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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву

міни

Російські військові на тимчасово окупованій Херсонщині активно мінують сільськогосподарські угіддя.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб втримати анексовані території, ворог збільшує площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках.

Такі дії вчергове ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів.

Вкотре закликаємо громадян України на ТОТ зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільним засобом, особливо ґрунтовими дорогами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже чверть території України забруднена вибухівкою та боєприпасами, - голова МВС Клименко

Автор: 

мінування (1218) Центр національного спротиву (814) Херсонська область (5744)


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Мины в общем то так же работают как по наступающей стороне сейчас, так и при попытках другой стороны наступать потом, они в общем то не выбирают. Поскольку нам наступать уже нет никакой возможности - то эти мины частично работают на нас.
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11.04.2024 14:43 Відповісти
Зеленський із Шмигалем, дадуть команду розмінувати Південь України, як і перед навалою московитів !!!
Тарган з рябошапкою ігончаруком, та богданом, можуть це підтвердити !!
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11.04.2024 14:56 Відповісти
такими темпами переможе той, хто НЕ отримає цю територію
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11.04.2024 15:11 Відповісти
Ну як вам вибір 2019????Паржалі????? Чи вже не смішно????
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11.04.2024 15:27 Відповісти
 
 