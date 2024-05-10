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Новини
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НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на майже 7 млн грн у начальника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині

назк

Під час проведення моніторингу способу життя НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника територіального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області на майже 7 млн грн.

Про це повідомили у НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Як заявляють у відомстві, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Мова про  4,9 млн грн готівкою та авто Škoda Kodiaq, яке коштує понад 2 млн грн.

Службовець у своїх поясненнях доводив, що частину готівки у розмірі 90 тис. дол. США, яку було вилучено у нього під час обшуку, він позичив. Однак НАЗК встановило, що у позичальників не було для цього достатньо коштів із законних джерел.

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Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Škoda, власником якого наприкінці 2023 року став син співробітника сервісного центру, було придбано за дорученням його батька. Такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття транспортного засобу.

Автор: 

МВС (3500) НАЗК (1684) незаконне збагачення (190) Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+7
Таким дійсно потрібна бронь від мобілізації - хтось же має захищати цивільних від злочинності, покращувати демографічну ситуацію та відбудовувати країну. Хто ж, як не вони - чесні, мужні та самовіддані працівники МВС?
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10.05.2024 18:04
+4
Гроші, гроші, свобода.
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10.05.2024 18:14
+3
мрійник
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10.05.2024 18:09
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допрос, суд, тюрьма
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10.05.2024 17:49 Відповісти
мрійник
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10.05.2024 18:09 Відповісти
Гроші, гроші, свобода.
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10.05.2024 18:14 Відповісти
мо він талановитий вчений та продає свої винаходи.
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10.05.2024 18:18 Відповісти
Кто не воевал именно на ноле не должен быть вообще в полиции или других структурах !!! Гниды воруют и жируют
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10.05.2024 18:54 Відповісти
при АТО, в краматорську на блокпосту, за 45 км від лінії зіткнення стояли мусара.
всім дали УБД
люди які стояли в світлодарську, за 9 місяців не змогли отримати УБД,
і лиш через рік отримали.
тож тепер мусара тобі розкажуть як вони воювали
і хлен що докажеш
і всі отримали зем ділянки та всі можливі пільги..
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10.05.2024 20:24 Відповісти
А чому пояснення "подарунок від тещі - пенсіонерки" не проканало?
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10.05.2024 18:00 Відповісти
Таким дійсно потрібна бронь від мобілізації - хтось же має захищати цивільних від злочинності, покращувати демографічну ситуацію та відбудовувати країну. Хто ж, як не вони - чесні, мужні та самовіддані працівники МВС?
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10.05.2024 18:04 Відповісти
"Шоо, опять? "
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10.05.2024 18:22 Відповісти
я не вірю в це!
це наклеп та маніпуляція!
де ви бачили брехливого мєнта крадія?
назвіть хоч одного!
мєнтам, взагалі, не можна в окопи! не для цього мама, квіточку ростила!
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10.05.2024 18:22 Відповісти
Это политическое преследование.
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10.05.2024 18:37 Відповісти
100%
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10.05.2024 19:27 Відповісти
Всі ці скоти жеруть, заносять на гору та ніяк не нажеруться. Потрібно докорінно саджати за ґрати з конфіскацією майна усіх причетних до корупційних схем
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10.05.2024 18:23 Відповісти
Не успел еще набраться.
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10.05.2024 18:35 Відповісти
Полиняє на десятку-другу штук Бенджамінів Франклінів і знову візьметься правопорядок забезпечувати.
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10.05.2024 19:32 Відповісти
Прийшла весна, де посадки Зельц? Чи займаємося спортивною рибалкою?
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10.05.2024 21:49 Відповісти
 
 