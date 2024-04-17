Литва відновила імпорт зерна з Росії після шестимісячної перерви, - росЗМІ
У лютому 2024 року Литва закупила в Росії 12,2 тисячі тонн зерна на 1,95 млн євро. Таким чином країна відновила закупівлі продукції після заборони імпорту в травні 2023 року.
Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на дані європейської статслужби, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що також наприкінці зими наростила імпорт Латвія, яка закупила у Росії 58,8 тис. тонн зерна на 10 млн євро.
Країни Євросоюзу загалом придбали в лютому 92,6 тис. тонн російського зерна на 16,9 млн євро.
Литва припинила імпорт російського зерна в травні 2023 року. Останнє постачання було здійснено в липні того самого року.
Топ коментарі
+12 Юрий #542373
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+6 NNN
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+4 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар17.04.2024 13:18
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Ото ж.
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(N.B. Поляки за 30+ років після розпаду совка так і не спромоглися з'єднати Влодаву, Білу Подласку і Білосток прикордонною рокадною залізницею. Воно їм не треба. Зате до білокацапії залізниць ціла низка.)
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***діть ротом одна справа,а реально щось робити інша справа.
"- За липень-лютий було експортовано 129 тис. т. Починаючи з березня жодних даних щодо експорту жита не надходило, але МінАгро прийняло рішення про його обмеження. Про це повідомив перший заступник міністра Тарас Висоцький 7 травня, пояснюючи це тим, що тим, що дана культура важлива для хлібопекарської галузі;
(https://www.kws.com/ua/uk/produkty/zernovi/novyny/aktualni-pytannya-shchodo-rynku-zhyta-traven-2022/ )