була, то радо б з'їла!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Нема, синку, то й нема, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, і не п...здіть! (с)
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10.04.2024 17:46 Відповісти
У України відібрали ядерну зброю, а тепер кожне фуйло, яке її має може погрожувати всьому світу, що може навіть знищити цілу націю, цілу країну, а ми тепер повинні боротися, щоб ескалаціїї не було.
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10.04.2024 17:50 Відповісти
може скоро буде, з кнопкою у москвi
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10.04.2024 17:54 Відповісти
Китай буде мати інтерес до контролю цієї кнопки.
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10.04.2024 17:59 Відповісти
Дипломатія взагалі-то закінчилась в 2014. Війна починається там, де закінчується дипломатія. При всій повазі до пані Бербок, це вже 10 років, як зрозуміло.
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10.04.2024 17:56 Відповісти
Шкода, що пані Анналена зрозуміла це так пізно. Шкода, що Шольц і Бундестаг мають свою окрему думку про постачання ракет "Таурус" Україні, яка нічк не залежить від заяв Бербок. А залежить від німецьких мільярдерів, які заробляють свої статки разом з рашкою і яким потрібне замирення і зняття санкцій з лаптєрейху будь-якою ціною
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10.04.2024 18:26 Відповісти
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10.04.2024 19:17 Відповісти
картинка с Немытой , без ВПН не проходит - LiveJournal - популярна в Росії блог-платформа
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10.04.2024 19:37 Відповісти
пасть не болит гавкать ? таурсы давай ?
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10.04.2024 19:34 Відповісти
Расписались в собственном бессилии. Ну что ж, ждите теперь Бучу у себя.
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10.04.2024 20:18 Відповісти
А ви війну і не хочете припиняти тому що вам вона вигідна,ви позбутись старої зброї.
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10.04.2024 20:34 Відповісти
Наразі У США.НАТО І В ЄС не існує дипломатичних ,війскових і фінансових методів, які би змусили російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. -НАРАЗІ ТАК ПРАВИЛЬНО
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10.04.2024 20:43 Відповісти
Не має дипломатичних методів , застосуйте фізичні , сцикуни.
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10.04.2024 21:32 Відповісти
 
 