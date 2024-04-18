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TikTok заблокував 24 проросійські канали, серед них акаунт Шарія, - ЦПД

цпд

У соцмережі TikTok почалось блокування каналів, які поширюють російську дезінформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

В ЦПД зазначають, що вже заблоковано 24 канали, які просували проросійські наративи. Серед них: ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші.

"Робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває. Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України, і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]", - йдеться в повідомленні Центру.

Читайте: ЦПД та СБУ склали список ворожих акаунтів у мережі "Х"

Автор: 

дезінформація (340) блокування (644) TikTok (89) Центр протидії дезінформації (157)


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Топ коментарі
+4
О, добре.
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18.04.2024 21:20
+4
Лише від самої паскудної назви TikTok миттєво виникає бажання ********** невідомо кого по пиці.
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18.04.2024 21:35
+3
Але коменти де називаєш русню "руснею",або "недоімперією" блокують в лічені секунди
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18.04.2024 21:30
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О, добре.
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18.04.2024 21:20 Відповісти
Не хочуть Шарія віддавати -- каже шо він політично переслідувании і Захід вірить
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18.04.2024 21:25 Відповісти
Шарій каламойша фірташ, десь там і баканов з шуфричем та резніковим, …, нікого не можуть віддати і знайти??…. А Ківа, уже давн чекає на них…
Співпадіння…
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18.04.2024 21:31 Відповісти
Але коменти де називаєш русню "руснею",або "недоімперією" блокують в лічені секунди
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18.04.2024 21:30 Відповісти
Лише від самої паскудної назви TikTok миттєво виникає бажання ********** невідомо кого по пиці.
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18.04.2024 21:35 Відповісти
А чьо шарік досі живий і пердить ???
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18.04.2024 21:37 Відповісти
Бо у 2019-му він дуже сильно допомагав зепідру прийти до влади через свій контент.
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18.04.2024 22:09 Відповісти
Аж 24, кіно і німці 😁
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18.04.2024 21:43 Відповісти
Це добре,меньше гімна буде литись від них!
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18.04.2024 21:45 Відповісти
Шарій такий же російський, який я британець
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18.04.2024 22:02 Відповісти
А чому ти погоняло педофіла пишеш з великої літери? Ти також педофіл?!
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18.04.2024 22:11 Відповісти
Ахаха, пєтушарія знову відправили на парашу.
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18.04.2024 22:08 Відповісти
До чего це...через 5 хвилин вони нові зроблять.... бред....
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18.04.2024 22:26 Відповісти
теневой бан
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18.04.2024 22:28 Відповісти
Для подписчиков он до одного места....
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18.04.2024 22:42 Відповісти
для аккаунта нет
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19.04.2024 07:12 Відповісти
 
 