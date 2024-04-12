На Хмельниччині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено 2 будинки
Внаслідок нічної атаки РФ на Хмельниччині пошкоджено 2 приватних будинки.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО ЗСУ знищили 2 ворожих БпЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки маємо 2 пошкоджені приватні будинки. Працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Наразі інформація про загиблих чи травмованих не надходила.
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