Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях Херсонщини, - Центр нацспротиву
Російські військові на тимчасово окупованій Херсонщині активно мінують сільськогосподарські угіддя.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб втримати анексовані території, ворог збільшує площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках.
Такі дії вчергове ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів.
Вкотре закликаємо громадян України на ТОТ зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільним засобом, особливо ґрунтовими дорогами", - йдеться в повідомленні.
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Тарган з рябошапкою ігончаруком, та богданом, можуть це підтвердити !!