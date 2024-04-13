Влада РФ ухвалює закони, щоб заспокоїти російських військовослужбовців, - британська розвідка
Кремль підписав нові закони, спрямовані на підтримку російських військових, які воюють в Україні, щоб заохотити більше новобранців йти на війну і обмежити критику з боку їхніх сімей, проте це може мати довгострокові наслідки економіки країни.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У відомстві нагадали, що 6 квітня президент РФ Путін підписав два закони на підтримку військовослужбовців ЗС Росії, які воюють в Україні, та їхніх сімей. Так, перший закон звільнив військових, які перебувають на війні в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул. Це послідувало за законом від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих від нарахування пені за прострочення платежів за послуги ЖКГ, кредити та борги за кредитними картками.
Другий закон, підписаний Путіним, вносить зміни до Трудового кодексу Росії і забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка.
"Кремль, ймовірно, ухвалив ці закони в надії заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більше новобранців до служби в обмін на державні пільги і обмежити критику з боку дружин загиблих військових. Хоча будь-які платіжні канікули можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для російської економічної ситуації та перспектив", - вважають аналітики.
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про моральний бік справи і те що загиблого не повернеш я вже мовчу
дебіли ЗЄльоні !!!
Неоконченная песня
Старики управляют миром,
Суетятся, как злые мыши,
Им по справке выданной МИДом,
От семидесяти и выше.
Откружили в боях и в вальсах,
Отмолили годам продленье
И в сведённых подагрой пальцах
Держат крепко бразды правленья.
По утрам их терзает кашель,
И поводят глазами шало
Над тарелками с манной кашей
Президенты Земного Шара!
Старики управляют миром,
Где обличья подобны маскам,
Пахнут вёсны - яичным мылом,
Пахнут зимы - камфарным маслом.
В этом мире - ни слов, ни сути,
В этом мире - ни слёз ни крови!
А уж наши с тобою судьбы
Не играют и вовсе роли!
Им виднее, где рваться минам,
Им виднее, где быть границам...
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.
А девчонка гуляет с милым,
А в лесу раскричалась птица!
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.
А в саду набухает завязь,
А мальчишки трубят «по коням!»
И острее чем совесть - зависть
Старикам не даёт покоя!
Грозный счёт покорённым милям
Отчеркнёт пожелтевший ноготь.
Старики управляют миром,
А вот сладить со сном не могут!