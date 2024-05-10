НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на майже 7 млн грн у начальника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині

Під час проведення моніторингу способу життя НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника територіального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області на майже 7 млн грн.

Про це повідомили у НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Як заявляють у відомстві, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. Мова про 4,9 млн грн готівкою та авто Škoda Kodiaq, яке коштує понад 2 млн грн.

Службовець у своїх поясненнях доводив, що частину готівки у розмірі 90 тис. дол. США, яку було вилучено у нього під час обшуку, він позичив. Однак НАЗК встановило, що у позичальників не було для цього достатньо коштів із законних джерел.

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Крім того, НАЗК з’ясувало, що автомобіль Škoda, власником якого наприкінці 2023 року став син співробітника сервісного центру, було придбано за дорученням його батька. Такі дії свідчать про наміри приховати реальні обставини набуття транспортного засобу.