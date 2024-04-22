Російські загарбники обстріляли шахту на Донеччині, троє гірників дістали поранення

21 квітня армія РФ обстріляла шахту в Донецькій області, є поранені

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.

"Учора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині. Поранення дістали троє працівників.

Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Донеччині через сильний вітер відключалась повітряна лінія, знеструмилися побутові споживачі та дві шахти (під землею працювало 25 людей). Працівники вийшли на поверхню.

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