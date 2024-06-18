Супутникові знімки наслідків атаки українських дронів на нафтобазу в Ростовській області РФ. ФОТО
Згідно із супутниковими знімками Planet Labs, на території нафтобази в Ростовській області РФ триває пожежа після атаки українських дронів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.
Як зазначається, через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.
Офіційно в Україні цю атаку дронами не коментували.
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alex #471802
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