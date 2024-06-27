Інтерпайп організував відпочинок 700 дітей в Карпатах

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Компанія Інтерпайп Віктора Пінчука забезпечила літній відпочинок дітям своїх співробітників.

Про це інформує офіційна Фейсбук-сторінка компанії, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, другий рік поспіль діти чинних військових, ветеранів та співробітників Інтерпайп з Нікополя, Дніпра та Новомосковська відпочивають в таборі в Карпатах.

"Ми плануємо оздоровити за літо 700 дітей, серед них - діти наших мобілізованих та ветеранів, а також діти, які живуть з батьками під постійними обстрілами в Нікополі. В такий спосіб ми хочемо підтримати наших людей під час війни", - зазначив директор з персоналу Інтерпайп Віталій Пахомов.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Інтерпайп суттєво розширив соціальний пакет для співробітників. Компанія евакуювала сім'ї працівників з Нікополя у безпечний район, надає фінансову підтримку співробітникам, потерпілим від ворожих обстрілів, забезпечує системну допомогу мобілізованим працівникам.

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