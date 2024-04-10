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Новини
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Розглядається можливість запровадження єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном, - Мінреінтеграції

дистанційне

Питання можливості запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів за кордоном обговорювали учасники спеціальної наради під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

"Досить багато учнів здобувають освіту або є екстернами Державного ліцею "Міжнародна українська школа" (МУШ). Українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою. Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час наради учасники запропонували дозволити МУШ приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз’яснення. Також було наголошено, що МУШ має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 800 тис. українських школярів навчаються дистанційно, з них 200 тис. перебувають за кордоном

Автор: 

діти (5064) школа (2208) навчання (578) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+10
Це не країна, а якесь тотальне ТЦК. Всіх порахувати, поставити на облік. А-а-а, ну да, ну да. На це ж можна бабло виділити. Федоров показав всім як можна заробити бабло ні на чому. Цифровізатор. Вони всі тепер з цією цифровізацією як дурень з писаною торбою. Тепер в кожному міністерстві такі цифровізатори тепер. Від МО до Мінреінтеграції.
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10.04.2024 18:27
+6
Я так понимаю министерство образования денежек хочет?))) А детей под это нет)))) ахаз
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10.04.2024 18:24
+4
Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
)
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10.04.2024 18:07
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Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
)
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10.04.2024 18:07 Відповісти
Ні "державі в смартфоні".
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10.04.2024 18:09 Відповісти
Поставити « учнів» у единий Реестр, якій плавно переведе їх до регістрації у МО.
А далі до мобілізації.

Яке ваше діло, мадам Верещук, чим займаються люди за кордоном. Ці люди не ваші раби!
Вних нема клейма.
Це свободнв люди.

Якщо держава хоче їх обратно- створюйте гарні умови. А не тримайте їх на гачку
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11.04.2024 01:09 Відповісти
а що цю бурштинову золотую ручку з її міністерством ще не прикрили, ще не все вкрали, краще б порахували хто незаконно втік з країни та повернули окопи копати
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10.04.2024 18:20 Відповісти
Тих, що виїхали вони не дістануть. Тих, хто по Буковелях мучацця, теж не чіпають чомусь. А от тих , хто залишився влада так обере, нагне, обдурить , що живі будуть заздрити мертвим. Це звісно , не стосується силовиків, прокурорів, чиновників різних , нікому не потрібних , артистів і т д. Їх вони забронювали. Воювати потрібно дітям « робочих і крестян»… от для них ці всі закони пишуться
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10.04.2024 19:35 Відповісти
Я так понимаю министерство образования денежек хочет?))) А детей под это нет)))) ахаз
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10.04.2024 18:24 Відповісти
Це не країна, а якесь тотальне ТЦК. Всіх порахувати, поставити на облік. А-а-а, ну да, ну да. На це ж можна бабло виділити. Федоров показав всім як можна заробити бабло ні на чому. Цифровізатор. Вони всі тепер з цією цифровізацією як дурень з писаною торбою. Тепер в кожному міністерстві такі цифровізатори тепер. Від МО до Мінреінтеграції.
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10.04.2024 18:27 Відповісти
А нахуана вам облік українських учнів за кордоном? "Забота а падрастающєм пакалєніі'? Так ви вже падлюки "пазаботілісь" на багато поколінь наперед...
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10.04.2024 18:28 Відповісти
з реєстом коррупціонерів вже впорались, клоуни?

учнями вони переймаються, ледацюги..
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10.04.2024 18:28 Відповісти
За кордоном і без зелених *********** розберуться що і до чого!
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10.04.2024 18:35 Відповісти
Навіщо? Більшість з них спробувавши життя у США, ЄС, Австралії і т.п. за жодних обставин не повернуться з цивілізації у злиденну ЗЕкраїну, яка остаточно перетворилася на гібрид паРаши та Північної Кореї.
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10.04.2024 18:39 Відповісти
Нашим треба вивчити принципи права на приватне життя та конфіденційність інформації.
Вас вже далеко понесло.
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10.04.2024 18:39 Відповісти
Для чого це? Немає чим більше зайнятись?
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10.04.2024 18:56 Відповісти
хай тоді повчаться у собак, коли немає чим їм зайнятися...
головне грошики вкрасти адже на це зелене ноу-хау їх же виділять?!
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11.04.2024 07:53 Відповісти
А яка ціль? Якщо просто статистика, то подайте запит до країн і вони вам скажуть, тут діти на обліку стоять і за цим слідкують.
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10.04.2024 20:22 Відповісти
Країна перетворюється на цифровий лагерь. Всіх на карандаш!
Слухайте! Такого немає ніде в світі!
Я вчився за кордоном навіть поза країни приписки Італії, але ніхто ніде мене не зобов'язував ставати на облік за навчанням.
Такого навіть Путін не робить!
Верещук! В тебе що батьки були радянські військові?! Що то за совєтщина?
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10.04.2024 20:33 Відповісти
МУШ-(((( Муйня Українських Шулєрів))) має стати освітнім осередком, який акумулюватиме(із частину бюджетних грошей,котрі б мали іти на армію))) всю співпрацю з українськими школами за кордоном.
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10.04.2024 20:41 Відповісти
Ага. І одразу їх на військовий облік. І податками, податками їх.

Я б на місці українців за кордоном максимально дистанціювався від всього державно-українського. Бо єдина функція ЗЄ-держави - обідрати українця, як липку.
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10.04.2024 22:54 Відповісти
Ні! державі в смартфоні.
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10.04.2024 23:32 Відповісти
Давайте вгадаю: мальчік ілі дєвочка або скільки потенційних майбутніх вояків перебуває за кордоном!!!
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11.04.2024 07:50 Відповісти
 
 