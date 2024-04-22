УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4655 відвідувачів онлайн
Новини
8 763 3

Ракети з Іраку атакували базу США в Сирії, - Reuters

База США в Сирії

21 квітня, у неділю, з іракського міста Зуммар було випущено щонайменше п’ять ракет у бік американської військової бази на північному сході Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Reuters із посиланням на іракські джерела.та офіційного представника США.

Зазначається, що атака стала першою з початку лютого, коли проіранські угруповання в Іраку припинили напади на військові об’єкти США.

Напад стався через день після того, коли прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де в ході офіційного візиту зустрівся з президентом США Джо Байденом, пише Reuters.

Посадовець  США  назвав це "невдалою ракетною атакою". Після цього, за словами чиновника, літак очолюваної США коаліції в Іраку та Сирії завдав удару по пусковій установці.

Два джерела безпеки та старший офіцер армії в Іраку повідомили, що невелика вантажівка з ракетною установкою, закріпленою на задній частині, була припаркована в Зуммарі, місті на кордоні з Сирією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сирії тренують російських операторів БПЛА для війни проти України, - ГУР

Офіцер сказав, що знищену вантажівку було вилучено для подальшого дослідження, і початкове розслідування показало, що вона була знищена в результаті авіаудару.

"Ми спілкуємося з коаліційними силами в Іраку, щоб поділитися інформацією про цю атаку", - додав офіцер.

Осередок безпеки Іраку заявив, що сили розпочали "широкомасштабну операцію з пошуку та перевірки", націлену на злочинців поблизу сирійського кордону, зобов’язавшись притягнути їх до відповідальності.

Автор: 

Ірак (183) Сирія (1857) США (22455)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схавають, спишуть на нещасний випадок
показати весь коментар
22.04.2024 07:55 Відповісти
Так і зробили🤣🤣🤣
показати весь коментар
22.04.2024 07:56 Відповісти
Офіцер сказав, що знищену вантажівку було вилучено для подальшого дослідження, і початкове розслідування показало, що вона була знищена в результаті авіаудару(c) - вскрытие показало, что пациент скончался в результате вскрытия (с)
показати весь коментар
22.04.2024 08:46 Відповісти
 
 