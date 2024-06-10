У Києві та кількох областях півдня і центру України оголошували тривогу через ракетну небезпеку (оновлено)
Ракетну небезпеку оголошували на півдні та в центрі України. Через 18 хвилин пролунав відбій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Черкаська, Вінницька області - ракетна небезпека!", - йдеться в повідомленні.
Небезпека тривала 18 хвилин.
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юрий Шмалько ea66d093
показати весь коментар10.06.2024 19:15 Відповісти Мені подобається 0
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