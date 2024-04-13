Деокуповану Херсонщину планують розмінувати до кінця 2025 року

Деокуповане правобережжя Херсонської області очікується розмінувати до кінця 2025 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сказав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У серпні (минулого року - Ред.) нам казали, що ми будемо розміновувати 10 років. То зараз завдяки ДСНС, поліцейським, Збройним силам ми до кінця наступного 2025 року повинні розмінувати правий берег", - зазначив Прокудін.

За його словами, нині в регіоні працює 1100 саперів, які розмінували вже 245 тис. га, і рішення про посилення гуманітарного розмінування приймалося саме на Конгресі.

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Прокудін також нагадав, що одне з проблемних питань, яке порушувалося на попередніх засіданнях Конгресу місцевих та регіональних влад - забезпечення фермерів зерносховищами, адже усі зерносховища, всі ангари на Херсонщині були знищені. Наразі фермерам уже передали сотню великих ангарів, їх уже встановлюють.

Він додав, що продовжується реалізація програми "Пліч-о-пліч" і наразі 15 областей країни відбудували 1130 будинків.

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