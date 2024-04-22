Російські загарбники обстріляли шахту на Донеччині, троє гірників дістали поранення
21 квітня армія РФ обстріляла шахту в Донецькій області, є поранені
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.
"Учора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині. Поранення дістали троє працівників.
Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Донеччині через сильний вітер відключалась повітряна лінія, знеструмилися побутові споживачі та дві шахти (під землею працювало 25 людей). Працівники вийшли на поверхню.
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Сергей121
показати весь коментар22.04.2024 13:50 Відповісти Мені подобається 2
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