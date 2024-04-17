Литва відновила імпорт зерна з Росії після шестимісячної перерви, - росЗМІ

У лютому 2024 року Литва закупила в Росії 12,2 тисячі тонн зерна на 1,95 млн євро. Таким чином країна відновила закупівлі продукції після заборони імпорту в травні 2023 року.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на дані європейської статслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також наприкінці зими наростила імпорт Латвія, яка закупила у Росії 58,8 тис. тонн зерна на 10 млн євро.

Країни Євросоюзу загалом придбали в лютому 92,6 тис. тонн російського зерна на 16,9 млн євро.

Литва припинила імпорт російського зерна в травні 2023 року. Останнє постачання було здійснено в липні того самого року.

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