Ракети з Іраку атакували базу США в Сирії, - Reuters

21 квітня, у неділю, з іракського міста Зуммар було випущено щонайменше п’ять ракет у бік американської військової бази на північному сході Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на іракські джерела.та офіційного представника США.

Зазначається, що атака стала першою з початку лютого, коли проіранські угруповання в Іраку припинили напади на військові об’єкти США.

Напад стався через день після того, коли прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де в ході офіційного візиту зустрівся з президентом США Джо Байденом, пише Reuters.

Посадовець США назвав це "невдалою ракетною атакою". Після цього, за словами чиновника, літак очолюваної США коаліції в Іраку та Сирії завдав удару по пусковій установці.

Два джерела безпеки та старший офіцер армії в Іраку повідомили, що невелика вантажівка з ракетною установкою, закріпленою на задній частині, була припаркована в Зуммарі, місті на кордоні з Сирією.

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Офіцер сказав, що знищену вантажівку було вилучено для подальшого дослідження, і початкове розслідування показало, що вона була знищена в результаті авіаудару.

"Ми спілкуємося з коаліційними силами в Іраку, щоб поділитися інформацією про цю атаку", - додав офіцер.

Осередок безпеки Іраку заявив, що сили розпочали "широкомасштабну операцію з пошуку та перевірки", націлену на злочинців поблизу сирійського кордону, зобов’язавшись притягнути їх до відповідальності.