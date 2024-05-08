"Рейдерське захоплення під прикриттям воєнного стану", – КІЕП про спроби Міненерго заволодіти архівом

ЗМІ раніше повідомляли про спроби з боку посадових осіб Міненерго вилучити архів проектної документації КІЕП, чим повністю паралізувати роботу проєктного інституту. Посадовці Міненерго одним із інструментів у заволодінні архівом використовують шантаж працівників законним бронюванням від мобілізації в обмін на архів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Тепер Міненерго заволодіння архівом виставляє таким чином, що нібито Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (КІЕП) перешкоджає в доступі до стратегічно важливої інформації по АЕС Міністерству енергетики України та в управлінні товариством. В свою чергу, КІЕП офіційно виступив з обгрунтуванням своєї позиції та назвав повідомлення Міненерго неправдивим та таким, що цілком містить безпідставні звинувачення.

У відповіді на повідомлення Міненерго, опубліковане на своєму сайті 03.05.2024, КІЕП на своїй сторінці Facebook зазначив, що Міненерго викривлює дійсність, заявляючи про завчасно поданих кандидатур до обрання в наглядову раду КІЕП. Відтак: "Щодо кандидатур в Наглядову раду КІЕП від Міненерго. У порушення вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту КІЕП та Положення про Наглядову раду КІЕП, Міненерго не подало вчасно та у визначений законодавством спосіб кандидатури своїх представників в Наглядову раду товариства для здійснення голосування за них на загальних зборах акціонерів, які були призначені на 30 квітня 2024 року", - зазначено в офіційному пресрелізі на сайті КІЕП.

Крім того, КІЕП стверджує, що Міненерго відсторонилось приймати будь-яку участь в управлінні КІЕП ще в грудні 2022 року. Управління державним пакетом акцій в розмірі 25% статутного капіталу товариства, було передано від Фонду держмайна України до Міненерго. В свою чергу, Міненерго більше року не призначало своїх представників до складу Наглядової ради КІЕП, навіть після звернення самого Товариства щодо того, що Міненерго, як уповноважений орган державного управління, має право надати кандидатури своїх представників. Як наслідок цього, з грудня 2022 року по січень 2024 року, представниками від держави в складі Наглядової ради товариства були фізичні особи призначені ще попереднім органом управління – Фондом державного майна України.

"Міненерго взагалі не переймалось виконанням своїх функцій в частині забезпечення державного управлінням унікальним підприємством проектного інжинірингу в галузі атомної та теплової енергетики. Маючи всі необхідні повноваження, Міністерство саботує прийняття на загальних зборах акціонерів КІЕП адаптований під нове законодавство Статут товариства, який, в свою чергу, був в робочому порядку погоджений з юридичним управлінням Міненерго. Поточна ситуація щодо неподання кандидатур від Міненерго, виглядає як свідома спроба скомпрометувати з боку Міністерства орган управління Товариством (Наглядову раду), який не мав жодних законних підстав включення для голосування за членів наглядової ради кандидатур від Міненерго", - повідомляє КІЕП.

Як заявляє КІЕП: "НАЕК "Енергоатом" та його філії мають у своєму розпорядженні у повному обсязі ідентичний архів по власних об’єктах, так як КІЕП у відповідності до умов договорів на виконання проектних робіт, перший примірник завжди надає Замовнику на відповідальне зберігання (Енергоатом). Заплановані дії з переміщення декількох копій архіву з проектною документацією в єдину локацію при веденні бойових дій та триваючих ракетних атак ворога, виглядають як прояв некомпетентності з боку Міненерго".

"Без фізичного доступу фахівців КІЕП до власного технічного архіву, будь-який проектний інститут не зможе своєчасно виконати роботи, тож робота нашого товариства буде паралізована. Є ризик втрати єдиної на сьогодні інституції, що може комплексно спроектувати ядерну установку будь-якої складності", - додає КІЕП.

Також КІЕП наголошує що ніколи не відмовлялось виконувати рішення РНБО. АТ КІЕП готове надати доступ до матеріалів технічного архіву в цифровому форматі компетентним державним органам, які опікуються питаннями функціонування технічних архівів, а також іншим підприємствам та організаціям за їх запитом у відповідності до законодавства України. Це повністю корелюється з рішенням РНБО, крім цього цифровий архів набагато зручніший інструмент для збереження та використання.

"Таким чином, дії Міненерго, в особі його вищих посадових осіб, на сьогодні можна розцінювати, як спробу "рейдерського" захоплення нашого товариства під прикриттям воєнного стану. Міненерго в своїй діяльності повинно керуватись виключно чинним законодавством України і не в якому разі не перетворюватись на рейдерів, використовуючи державні повноваження та власний приватний інтерес. В свою чергу, з урахуванням офіційної позиції (інформації) Міненерго, яка викладена на його офіційному сайті, наше товариство, у разі не спростування Міненерго неправдивої та викривленої цієї інформації, розглядає можливість звернення до суду щодо захисту своєї ділової репутації"

З повним текстом позиції КІЕП можна ознайомитись на сайті.

АТ КІЕП - Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (якому у 2023 році виповнилось 90 років) єдина структура в Україні, яка здатна розробити комплексний проект будівництва енергоблоків атомних станцій. Наразі унікальна установа КІЕП, визначена критично важливим підприємством паливно-енергетичного комплексу для функціонування економіки та забезпечення життєдільності населення, потерпає від тиску з боку посадовців Міненерго.