МАУП знову №1 в рейтингу "Топ-200 Україна" серед приватних ЗВО

Експерти враховували сучасні тенденції розвитку української вищої освіти

17 червня 2024 року Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, опублікував вісімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2024". За результатами цього найвпливовішого рейтингу МАУП вкотре здобула першість серед приватних ЗВО нашої країни!

Цього року експерти враховували сучасні тенденції розвитку української вищої освіти, яка знаходиться в стані глибинних реформ та зазнає великих втрат в результаті повномасштабного воєнного вторгнення росії.

Рейтинг "Топ-200 Україна 2024" укладається на основі обробки великих масивів даних про роботу університетів (Big Data), які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена.

Формування списку відбувається за трьома базовими принципами: прозорість і незалежність ранжування, багатогранність діяльності університетів та пріоритетність євроінтеграційних процесів (за ваговими коефіцієнтами 6 міжнародних та 4 національних показників діяльності).

Принагідно нагадаємо, що цьогоріч Академія вже здобула лідерські позиції в трьох міжнародних рейтингах: Scopus, Webometrics та THE Impact Ratings.