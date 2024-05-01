Сербія не приєднуватиметься до БРІКС. Ми йдемо до ЄС, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що держава не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, адже Белград прямує до членства в Європейському союзі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Таким чином Вучич відповів на нещодавні слова експертки American Enterprise Institute про те, що він нібито "мріє" відмовитися від шляху до ЄС для членства в організації БРІКС.

Президент Сербії спростував такі твердження. Він зазначив, що "поважає" БРІКС, але країна залишиться на "європейському шляху".

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"Ми не ввійдемо в ЄС через рік, два чи три. Не для нас, а для них. Усім тим, хто обіцяє, що вступить через рік, два чи три, вони дуже дурні, тому не вірте їм", - сказав Вучич.

Що таке БРІКС?

БРІКС - це міжурядова організація. До її складу входять:

Бразилія,

Росія,

Індія,

Китай,

Південна Африка,

Єгипет,

Ефіопія,

Іран

Об'єднані Арабські Емірати.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня 2023 року на саміті у Йоганнесбурзі БРІКС вирішила запросити до блоку Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Аргентина єдина із запрошених країн країн відмовилася вступати до об’єднання.