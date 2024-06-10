Навчально-оздоровчий комплекс КВЛ імені І.Богуна запрошує на навчання юнаків та дівчат до 8 класу (13-14 років) (реклама)

На базі НОК КВЛ за адресою: 08154, Київська обл., Фастівський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 103 гарантується:

– безкоштовне навчання;

– 4-разове харчування;

– інноваційні та сучасні методи викладання;

– безпечні та комфортні умови під час дії сигналу "Повітряна тривога";

– безкоштовне відвідування понад 15 видів гуртків;

– забезпечення військовою формою;

– проживання ліцеїстів під час навчання на території навчального комплексу.

Освітньо-кваліфікаційний рівень вчителів ліцею дозволяє якісно і в повному обсязі виконувати завдання по наданню ліцеїстам освіти в межах Державного освітнього стандарту. У вихованні підлітків 24/7 бере участь постійний особовий склад, а саме: командири рот, командири взводів, офіцер-психолог та вихователі, переважна більшість яких має бойовий досвід.

Додаткову інформацію можна дізнатися на офіційному сайті (kvl.mil.gov.ua), на сторінці Facebook (Навчально-оздоровчий комплекс КВЛ ім. І.Богуна) та Instagram (nokkvl).

Документи до приймальної комісії подаються вступникам особисто або поштою (крім вихідних та святкових днів) за адресою: 01014, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 25, Кивський військовий ліцей імені Івана Богуна.

Контактний номер телефону: 0 (97) 928 52 83 Кирило Володимирович

Прийом документів з 13.05.2024 по 29.06.2024.

Вступні іспити з 01.07.2024 по 06.07.2024. Приєднуйтесь до нашої дружньої родини богунців! Ставай кращим! Разом до перемоги! Слава Україні - Героям Слава!