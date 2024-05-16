FPV-дрони та мавіки отримали військові на Харківському та Донецькому напрямках від компанії "Інтерпайп"

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Промислова група Інтерпайп Віктора Пінчука передала бригадам, які наразі обороняють Харківщину, 200 fpv-дронів, 33 денні дрони Mavic та 10 нічних дронів Mavic 3T, а також десять зарядних станцій.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Інтерпайп.

"Ми системно патронуємо 15 підрозділів, що утримують фронт на Донецькому напрямку. Сьогодні долучилися до допомоги підрозділам на Харківщині, адже це один з найважчих напрямків і підрозділи потребують багато розхідників у вигляді дронів", – розповіла Людмила Новак, керівник напрямку допомоги військовим Інтерпайп.

З початку поточного року Інтерпайп вже передав бригадам, що стримують ворога на Донеччині, понад 1000 fpv-дронів, 400 денних дронів Mavic та понад 100 нічних дронів Mavic.







