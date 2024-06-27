Країнам Альянсу бракує спеціалістів для збільшення виробництва зброї та боєприпасів, - посол США у НАТО Сміт
Країни НАТО, зіткнувшись з досвідом війни на території Європи, виявили брак людей, які могли б відновити раніше закриті лінії з виготовлення озброєння та боєприпасів.
Про це заявила постійна представниця США у НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У зусиллях з НАТО союзники, каже посолка, викрили крихкість трансатлантичної оборонної промисловості, зокрема, зіткнулися з перешкодами, коли "промисловість намагалася повернути виробничі лінії, які були закриті багато років тому".
"Є нестача робочої сили, коли деякі країни намагаються знайти людей, які знають, як повернутися до цих виробничих ліній", – додала Сміт.
При цьому дипломат відзначила, що на тлі сучасних викликів оборонне виробництво зросло і в Європі, і у США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І толку?
На каждом месте должен быть человек соответствующей специальности.
разведки)на 20...21 года.
Там взагалі, окрім зброї, мало що роблять, а населення у глибокій сраці. Роіся, доречі, вже теж перетворилася в такого вузько заточеного монстра.
Кращий приклад - Південна Корея, яка робить все і ще й Півсвіту озброює.
ПС. А еще лучше вспомнить, как 2 года назад мы делали аптечки из чего попало, а теперь нам постоянно говорят, что аптечки купленные Минобороны фуфло. А простая мысль, что мы сами туда этого фуфла наложили в головы естественно не приходит.
ПС. Вообще в ЕС линия старше 10 лет продается с сущесвенным дисконтом и ее не берутся пусконалаживать (или в клиническом случае востанавливать) даже производители.
Дурнуваті "рожеві поні" вкотре дружно всралися чи просто не годні "зліпити горбатого"?
А НАТО так довіряло рашці що навіть не очікувало що може таке статися...
Меркель,Саркозі та Берлусконі ручкалися з пуйлом- а тепер Європа має наслідки..