УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7893 відвідувача онлайн
Новини
387 7

На укриття за 4 місяці витратили понад 380 млн грн, - Мінстратегпром

Скільки витратили на укриття

Від початку року побудовано та облаштовано 337 укриттів на загальну суму 384,8 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

З цих 337 укриттів:

  • 13 збудовані з нуля;
  • у 283 провели капітальні ремонти;
  • 6 реконструювали;
  • 27 - це модульні укриття.

Читайте: Литва обіцяє побудувати в Україні шість підземних шкіл

За інформацією Мінстратегпрому, укриття зʼявились у 165 закладах освіти, у медичних та культурних закладах - 19 та 12 відповідно. Окрім цього, за неповні чотири місяці облаштовано 75 укриттів у житлових будинках та шість - в адмінбудівлях.

Кошти на облаштування захисних споруд цивільного захисту залучені із державних субвенцій та бюджетів громад. Значну частку фінансування становить допомога громадських організацій та благодійників.

Дивіться: У Харкові відкрили перший сервісний центр МВС в укритті. ФОТО

Автор: 

Мінстратегпром (130) укриття (291)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Читай: сп...дили
показати весь коментар
01.05.2024 09:42 Відповісти
"Викінула в пропасть..."
показати весь коментар
01.05.2024 09:47 Відповісти
Та й на дороги ви витрачати втричі більше ніж "папередніки".
показати весь коментар
01.05.2024 09:52 Відповісти


Читай: сп...дили


"Викінула в пропасть..."

не будувати?
перед тим, як просто ригнути, зайдіть, хоча б, на Прозорро, подивіться закупівлі, подивіться кошториси, порахуйте, знайдете "********" - аргументовано пишіть.
я не захищаю, але такі дописи вже відверто заїбали.
показати весь коментар
01.05.2024 10:10 Відповісти
президент перед війною зекономив на цьому 7 млрд...так що є звідки черпати
показати весь коментар
01.05.2024 10:12 Відповісти
Мільйон за ремонт...
показати весь коментар
01.05.2024 11:20 Відповісти
Не знаю, как с укрытиями, но то, с какой силой строятся магазины и ларьки... Видимо бабло идет в нужное место.
показати весь коментар
01.05.2024 11:23 Відповісти
 
 