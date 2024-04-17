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Новини
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Telegram буде "нейтральним", - засновник месенджера росіянин Дуров

telegram,телеграм

Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати "гравцем у геополітику".

Про це засновник месенджера Павло Дуров розповів в інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Розмова Карлсона з Дуровим відбулася в лютому, але була оприлюднена лише зараз.

Дуров переконує, що Telegram хоче бути "політично нейтральним". Звинувачення в тому, що месенджер підконтрольний владі РФ, він спростовує та каже, що їх нібито поширюють конкуренти.

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Зараз, за словами Дурова, Telegram користуються 900 млн користувачів з усього світу. Він очікує, що за рік їх буде вже 1 млрд.

Дуров розповів, що команда Telegram зараз базується в Дубаї, де він живе останні 7 років після того, як, за його словами, змушений був поїхати з РФ через тиск з боку російської влади.

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Раніше в інтерв’ю для Financial Time Дуров також говорив про важливість зберігати нейтралітет, відповідаючи на запитання про позицію щодо війни Росії в Україні.

Автор: 

соціальні мережі (1182) Павло Дуров (58) Telegram (278)


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Топ коментарі
+14
У цьому світі нейтральними можуть бути тільки ідіоти або агенти Зла, які експлуатують для ідіотів ідею анархії та абсолютного доступу до інформації. Усі ці відмазки про нейтральність - лише легенда ФСБ для проекту "телеграм". При цьому інтерв'ю Такера у Дурова напевно теж відбулося на замовлення ФСБ.
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17.04.2024 13:52
+6
ФСБешний агент буде розповідати про нейтральність? Так тебе ж спеціально відкомандирували для створення цього ресурсу під прикриттям "конфлікту" з владою.
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17.04.2024 13:53
+4
На то він і Дуров щоб дурити дурнів
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17.04.2024 13:51
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Так тебе и поверили... Ну прям с разбегу...
Как в свое время Украинцы поверили байдену, шольцу, маску и прочим "нейтральным"...
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17.04.2024 13:50 Відповісти
Знаемо ми « нейтралітет» кацапів!

Деб вони не мешкали- кацвп е кацап.

Тому Телеграм треба ігнорувати як і Яндекс , однокласники, чи Тік-Ток.

Русскій продукт пішов за рускім кораблем!
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17.04.2024 15:27 Відповісти
А писали, що його локацію змило зливою в Дубаях.
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17.04.2024 13:50 Відповісти
Піздуньєро ще той
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17.04.2024 13:51 Відповісти
Та ні.
Він по "другой части" - прікаліст:
Дуров давав інтерв'ю Карлсону на тлі стільців з «піками» та херами - на них брати Дурови, у покарання, саджають недбайливих підлеглих.



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17.04.2024 22:17 Відповісти
На то він і Дуров щоб дурити дурнів
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17.04.2024 13:51 Відповісти
знаємо-знаємо.
А ще політики перестануть красти та брехати, бджоли перестануть жерти мед, наркомани - ширятися, а вкантактік перестане бути головним управлінням розвідки і т.д.
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17.04.2024 13:52 Відповісти
У цьому світі нейтральними можуть бути тільки ідіоти або агенти Зла, які експлуатують для ідіотів ідею анархії та абсолютного доступу до інформації. Усі ці відмазки про нейтральність - лише легенда ФСБ для проекту "телеграм". При цьому інтерв'ю Такера у Дурова напевно теж відбулося на замовлення ФСБ.
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17.04.2024 13:52 Відповісти
ФСБешний агент буде розповідати про нейтральність? Так тебе ж спеціально відкомандирували для створення цього ресурсу під прикриттям "конфлікту" з владою.
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17.04.2024 13:53 Відповісти
Скоріше просто за сраку міцно взяли за щось. Була б людина, а шантажувати чим чи залякати знайдеться.
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17.04.2024 13:55 Відповісти
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17.04.2024 13:54 Відповісти
Владелец телеграмма РОССИЯНИН Дуров и вдруг не под колпаком у ФСБ? Ага, верим. Про Скрипалей, про Литвиненко забыл? Те тоже были сами по себе. Ну-ну, независимый, такой независимый телеграмм.
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17.04.2024 13:56 Відповісти
Ну по логікі дурова(який не контролює своє детіще) він добре вчиться у Маска.Той правда твітер купив,і казав що це запорука свободи сова.
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17.04.2024 13:58 Відповісти
27 мая 2012 года топ-менеджеры «ВКонтакте» во главе с Дуровым бросали самолётики с прикреплёнными к ним https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9 5000-рублёвыми банкнотам из окна центрального офиса компании в Санкт-Петербурге.

Вскоре под окнами собралась толпа, которая даже устроила драку за эти деньги. Позже Павел объяснил, что своим поступком хотел создать праздничную атмосферу в День городаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-gevara-26 [26] . Дуров разбросал тогда в общей сложности около 2000 долларов. Также сообщалось о радости, с которой он наблюдал за реакцией толпы.

По словам очевидцев, Павел снимал происходящее на камеру

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17.04.2024 14:04 Відповісти
«Не вір москалеві, як псові» …
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17.04.2024 14:07 Відповісти
Начхати - не користувався і не планую.
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17.04.2024 14:14 Відповісти
Ні, ну раз агент ФСБ каже, то так і буде!
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17.04.2024 14:19 Відповісти
 
 