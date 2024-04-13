Влада РФ ухвалює закони, щоб заспокоїти російських військовослужбовців, - британська розвідка

Кремль підписав нові закони, спрямовані на підтримку російських військових, які воюють в Україні, щоб заохотити більше новобранців йти на війну і обмежити критику з боку їхніх сімей, проте це може мати довгострокові наслідки економіки країни.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У відомстві нагадали, що 6 квітня президент РФ Путін підписав два закони на підтримку військовослужбовців ЗС Росії, які воюють в Україні, та їхніх сімей. Так, перший закон звільнив військових, які перебувають на війні в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул. Це послідувало за законом від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих від нарахування пені за прострочення платежів за послуги ЖКГ, кредити та борги за кредитними картками.

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Другий закон, підписаний Путіним, вносить зміни до Трудового кодексу Росії і забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка.

"Кремль, ймовірно, ухвалив ці закони в надії заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більше новобранців до служби в обмін на державні пільги і обмежити критику з боку дружин загиблих військових. Хоча будь-які платіжні канікули можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для російської економічної ситуації та перспектив", - вважають аналітики.