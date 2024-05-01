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"Якщо ми працюватимемо на об’єднання, ветеран стане частиною колективу", - досвід Метінвесту

Новини компаній

метінвест

Ветеранські хаби, навчання у ВНЗ та адаптація всіх бізнес-процесів: як Метінвест вписує ветеранів у нову модель діяльності.

Компанія Метінвест Ріната Ахметова передбачає, що до роботи в компанії повернуться мінімум 6-7 тисяч працівників із 8 тисяч, які були мобілізовані. Крім того, компанія має тисячі вакансій, тож планує запрошувати на роботу ветеранів з ринку праці. Тому всі бізнес-процеси перебудовані таким чином, щоб максимально адаптувати вчорашніх бійців до мирного життя, та об’єднати колективи. Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко під час форуму "Практика", присвяченого поверненню ветеранів до цивільного ринку праці.

метінвест

 За його словами, зараз до ЗСУ мобілізовано кожного шостого працівника Метінвесту, а це 15% персоналу. З війни вже повернулося майже 1,5 тисячі співробітників, з них понад 500 людей вже повернулися до роботи. Компанія очікує, що загалом на робочі місця повернуться 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих. Водночас, у компанії відкрито 4 тисячі вакансій переважно чоловічих спеціальностей, тож Метінвест розраховує на найманих на ринку праці ветеранів. Тому компанія адаптує всі бізнес-процеси до повернення ветеранів і підходить до роботи системно. Зокрема, навчає колективи, як працювати з колишніми військовими, запроваджує додатковий медичний огляд, психологічну підтримку тощо.

Водночас, Метінвест стоїть на тому, що ветерани потребують такого ж ставлення, як і інші працівники, щоб об’єднати, а не розмежувати колективи. І пропагує культуру рівних можливостей для всіх. Компанія створює ветеранські хаби в містах присутності: це дає змогу ветеранам бути собою та спілкуватися з однодумцями. А також – пропонує перенавчання для тих, хто прагне освоїти нову спеціальність, або не може займатися попередньою роботу через стан здоров’я. Зокрема, ветеранам пропонують безплатне навчання та пільгові умови вступу до університету Метінвест Політехніка. "У нас за останній рік перенавчання пройшли зі всіх співробітників, не тільки ветеранів, у середньому 13 тисяч осіб з 50 тисяч. І це перенавчання мінімум від 3 до 6 місяців. Ми відкриті брати на перенавчання всіх. І готові до того, що перенавчання на дефіцитні високорангові професії триватиме 1-3 роки", - каже Давиденко.

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скільки планує, платити ветеранам, ахметов, за важку шкідливу працю?
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01.05.2024 12:13 Відповісти
Ви вже ,,напрацювали" на ,,об'єднення" ! І війну в Україну привели!
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01.05.2024 12:23 Відповісти
Для особо одаренных напоминаю, что ещё задолго до февраля 2022-го года в Украине уже существовала партия, называемая в простонародье партией войны. С подачи именно той партии в Конституцию страны были противозаконно внесены изменения, которые в корне меняли статус нейтрального внеблокового государства.
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01.05.2024 20:42 Відповісти
та ти шо??!! на "об'єднання"!!!! ***** БЛДЬ, а вже услишилі бамабас, гудків вже нема???? тільки сирени!!!! ПДРСИ БЛДЬ!!
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01.05.2024 12:32 Відповісти
взагалі, то, турбота про ветеранів - це обов'язок в першу чергу держави, але багато чого залежить і від суспільтва, як воно ставиться до ветеранів
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01.05.2024 14:07 Відповісти
Адаптировать ветеранов важно, но тут на пути встает государство с недалёкими законотворцами, которые будут годами готовить закон о ветеранах, а в итоге состряпаю какую-то фигню не работающую на практике.
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01.05.2024 20:38 Відповісти
 
 