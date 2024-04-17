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Литва відновила імпорт зерна з Росії після шестимісячної перерви, - росЗМІ

зерно,агропродукція

У лютому 2024 року Литва закупила в Росії 12,2 тисячі тонн зерна на 1,95 млн євро. Таким чином країна відновила закупівлі продукції після заборони імпорту в травні 2023 року.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на дані європейської статслужби, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також наприкінці зими наростила імпорт Латвія, яка закупила у Росії 58,8 тис. тонн зерна на 10 млн євро.

Країни Євросоюзу загалом придбали в лютому 92,6 тис. тонн російського зерна на 16,9 млн євро.

Литва припинила імпорт російського зерна в травні 2023 року. Останнє постачання було здійснено в липні того самого року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Польщі приховав на своєму сайті назви компаній, які імпортували зерно з України

Автор: 

зерно (3113) імпорт (2586) Литва (2377) росія (64895)


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Топ коментарі
+12
Хто там казав що балтійці пам'ятають кацапський чобіт?
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17.04.2024 13:18
+6
Сподіваюсь литовці розуміють , що це крадене українське зерно ?
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17.04.2024 13:17
+4
Стопе а де ж алкаші рольнічки пшеківські ??? А то кацапське а то Українське зась.
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17.04.2024 13:18
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Сподіваюсь литовці розуміють , що це крадене українське зерно ?
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17.04.2024 13:17 Відповісти
Хто там казав що балтійці пам'ятають кацапський чобіт?
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17.04.2024 13:18 Відповісти
Стопе а де ж алкаші рольнічки пшеківські ??? А то кацапське а то Українське зась.
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17.04.2024 13:18 Відповісти
Скілько там кацапських/білокацапських залізничних гілок калібру 1520 мм йде на Нарву, Тарту, Дауґавпілс, Вільнюс, Каунас? А скільки з них було розібрано в прикордонні після початку масованого вторгнення кацапії в Україну?

Ото ж.
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17.04.2024 13:23 Відповісти
Цікаво тут те, що ніякої "зради" у русні ця подія не викликає, хоча лозунг "хватіт корміть єврофашістов!" ніхто не скасовував.
Здогадайтесь, чому?
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17.04.2024 13:24 Відповісти
Бо їм , про це , по тєлєку не розкажуть
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17.04.2024 13:38 Відповісти
Навіть якщо розповісти, все одно великого обурення не викличе, хіба що у "квасних патріотів".
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17.04.2024 13:42 Відповісти
А ніхто з "пересічних" , а ні в нас , а ні в кацапії , чомусь не обурюється , що навіть зараз кацапський газ йде територією України в європу ...
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17.04.2024 14:02 Відповісти
Обурюються, але мало. І приблизно з тієї ж причини.
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17.04.2024 14:03 Відповісти
Якиись дядько сказав -- шо історія вчить - шо ніколи нікого не вчить
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17.04.2024 13:25 Відповісти
А чому вона купляють не Українське зерно?
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17.04.2024 13:26 Відповісти
Тому що єврозалізниця з Каунаса (наприклад) до Володимира (наприклад) не веде. А кацапозалізниць з Балтійських країн повно. Гроші не пахнуть.

(N.B. Поляки за 30+ років після розпаду совка так і не спромоглися з'єднати Влодаву, Білу Подласку і Білосток прикордонною рокадною залізницею. Воно їм не треба. Зате до білокацапії залізниць ціла низка.)
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17.04.2024 13:32 Відповісти
Балкер теж поляки мають надати? Україна та Литва мають морські порти.
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17.04.2024 13:50 Відповісти
І що, вважаєте, що вартість перевезення зерна еквівалентного обсягу, скажімо, 60 товарних вагонів, була б нижча якби його повезти балкером з Одеси в Клайпеду через Гібралтар?
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17.04.2024 17:16 Відповісти
Про це https://www.kommersant.ru/doc/6650227 повідомляє російське видання "Коммерсант"

Джерело:
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17.04.2024 13:28 Відповісти
"Нічого особистого, просто бізнес" ©
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17.04.2024 13:39 Відповісти
Как? Зачем?
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17.04.2024 13:48 Відповісти
А все тому що зелена влада все розкрадає, вірно?
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17.04.2024 13:50 Відповісти
Так,саме головне-гроші не пахнуть.
***діть ротом одна справа,а реально щось робити інша справа.
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17.04.2024 13:50 Відповісти
Дякую, кулебаєрмаку...
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17.04.2024 13:54 Відповісти
То вони купують жито, для чорного хлібу, типу Бородинського - в нас його надлишків немає і експорт обмежили...
"- За липень-лютий було експортовано 129 тис. т. Починаючи з березня жодних даних щодо експорту жита не надходило, але МінАгро прийняло рішення про його обмеження. Про це повідомив перший заступник міністра Тарас Висоцький 7 травня, пояснюючи це тим, що тим, що дана культура важлива для хлібопекарської галузі;
(https://www.kws.com/ua/uk/produkty/zernovi/novyny/aktualni-pytannya-shchodo-rynku-zhyta-traven-2022/ )
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17.04.2024 15:17 Відповісти
Можливо, це якось пов'язано з блокадою транзиту зерна через Польшу? Раніше українське зерно так попадало до Балтійських країн. Зараз ніяк.
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17.04.2024 15:26 Відповісти
 
 