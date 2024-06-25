УКР
МАУП знову №1 в рейтингу "Топ-200 Україна" серед приватних ЗВО

Експерти враховували сучасні тенденції розвитку української вищої освіти

17 червня 2024 року Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, опублікував вісімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2024". За результатами цього найвпливовішого рейтингу МАУП вкотре здобула першість серед приватних ЗВО нашої країни!

Цього року експерти враховували сучасні тенденції розвитку української вищої освіти, яка знаходиться в стані глибинних реформ та зазнає великих втрат в результаті повномасштабного воєнного вторгнення росії.

Рейтинг "Топ-200 Україна 2024" укладається на основі обробки великих масивів даних про роботу університетів (Big Data), які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена.

Формування списку відбувається за трьома базовими принципами: прозорість і незалежність ранжування, багатогранність діяльності університетів та пріоритетність євроінтеграційних процесів (за ваговими коефіцієнтами 6 міжнародних та 4 національних показників діяльності).

Принагідно нагадаємо, що цьогоріч Академія вже здобула лідерські позиції в трьох міжнародних рейтингах: Scopus, Webometrics та THE Impact Ratings.

освіта (1334) вища освіта (213)
+3
дык, аспиранты 40+ поперли!!)))
25.06.2024 15:40 Відповісти
+2
25.06.2024 15:39 Відповісти
+2
Це точно вирок освіті(
25.06.2024 16:53 Відповісти
25.06.2024 15:39 Відповісти
МАУП здере гроші за навчання, а державний виш ще на військовій кафедрі грошей зрубить. Цікаво, скільки зараз буде коштувати військова кафедра? Раніше 4 к грн семестр було))
25.06.2024 15:54 Відповісти
У Одеській Морській академії це коштувало 1500 дол за рік
25.06.2024 16:57 Відповісти
Може я в цінах підвідстала - бо оте було до повномасштабного.
25.06.2024 17:25 Відповісти
А от не треба - наука у нас актуальна для всіх вікових груп призовного віку
25.06.2024 15:55 Відповісти
як президентський може бути приватним ? президент що утримує його на власні кошти ?
25.06.2024 16:02 Відповісти
Ілюха Ківа також (вроді) захищав кандидатську в МАУПі...."маленький гвинтик", хоча (якщо є бажання) там викладають досить непогано
25.06.2024 16:38 Відповісти
Що таке МАУП ?
25.06.2024 16:52 Відповісти
Це у них назва така: «Міжрегіональна академія управління персоналом»..
25.06.2024 17:08 Відповісти
МАУП це не про знання, це просто продаж дипломів
26.06.2024 00:25 Відповісти
 
 