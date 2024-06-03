Минулого тижня різко зросла кількість атак на південних напрямках, - Генштаб

Загалом на фронті минулого тижня відбулося понад 800 бойових зіткнень. Окупанти завдали 26 ракетних ударів, 402 авіаудари, зокрема застосували 509 КАБів. Крім того, здійснили понад 27 000 обстрілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Бойові дії на півдні

Минулого тижня на півдні ЗСУ відбили 140 атак ворога. Найбільше - 62 атаки - на Придніпровському напрямку. Там, за словами речника, росіяни намагаються, проте безуспішно, витіснити з позицій українські підрозділи в районі населеного пункту Кринки.

48 атак захисники відбили у районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку окупанти 30 разів атакували позиції українських військ у районах Роботиного, Новоданилівки та північно-західніше Вербового.

Ситуація на Харківщині

Російські загарбники протягом тижня здійснили 54 атаки у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ на Харківському напрямку. Українські захисники зупинили наступ ворога.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 100 атак ворога. Росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, а також Мясожарівки, Андріївки Луганської області

Обстановка на сході

"На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 47 атак російських загарбників у районах Серебрянського лісництва Луганської області, населених пунктів Терни, Торське Донецької області", – повідомив речник.

56 атак протягом тижня відбито на Сіверському напрямку. Там ворог намагався наступати у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 63 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Росіяни намагались прорвати оборону українських військ у районі Курдюмівки Донецької області на Торецькому напрямку.

На Покровському захисники відбили 228 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрове, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог 94 рази намагався прорвати оборону.

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