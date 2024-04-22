Станції метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" наразі зачиняти не планують, - КМДА

Жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" наразі не планують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів.

"Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.

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"Наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги. "Київський метрополітен" завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро", - йдеться у повідомленні.