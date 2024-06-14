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Україна отримала від Євросоюзу чергову групу собак-саперів для розмінування території

собака,сапер

Єврокомісія передала Україні третю групу з 12 собак-саперів для розмінування території.

Церемонія передачі українській стороні собак відбулася у Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завдяки проєкту Єврокомісії одна німецька вівчарка та 11 бельгійських вівчарок підтримуватимуть українську армію, яка протидіє російській агресії. Це третя група талановитих тварин, які рятують життя багатьом людям завдяки своїй здатності знаходити та знешкоджувати снаряди, вибухівку та радіоактивні речовини", - зазначили у Єврокомісії.

Собаки-сапери були підготовлені в Бельгії, Польщі, Італії, Мальті, Люксембурзі та Фінляндії. У Польщі собаки пройшли 14-денний адаптаційний курс на базі Карпатського прикордонного загону Польщі, під час якого українські кінологи познайомилися зі своїми новими підопічними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз передав ДСНС України три системи розмінування DOK-ING MV-10. ФОТОрепортаж

Це вже третя, найбільша група собак, підготовлених у межах проєкту Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ і служби з питань інструментів закордонної політики ЄС. Орієнтовний бюджет проєкту, який триватиме до 2025 року, становить 3 млн євро. Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів. Першу групу з дев’яти собак-саперів вже було передано Україні в березні минулого року, другу групу з дев'яти собак - торік у листопаді.

Автор: 

собаки (100) Євросоюз (13446) розмінування (994) сапер (197)


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Топ коментарі
+11
пса Патрона звільнили через ВЛК за поданням Мар'яни Безуглої ? Патрон тепер,за сталою традицією,має получити агреман і поїхати кудись послом
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15.06.2024 00:13
+8
У Патрона просто рейтинг выше "лидера"... Отправят послом в Корею.
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15.06.2024 01:14
+5
Цих собак треба запустити в парламент - нехай вкажуть на всіх падлюк.
Бо ми тільки здогадуємось.
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15.06.2024 05:15
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пса Патрона звільнили через ВЛК за поданням Мар'яни Безуглої ? Патрон тепер,за сталою традицією,має получити агреман і поїхати кудись послом
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15.06.2024 00:13 Відповісти
У Патрона просто рейтинг выше "лидера"... Отправят послом в Корею.
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15.06.2024 01:14 Відповісти
*******ц
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15.06.2024 00:15 Відповісти
У вас кінофобія?
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15.06.2024 00:38 Відповісти
Собака хоч розумна тварина, але все ж тварина.
А як назвати тих iстот в людський подобi, якi Чонгар розмiновували?
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15.06.2024 00:23 Відповісти
Розміновувати собаками? 12 собак розмінують 12 мін собою а що далі?
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15.06.2024 01:09 Відповісти
Типун вам на язык!
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15.06.2024 01:38 Відповісти
Собаки їх шукають, розміновує саперна їхне навчання йде багато часу і грошей
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15.06.2024 05:59 Відповісти
Так може Ви йдіть розміновувати
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15.06.2024 08:31 Відповісти
Це навчені собаки, розміновувати будуть тобою
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15.06.2024 08:58 Відповісти
У противопихотной мины есть вес срабатывания от 15 кг так что собаке как правило она не угрожает.
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15.06.2024 10:44 Відповісти
Нам би собак-контррозвідників.
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15.06.2024 01:10 Відповісти
Ну, раз пошла такая пьянка. Гулять, так гулять! Собака-президент!
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15.06.2024 01:35 Відповісти
Цих собак треба запустити в парламент - нехай вкажуть на всіх падлюк.
Бо ми тільки здогадуємось.
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15.06.2024 05:15 Відповісти
хоч би їх не розікрали...
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15.06.2024 09:14 Відповісти
Ну ви сказали. Аплодую сидячи.
Щоб не впасти від сміху.
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15.06.2024 10:39 Відповісти
Коли вже українцям пришлють групу собак яка буде залазити в окопи до маскалів вночі і загризати їх або приносити міни до маскалів поки вони сплять.
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15.06.2024 10:36 Відповісти
 
 