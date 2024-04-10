Розглядається можливість запровадження єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном, - Мінреінтеграції

Питання можливості запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів за кордоном обговорювали учасники спеціальної наради під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

"Досить багато учнів здобувають освіту або є екстернами Державного ліцею "Міжнародна українська школа" (МУШ). Українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою. Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час наради учасники запропонували дозволити МУШ приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз’яснення. Також було наголошено, що МУШ має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном.

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