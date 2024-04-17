Telegram буде "нейтральним", - засновник месенджера росіянин Дуров

Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати "гравцем у геополітику".

Про це засновник месенджера Павло Дуров розповів в інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Розмова Карлсона з Дуровим відбулася в лютому, але була оприлюднена лише зараз.

Дуров переконує, що Telegram хоче бути "політично нейтральним". Звинувачення в тому, що месенджер підконтрольний владі РФ, він спростовує та каже, що їх нібито поширюють конкуренти.

Читайте: Заблокувати Telegram в Україні технічно важко, як і будь-який інший месенджер, - СБУ

Зараз, за словами Дурова, Telegram користуються 900 млн користувачів з усього світу. Він очікує, що за рік їх буде вже 1 млрд.

Дуров розповів, що команда Telegram зараз базується в Дубаї, де він живе останні 7 років після того, як, за його словами, змушений був поїхати з РФ через тиск з боку російської влади.

Також читайте: Немає гарантії, що інформація з Telegram не видається спецслужбам РФ, - Юрчишин

Раніше в інтерв’ю для Financial Time Дуров також говорив про важливість зберігати нейтралітет, відповідаючи на запитання про позицію щодо війни Росії в Україні.