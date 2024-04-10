Розглядається можливість запровадження єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном, - Мінреінтеграції
Питання можливості запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів за кордоном обговорювали учасники спеціальної наради під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.
"Досить багато учнів здобувають освіту або є екстернами Державного ліцею "Міжнародна українська школа" (МУШ). Українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою. Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час наради учасники запропонували дозволити МУШ приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз’яснення. Також було наголошено, що МУШ має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном.
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А далі до мобілізації.
Яке ваше діло, мадам Верещук, чим займаються люди за кордоном. Ці люди не ваші раби!
Вних нема клейма.
Це свободнв люди.
Якщо держава хоче їх обратно- створюйте гарні умови. А не тримайте їх на гачку
учнями вони переймаються, ледацюги..
Вас вже далеко понесло.
головне грошики вкрасти адже на це зелене ноу-хау їх же виділять?!
Слухайте! Такого немає ніде в світі!
Я вчився за кордоном навіть поза країни приписки Італії, але ніхто ніде мене не зобов'язував ставати на облік за навчанням.
Такого навіть Путін не робить!
Верещук! В тебе що батьки були радянські військові?! Що то за совєтщина?
Я б на місці українців за кордоном максимально дистанціювався від всього державно-українського. Бо єдина функція ЗЄ-держави - обідрати українця, як липку.