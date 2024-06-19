ЄСПЛ прийняв до розгляду скаргу керівника Полтавського ГЗК у зв’язку з кримінальним переслідуванням в Україні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на початку червня прийняв до розгляду скаргу голови правління ПрАТ "Полтавський ГЗК" Віктора Лотоуса щодо порушення його прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У процесі розслідувань кримінальних справ проти нашого клієнта були допущені численні порушення. Ми переконані, що ЄСПЛ встановить та зафіксує ці порушення прав людини. Прийняття скарги до розгляду є важливим кроком на шляху до справедливості", – заявив адвокат голови правління Полтавського ГЗК Олександр Ружицький, повідомляє компанія Ferrexpo, частиною групи якого є ГЗК.

За даними компанії, проти керівника Полтавського ГЗК ведеться три кримінальні провадження Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України та Бюро економічної безпеки. На їхню думку, під час розслідування цих справ "права голови правління та інших посадових осіб підприємства неодноразово порушувалися, обиралися необґрунтовані запобіжні заходи, а кваліфікація справ штучно ускладнювалася".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ferrexpo прокоментували заяву ДБР про завершення розслідування щодо топменеджменту Полтавського ГЗК

Юридичні представники Лотоуса заявляють, що у скарзі до ЄСПЛ навели факти порушення прав і свобод громадянина, здійснені під час розслідування вищенаведених справ. Зокрема, порушені права на свободу та особисту недоторканість (ст. 5 Конвенції) і вихід за межі обмеження прав (ст. 18 Конвенції) голови правління Полтавського ГЗК.

Серед зазначеного у скарзі до ЄСПЛ:

відсутність обґрунтованої підозри (Нацпол та ДБР розслідують одну й ту саму діяльність підприємства, у якій після 45 років роботи державні органи віднайшли порушення);

відсутність обґрунтування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (правоохоронні органи та суди не надали належного підтвердження обґрунтованої підозри та ризиків, яким повинно запобігти тримання під вартою);

надмірні розміри застав (при визначенні розміру застави суди проігнорували фінансове становище голови правління, не врахували наявність внесеної застави в інших кримінальних провадженнях і не обґрунтували "винятковість" справ, яка б дозволила перевищити максимальну суму застави);

незаконність тримання під вартою (дії правоохоронних органів та українських судів щодо тримання під вартою голови правління після звільнення під заставу суперечать принципу юридичної визначеності й суперечать принципу верховенства права);

політична природа кримінальних проваджень (єдиною причиною порушення кримінальних справ є тиск на бізнес-групу Ferrexpo та одного з її українських акціонерів, що підтверджується поведінкою та інформаційною політикою правоохоронних органів).

Читайте: Безпідставні кримінальні справи загрожують роботі промисловості і шкодять іміджу України, – голова Полтавського ГЗК

Нагадаємо, раніше у ПрАТ "Полтавський ГЗК" прокоментували заяву Державного бюро розслідувань від 5 червня про завершення досудового розслідування у справі про нібито незаконний видобуток та збут корисних копалин на суму 400 мільйонів гривень.