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Новини Війна
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Росіяни атакували дронами авто хлібокомбінату на Чернігівщині, водій зазнав контузії

дронрф

Російські війська здійснили атаку на авто хлібокомбінату на Чернігівщині, внаслідок чого 1 особа дістала контузію.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог атакував дронами автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження продовольства біля магазину в одному із сіл Новгород-Сіверського району.

На щастя, без жертв. Водій отримав вибухову контузію легкого ступеня", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Автомобіль РЕМ підірвався на прикордонні Чернігівщини, двох працівників госпіталізовано

Автор: 

обстріл (28183) Чернігівщина (1584)


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Це ж, для московських орків, і є отой зерновий коридор, від прутіна та патрошоного… Вдерлися до Мирної України хліба наїстися, а тут, ще й ці унітази побачили…
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18.04.2024 14:45 Відповісти
довбойоби кацапські
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18.04.2024 14:46 Відповісти
Здоров'я водію
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18.04.2024 14:46 Відповісти
і довгих літ життя
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18.04.2024 14:53 Відповісти
Чернігівська область далеко від місць боїв зараз, близько до кордону. Значить звідти. То що там, не пора знов РДК в експедицію сходити?
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18.04.2024 14:59 Відповісти
 
 