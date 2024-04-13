Деокуповану Херсонщину планують розмінувати до кінця 2025 року
Деокуповане правобережжя Херсонської області очікується розмінувати до кінця 2025 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сказав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У серпні (минулого року - Ред.) нам казали, що ми будемо розміновувати 10 років. То зараз завдяки ДСНС, поліцейським, Збройним силам ми до кінця наступного 2025 року повинні розмінувати правий берег", - зазначив Прокудін.
За його словами, нині в регіоні працює 1100 саперів, які розмінували вже 245 тис. га, і рішення про посилення гуманітарного розмінування приймалося саме на Конгресі.
Прокудін також нагадав, що одне з проблемних питань, яке порушувалося на попередніх засіданнях Конгресу місцевих та регіональних влад - забезпечення фермерів зерносховищами, адже усі зерносховища, всі ангари на Херсонщині були знищені. Наразі фермерам уже передали сотню великих ангарів, їх уже встановлюють.
Він додав, що продовжується реалізація програми "Пліч-о-пліч" і наразі 15 областей країни відбудували 1130 будинків.
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@MrHimikus
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11 год
«Нє дай бог, Порошенко прідьот к власті, он же всьо апять похєріт», - заявив Лукашенко.
Тобто зараз у рф з нашою сталеяйцевою владою є якісь мутки і сподівання. Цікаво про що?
Причому і кацапи і бульбопесик ***** і боневтікший песик єрмака - всі ненавидять і бояться Порошенка.