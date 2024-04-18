Росіяни атакували дронами авто хлібокомбінату на Чернігівщині, водій зазнав контузії

Російські війська здійснили атаку на авто хлібокомбінату на Чернігівщині, внаслідок чого 1 особа дістала контузію.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог атакував дронами автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження продовольства біля магазину в одному із сіл Новгород-Сіверського району.



На щастя, без жертв. Водій отримав вибухову контузію легкого ступеня", - йдеться в повідомленні.

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