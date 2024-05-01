На укриття за 4 місяці витратили понад 380 млн грн, - Мінстратегпром
Від початку року побудовано та облаштовано 337 укриттів на загальну суму 384,8 мільйона гривень.
Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
З цих 337 укриттів:
- 13 збудовані з нуля;
- у 283 провели капітальні ремонти;
- 6 реконструювали;
- 27 - це модульні укриття.
За інформацією Мінстратегпрому, укриття зʼявились у 165 закладах освіти, у медичних та культурних закладах - 19 та 12 відповідно. Окрім цього, за неповні чотири місяці облаштовано 75 укриттів у житлових будинках та шість - в адмінбудівлях.
Кошти на облаштування захисних споруд цивільного захисту залучені із державних субвенцій та бюджетів громад. Значну частку фінансування становить допомога громадських організацій та благодійників.
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Читай: сп...дили
"Викінула в пропасть..."
не будувати?
перед тим, як просто ригнути, зайдіть, хоча б, на Прозорро, подивіться закупівлі, подивіться кошториси, порахуйте, знайдете "********" - аргументовано пишіть.
я не захищаю, але такі дописи вже відверто заїбали.