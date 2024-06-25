За добу на фронті - 170 боєзіткнень, ворог атакував у районах Вовчанська і Липців, - Генштаб

За минулу добу, 24 червня, на фронті в Україні загалом зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Удари по території України

"Протягом доби відбулося 170 бойових зіткнень. За минулу добу росіяни завдали по території України 3 ракетні удари із застосуванням 6 ракет, 63 авіаудари, зокрема застосувавши 90 керованих авіабомб, здійснили близько 4 тисяч обстрілів, у тому числі 107 обстрілів із застосуванням РСЗВ. Також окупанти здійснили 1304 удари дронами-камікадзе", - поінформував Ковальов.

Обстановка на Харківщині

За його словами, на Харківському напрямку минулої доби ворог продовжував наступальні дії. Загалом учора тут відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, у районах Вовчанська і Липців Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак РФ у районах Синьківки, Стельмахівки, Новоселівки, Піщаного Харківської області.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 24 атаки противника у районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 28 атак у районах Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати позиції Сил оборони України у районах Кліщіївки, Іванівського, Часового Яру, Калинівки Донецької області.

На Торецькому напрямку противник здійснив 10 безуспішних атак у районах населених пунктів Північне, Південне, Нью-Йорк та Торецьк.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 атаки у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 8 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Времівському напрямку РФ здійснила 4 безуспішні штурми позицій Сил оборони України у районах населеного пункту Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень у районі Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку росіяни намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку загарбники здійснили 6 атак на позиції Сил оборони України.