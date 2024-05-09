Адвокати Коломойського заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК

8 травня бізнесмену Ігорю Коломойському, якого дев’ять місяців тримають у СІЗО, повідомили про підозру, що він начебто доручив замовити вбивство людини, яка не постраждала, що нібито відбулось 21 рік тому (!) у Криму. Адвокати бізнесмена виступають проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і називають справу абсурдною.







У заяві адвокатів, яка є у розпорядженні УНІАН, йдеться про те, що сторона захисту заперечує проти клопотання про обрання запобіжного заходу.

Адвокати нагадали, що кримінальні провадження щодо причетності Коломойського І.В. до замаху на вбивство Карпенка С.Р. вже неодноразово були закриті як слідчими, прокурорами, так і судом, як у зв’язку з встановленням відсутності в діяннях складу кримінального правопорушення, так і у зв’язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

"06.04.2015 року ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області апеляційну скаргу прокурора залишено без задоволення, а постанову Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27 березня 2015 року – без змін.

В цьому ключі звертаємо увагу, що постанова прокурора від 22.12.2005, якою скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно Коломойського І.В. від 14.09.2005 року, на яку посилається сторона обвинувачення, є юридично нікчемною, оскільки постанова від 14.09.2005 року була на той момент змінена постановою Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 09.11.2005.

Юридична нікчемність даної постанови пояснюється тим, що відповідно до п.11 ч.1 ст.6 чинної на той момент редакції КПК України кримінальну справу не може бути порушено щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому ж обвинуваченню", - йдеться в заяві.

Адвокати наголошують що, у клопотанні про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою належним чином не обґрунтовано наявності в даному випадку обґрунтованої підозри. Зазначається, що даному випадку у клопотанні про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою належним чином не доведено ані наявності обґрунтованої підозри, ані жодного з ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Вони підкреслюють, що згідно із ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

"Вважаємо, що сторона обвинувачення у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не дотрималась визначених у КПК України принципів законності та обґрунтованості, а також належним чином не обґрунтувала ані обґрунтованості підозри, ані визначених у ст.177 КПК України ризиків", - кажуть адвокати.

Втім, абсолютна недоведеність наявності у діях Коломойського І.В. ознак складу інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується наступним, зазначає захист бізнесмена.

"Відповідно до ч.4 ст.27 Кримінального кодексу України підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, ані у клопотанні про обрання запобіжного заходу, ані у доданих до нього томах не міститься жодного доказу, який би підтверджував наявність у діях Підозрюваного будь-яких ознак інкримінованого кримінального правопорушення", - йдеться у заяві адвокатів.





Зокрема, у матеріалах клопотання відсутній жодний доказ, який би підтверджував надання Підозрюваним будь-яких вказівок, доручень, які становлять об’єктивну сторону відповідного кримінального правопорушення, а саме надання вказівки організувати скоєння зазначеного особливо тяжкого злочину.

"Відповідно до ч.5 ст.95 КПК України слід зазначити, що особа дає показання щодо фактів, які вона сприймала особисто, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Натомість, жоден зі свідків особисто не перебував у час і у місці, де відбувалося, на думку сторони обвинувачення, надання Коломойським І.В. вказівки на вчинення злочину. Їхні судження про обставини справи ґрунтуються виключно на їхніх суб’єктивних припущеннях", - звернули увагу адвокати бізнесмена.

За словами адвокатів, показання свідків, раніше засуджених, засновані суто на їх суб’єктивних думках про відносини між іншими особами – Коломойським І.В. та іншими. Наведене не може вважатися показаннями в розумінні КПК України.

"Наведене свідчить про відсутність у діях Коломойського І.В. складу кримінальних правопорушень, у вчиненні яких йому повідомлено про підозру, а отже і про повну необґрунтованість самої підозри. Відтак, відкриття щодо тих самих начебто діянь нових кримінальних проваджень є незаконною вже щонайменше третьою спробою органів досудового розслідування в межах кримінальних проваджень досліджувати одні й ті ж правовідносини", - наголошують правники.

У своєму запереченні адвокати також звертають увагу на те, що інкриміновані Коломойському І.В. дії щодо нібито підбурювання до злочину були нібито вчинені в період з 03 по 07 липня 2003 року. Отже, строк притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 КК України сплив ще 08.07.2018 року – тобто майже 6 років потому.

"Відтак, в будь-якому випадку Коломойському І.В. не загрожує настання кримінальної відповідальності за нібито вчинення зазначеного кримінального правопорушення", - переконані адвокати.





"Звертаємо увагу, у кримінальному провадженні 72023000410000034 від 11.08.2023 (справа, яку розслідує БЕБ) Коломойському І.В. лише повідомлено про підозру, його вина у вчиненні цих діянь вироком суду не встановлена, а зазначене кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування.

Більше того, у відповідності до витягу з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" Коломойський Ігор Валерійович незнятої та непогашеної судимості не має", - наголошують адвокати.



За словами захисту бізнесмена, оскільки наразі до Коломойського І.В. вже застосовано найжорсткіший з передбачених КПК України запобіжний захід – тримання під вартою, із абсолютно рекордним в історії України розміром застави – 1 968 200 000 грн., то будь-які визначені у клопотанні про обрання запобіжного заходу ризики є об’єктивно відсутніми.

"Наголошуємо, що станом на дату розгляду даного клопотання про обрання запобіжного заходу Підозрюваний утримується під вартою у Відділі забезпечення досудового слідства Служби безпеки України, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, буд. 3А, відтак на даний час стверджувані прокурором ризики в будь-якому разі нівелюються цими обставинами", - йдеться у заяві адвокатів.

А також, що "Відповідно до ст. 177 КПК України, що повністю відповідає вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків того, що особа може:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується".

Крім того, стан здоров’я Коломойського І.В. не є сумісним із перебуванням під вартою та потребує надання постійної спеціалізованої медичної допомоги, нагадали адвокати.