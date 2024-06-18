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Супутникові знімки наслідків атаки українських дронів на нафтобазу в Ростовській області РФ. ФОТО

Згідно із супутниковими знімками Planet Labs, на території нафтобази в Ростовській області РФ триває пожежа після атаки українських дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Як зазначається, через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

Офіційно в Україні цю атаку дронами не коментували.

Також читайте: Дрони СБУ вночі атакували дві нафтобази у Ростовській області РФ, - джерела

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росія (65415) нафтопродукти (610) дрони (4771)


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дивлюсь грузинiв з турками-чую "хутiн *****"вiд грузинських вболiвальникiв матчтв закриють))
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18.06.2024 19:47 Відповісти
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18.06.2024 19:52 Відповісти
центральний зуб у сраку!
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19.06.2024 07:02 Відповісти
6 бочок по 5 тис кубів. Палає мінімум одна, а може дві. Будемо сподіватись, що якийсь московит ще покурить і все вигорить нах....
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18.06.2024 20:32 Відповісти
Чудово! Ще є куди влучати!
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19.06.2024 09:59 Відповісти
 
 