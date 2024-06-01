Ворог активізувався на Сіверському напрямку, на Покровському триває 8 боєзіткнень, - Генштаб

З початку доби, 1 червня 2024 року, найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, також підвищена активність противника спостерігається на Сіверському напрямку. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку.

Обстріли України

Продовжує російський агресор вести підступний вогонь з артилерії по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. З території російської федерації ворог обстріляв Стару Миколаївку, Студенок та Стару Гуту.

Також російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З напрямку Бєлгорода ворог наніс удар однією КАБ по Вовчанську та трьома КАБами по Липцях.

Також двома КАБАми окупанти вдарили по Боровій на Куп’янському напрямку.

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Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники не полишають спроб покращити положення в районах Торського та Терн. Ворог завдав ударів двома КАБами по Лиману, ще одну КАБ запустив по Щуровому та двічі бив КАБАми по Пісках Радківських. На даному напрямку українські захисники відбили дві атаки, одна ще триває поблизу Торського.

Активізувався російських агресор на Сіверському напрямку. На даний час тут триває шість бойових зіткнень в районах Івано-Дар’ївки та Роздолівки. Один ворожий штурм наші захисники відбили поблизу Виїмки.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Нового та Кліщіївки. Обидві спроби були невдалими. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 14. Поблизу Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, та Невельського українські воїни відбили вже шість атак. Ще вісім тривають в районах Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Ситуація напружена, але контрольована.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 10 штурмових дій ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Костянтинівки та Водяного.

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Обстановка на Півдні

Ворог атакує за підтримки авіації на Времівському напрямку. 10 НАРів застосували російські окупанти по району Старомайорського. Там ще триває боєзіткнення.

Ще 16 ударів некерованими авіаційними ракетами російські війська нанесли по П’ятихатках на Оріхівському напрямку.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.