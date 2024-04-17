Telegram буде "нейтральним", - засновник месенджера росіянин Дуров
Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати "гравцем у геополітику".
Про це засновник месенджера Павло Дуров розповів в інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Розмова Карлсона з Дуровим відбулася в лютому, але була оприлюднена лише зараз.
Дуров переконує, що Telegram хоче бути "політично нейтральним". Звинувачення в тому, що месенджер підконтрольний владі РФ, він спростовує та каже, що їх нібито поширюють конкуренти.
Зараз, за словами Дурова, Telegram користуються 900 млн користувачів з усього світу. Він очікує, що за рік їх буде вже 1 млрд.
Дуров розповів, що команда Telegram зараз базується в Дубаї, де він живе останні 7 років після того, як, за його словами, змушений був поїхати з РФ через тиск з боку російської влади.
Раніше в інтерв’ю для Financial Time Дуров також говорив про важливість зберігати нейтралітет, відповідаючи на запитання про позицію щодо війни Росії в Україні.
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Как в свое время Украинцы поверили байдену, шольцу, маску и прочим "нейтральным"...
Деб вони не мешкали- кацвп е кацап.
Тому Телеграм треба ігнорувати як і Яндекс , однокласники, чи Тік-Ток.
Русскій продукт пішов за рускім кораблем!
Він по "другой части" - прікаліст:
Дуров давав інтерв'ю Карлсону на тлі стільців з «піками» та херами - на них брати Дурови, у покарання, саджають недбайливих підлеглих.
А ще політики перестануть красти та брехати, бджоли перестануть жерти мед, наркомани - ширятися, а вкантактік перестане бути головним управлінням розвідки і т.д.
Вскоре под окнами собралась толпа, которая даже устроила драку за эти деньги. Позже Павел объяснил, что своим поступком хотел создать праздничную атмосферу в День городаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gevara-26 [26] . Дуров разбросал тогда в общей сложности около 2000 долларов. Также сообщалось о радости, с которой он наблюдал за реакцией толпы.
По словам очевидцев, Павел снимал происходящее на камеру