На укриття за 4 місяці витратили понад 380 млн грн, - Мінстратегпром

Від початку року побудовано та облаштовано 337 укриттів на загальну суму 384,8 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

З цих 337 укриттів:

13 збудовані з нуля;

у 283 провели капітальні ремонти;

6 реконструювали;

27 - це модульні укриття.

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За інформацією Мінстратегпрому, укриття зʼявились у 165 закладах освіти, у медичних та культурних закладах - 19 та 12 відповідно. Окрім цього, за неповні чотири місяці облаштовано 75 укриттів у житлових будинках та шість - в адмінбудівлях.

Кошти на облаштування захисних споруд цивільного захисту залучені із державних субвенцій та бюджетів громад. Значну частку фінансування становить допомога громадських організацій та благодійників.

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