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Російські загарбники обстріляли шахту на Донеччині, троє гірників дістали поранення

шахта

21 квітня армія РФ обстріляла шахту в Донецькій області, є поранені

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.

"Учора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині. Поранення дістали троє працівників.

Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Донеччині через сильний вітер відключалась повітряна лінія, знеструмилися побутові споживачі та дві шахти (під землею працювало 25 людей). Працівники вийшли на поверхню. 

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Автор: 

обстріл (28183) шахта (703) Міненерго (1398)


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Та не "дістали", а "отримали"! Це ви вже дістали своїми нульовими знаннями мови, тому що ви все ще й досі користуєтесь "русізмами"!
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22.04.2024 13:50 Відповісти
 
 