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Сербія не приєднуватиметься до БРІКС. Ми йдемо до ЄС, - Вучич

вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що держава не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, адже Белград прямує до членства в Європейському союзі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Таким чином Вучич відповів на нещодавні слова експертки American Enterprise Institute про те, що він нібито "мріє" відмовитися від шляху до ЄС для членства в організації БРІКС.

Президент Сербії спростував такі твердження. Він зазначив, що "поважає" БРІКС, але країна залишиться на "європейському шляху".

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"Ми не ввійдемо в ЄС через рік, два чи три. Не для нас, а для них. Усім тим, хто обіцяє, що вступить через рік, два чи три, вони дуже дурні, тому не вірте їм", - сказав Вучич.

Що таке БРІКС?

БРІКС - це міжурядова організація. До її складу входять:

  • Бразилія,
  • Росія,
  • Індія,
  • Китай,
  • Південна Африка,
  • Єгипет,
  • Ефіопія,
  • Іран
  • Об'єднані Арабські Емірати.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня 2023 року на саміті у Йоганнесбурзі БРІКС вирішила запросити до блоку Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Аргентина єдина із запрошених країн країн відмовилася вступати до об’єднання.

Автор: 

Сербія (366) членство в ЄС (1231) Вучич Александр (82) БРІКС (61)


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Топ коментарі
+6
Как там поживают "вежливые люди" без опознавательных знаков ?
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01.05.2024 09:20
+6
Очередной "нож в спину" или может куда-то пониже
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01.05.2024 09:21
+6
Товариш Сі поїхав в європейське турне для вербування місцевих країн у свою орбіту під назвою "БРІКС".
"Великий шовковий шлях" - шлях до пітьми.
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01.05.2024 09:28
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Как там поживают "вежливые люди" без опознавательных знаков ?
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01.05.2024 09:20 Відповісти
Вучич встромтв в сраку пуйлу🤣
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01.05.2024 09:21 Відповісти
Очередной "нож в спину" или может куда-то пониже
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01.05.2024 09:21 Відповісти
Вучич: ПТН-ПНХ
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01.05.2024 09:28 Відповісти
Товариш Сі поїхав в європейське турне для вербування місцевих країн у свою орбіту під назвою "БРІКС".
"Великий шовковий шлях" - шлях до пітьми.
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01.05.2024 09:28 Відповісти
А така поважна країна ОАЕ яким боком записалася в цей хлів під назвою брікс. ?
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01.05.2024 09:30 Відповісти
Покладами нафти.
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01.05.2024 09:44 Відповісти
Поводив х#єм по всій морді *****.
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01.05.2024 09:32 Відповісти
Ніхто не помітив другу частину заяви?

Серб, якого вважали ватним, більш притомний ніж полум'яний Боневтік щодо євроінтеграційних перспектив своєї країни.
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01.05.2024 09:42 Відповісти
В БРІКС не піду - хочу як Орбан і Фіцо!
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01.05.2024 09:54 Відповісти
Эти похуже угорцев будут, нельзя их в Евросоюз.
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01.05.2024 09:55 Відповісти
Якщо зараз Європі періодично доводиться вгамовувати двох своїх членів, як то Угорщину та Словакію. То згодом доведеться трех. Російські братушки серби йдут в ЄС не членами, а шпигунами.
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01.05.2024 11:01 Відповісти
Не дарма Сідзінь намастив лижі до Вучича в гості, буде перековувати норовистого жеребчика.
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01.05.2024 11:42 Відповісти
 
 