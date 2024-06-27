Країнам Альянсу бракує спеціалістів для збільшення виробництва зброї та боєприпасів, - посол США у НАТО Сміт

Країни НАТО, зіткнувшись з досвідом війни на території Європи, виявили брак людей, які могли б відновити раніше закриті лінії з виготовлення озброєння та боєприпасів.

Про це заявила постійна представниця США у НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У зусиллях з НАТО союзники, каже посолка, викрили крихкість трансатлантичної оборонної промисловості, зокрема, зіткнулися з перешкодами, коли "промисловість намагалася повернути виробничі лінії, які були закриті багато років тому".

"Є нестача робочої сили, коли деякі країни намагаються знайти людей, які знають, як повернутися до цих виробничих ліній", – додала Сміт.

При цьому дипломат відзначила, що на тлі сучасних викликів оборонне виробництво зросло і в Європі, і у США.

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