Сербія не приєднуватиметься до БРІКС. Ми йдемо до ЄС, - Вучич
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що держава не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, адже Белград прямує до членства в Європейському союзі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Таким чином Вучич відповів на нещодавні слова експертки American Enterprise Institute про те, що він нібито "мріє" відмовитися від шляху до ЄС для членства в організації БРІКС.
Президент Сербії спростував такі твердження. Він зазначив, що "поважає" БРІКС, але країна залишиться на "європейському шляху".
"Ми не ввійдемо в ЄС через рік, два чи три. Не для нас, а для них. Усім тим, хто обіцяє, що вступить через рік, два чи три, вони дуже дурні, тому не вірте їм", - сказав Вучич.
Що таке БРІКС?
БРІКС - це міжурядова організація. До її складу входять:
- Бразилія,
- Росія,
- Індія,
- Китай,
- Південна Африка,
- Єгипет,
- Ефіопія,
- Іран
- Об'єднані Арабські Емірати.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня 2023 року на саміті у Йоганнесбурзі БРІКС вирішила запросити до блоку Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Аргентина єдина із запрошених країн країн відмовилася вступати до об’єднання.
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