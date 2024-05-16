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FPV-дрони та мавіки отримали військові на Харківському та Донецькому напрямках від компанії "Інтерпайп"

Новини компаній

Промислова група Інтерпайп Віктора Пінчука передала бригадам, які наразі обороняють Харківщину, 200 fpv-дронів, 33 денні дрони Mavic та 10 нічних дронів Mavic 3T, а також десять зарядних станцій.

 Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Інтерпайп.

 "Ми системно патронуємо 15 підрозділів, що утримують фронт на Донецькому напрямку. Сьогодні долучилися до допомоги підрозділам на Харківщині, адже це один з найважчих напрямків і підрозділи потребують багато розхідників у вигляді дронів", – розповіла Людмила Новак, керівник напрямку допомоги військовим Інтерпайп.

З початку поточного року Інтерпайп вже передав бригадам, що стримують ворога на Донеччині, понад 1000 fpv-дронів, 400 денних дронів Mavic та понад 100 нічних дронів Mavic.

Інтерпайп
Інтерпайп
Інтерпайп
Інтерпайп

інтерпайп

Автор: 

Інтерпайп (203) дрони (4624)


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Ти ба шо робиться... Най буде!
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16.05.2024 17:28 Відповісти
А чому не вказали кацапам локацію?
де це все накопичено?
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16.05.2024 17:31 Відповісти
Благодетель олігарх Пінчук ще не відсидів разом з кучмой за вбивство Гонгадзе.

Ще не відповів за корупцію при кучмі, який створив олігархів…

Але, зараз, він білий та пухлястий. Детально розповів скільки , куди, та чого він поставив до ВСУ.
Кацапи вже це скальколювали.
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16.05.2024 17:35 Відповісти
А де мільйон дронів від зєлі та шмигаля???

Загубились у лісі з мільйярда дерев???
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16.05.2024 18:13 Відповісти
Спочатку зробив все щоб привести зільонських до влади . А тепер замолює гріхи ?
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16.05.2024 18:13 Відповісти
Гниди - олігархи, які стільки крові випили з України, та її народу, могли би створити приватну армію, набравши профі зі всього світу! Закупити десятки літаків та сотні ракет!...
А вони дешеві подачки... 200 дронів..., та бідуючий народ вже через волонтерів сотні тисяч накупив!...
... Одне слово - ЖЛОБИ й ГНИДИ!...
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16.05.2024 18:16 Відповісти
 
 