Сили оборони відбили атаки ворога в районах Вовчанська та Липців, втрат позицій немає, - Генштаб

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля на Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 48 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБів, задіяв 36 дронів-камікадзе оперативно-тактичного рівня, майже 1280 FPV-дронів, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 83 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Російські загарбники з напрямків Шебекіно та Бєлгород (РФ) завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп’янськ, Новоєгорівка Харківської області. Також, ворожа авіація била по районах Серебрянського Лісу Луганської області, Новоолександрівки, Іллінки, Водяного, Північного, Новоселівки Першої Донецької області.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, чотири засоби ППО та кілька інших важливих об’єктів противника.

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Обстановка з початку доби

З початку поточної доби, станом на цей час, відбулося 39 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Також російські війська завдали ракетного удару, сім авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і вже задіяли 35 дронів-камікадзе.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби вібулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.

"Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки", - йдеться у повідомленні.

Учора окупанти тут втратили понад 450 вбитими та пораненими, п’ять ББМ, сім артсистем, одну зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та шість авто ворога.

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На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби ворог втратив тут 38 осіб, з них 13 – безповоротні. Знищено два танка, одну одиницю спецтехніки, три бойові броньовані машини, артсистему, наземний дрон та два автомобілі. Пошкоджено три танка, шість ББМ, чотири артилерійські системи та п’ять одиниць автомобільної техніки.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі н.п.Кринки.

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На решті напрямків активних наступальних дій ворога не відбувалося.