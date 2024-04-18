TikTok заблокував 24 проросійські канали, серед них акаунт Шарія, - ЦПД

У соцмережі TikTok почалось блокування каналів, які поширюють російську дезінформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

В ЦПД зазначають, що вже заблоковано 24 канали, які просували проросійські наративи. Серед них: ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші.

"Робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває. Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України, і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]", - йдеться в повідомленні Центру.

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