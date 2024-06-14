Україна отримала від Євросоюзу чергову групу собак-саперів для розмінування території

Єврокомісія передала Україні третю групу з 12 собак-саперів для розмінування території.

Церемонія передачі українській стороні собак відбулася у Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завдяки проєкту Єврокомісії одна німецька вівчарка та 11 бельгійських вівчарок підтримуватимуть українську армію, яка протидіє російській агресії. Це третя група талановитих тварин, які рятують життя багатьом людям завдяки своїй здатності знаходити та знешкоджувати снаряди, вибухівку та радіоактивні речовини", - зазначили у Єврокомісії.

Собаки-сапери були підготовлені в Бельгії, Польщі, Італії, Мальті, Люксембурзі та Фінляндії. У Польщі собаки пройшли 14-денний адаптаційний курс на базі Карпатського прикордонного загону Польщі, під час якого українські кінологи познайомилися зі своїми новими підопічними.

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Це вже третя, найбільша група собак, підготовлених у межах проєкту Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ і служби з питань інструментів закордонної політики ЄС. Орієнтовний бюджет проєкту, який триватиме до 2025 року, становить 3 млн євро. Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів. Першу групу з дев’яти собак-саперів вже було передано Україні в березні минулого року, другу групу з дев'яти собак - торік у листопаді.