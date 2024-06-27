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Новини
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Країнам Альянсу бракує спеціалістів для збільшення виробництва зброї та боєприпасів, - посол США у НАТО Сміт

155,боєприпаси

Країни НАТО, зіткнувшись з досвідом війни на території Європи, виявили брак людей, які могли б відновити раніше закриті лінії з виготовлення озброєння та боєприпасів.

Про це заявила постійна представниця США у НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У зусиллях з НАТО союзники, каже посолка, викрили крихкість трансатлантичної оборонної промисловості, зокрема, зіткнулися з перешкодами, коли "промисловість намагалася повернути виробничі лінії, які були закриті багато років тому".

"Є нестача робочої сили, коли деякі країни намагаються знайти людей, які знають, як повернутися до цих виробничих ліній", – додала Сміт.

При цьому дипломат відзначила, що на тлі сучасних викликів оборонне виробництво зросло і в Європі, і у США.

Також читайте: У Франції планують у чотири рази збільшити виробництво мінометних боєприпасів до 2026 року

Автор: 

боєприпаси (2290) військово-промисловий комплекс (285) НАТО (6506)


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Топ коментарі
+7
Є нестача робочої сили... ну да послухали вас і замість розвитку країн так званої східної Європи, розвивали ... ммм Китай ***
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28.06.2024 00:28
+6
Добре що десятки мільйонів автомобілів є кому клепати,це ж таке просте завдання.А снаряди це ж супер хай тек,де ж тут візьмеш спеціалістів!!!
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28.06.2024 00:02
+5
Це що було?
Дурнуваті "рожеві поні" вкотре дружно всралися чи просто не годні "зліпити горбатого"?
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28.06.2024 02:22
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Добре що десятки мільйонів автомобілів є кому клепати,це ж таке просте завдання.А снаряди це ж супер хай тек,де ж тут візьмеш спеціалістів!!!
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28.06.2024 00:02 Відповісти
Всі виробничі потужності Заходу за останні тридцять років були орієнтовані виключно на забезпечення well-being його громадян. Готуватись до війни ніхто не думав, навпаки. Звісно, у них нестача людей відповідної кваліфікації.
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28.06.2024 07:37 Відповісти
17 років тому в Мюнхені моль погрожувала,а вони спали.Грузія 2008,Україна 2014,я вже мовчу за Сирію....
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28.06.2024 08:59 Відповісти
Їм майже прямим текстом заявили: русскіє ідут за своім.
І толку?
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28.06.2024 09:00 Відповісти
Вони не бояться,вони в НАТО.А ми ні,от і вигрібаємо за всіх
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28.06.2024 09:12 Відповісти
А дарма. НАТО - не панацея зовсім. Це ілюзія безпеки. Як бачимо, де-факто НАТО до великої війни не готове, а країни НАТО - і тим більше.
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28.06.2024 09:13 Відповісти
Очень глупо. Вы попробуйте, например, программисту-супервайзеру дать задачу проточить фланец. Посмотрите результат.
На каждом месте должен быть человек соответствующей специальности.
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28.06.2024 10:06 Відповісти
Є нестача робочої сили... ну да послухали вас і замість розвитку країн так званої східної Європи, розвивали ... ммм Китай ***
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28.06.2024 00:28 Відповісти
Так і є - чи платити 3-4 тис евро у Европі, чи 50 - 100 доларів в Китаї.
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28.06.2024 05:41 Відповісти
В Китае в южной экономической зоне (это Гуандун) зарплата опытных рабочих 1100 долларов. Данные разведки) на 20...21 года.
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28.06.2024 10:14 Відповісти
Коли з Европи, десь у 90 роках почали переводити свої технологічні лінії до Китаю - там були такі цифри - 50. І це вважалось дуже круто.
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28.06.2024 10:47 Відповісти
Вы не поверите, но в Китае тоже нет специалистов такой специальности. В Китае в каждом втором гараже стоит станок с ЧПУ или покрайней мере с УЦИ. И возвращаться на непонятные автоматы с управлением от распредвалов (устаревшие 30 лет назад) никто не захочет.
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28.06.2024 10:11 Відповісти
І шо, прям ось такі станки стоять у гаражах. Не забувайте, шо всі вони працюють в осі Вікно - і треба ще мати макети та вміти працювати на компі - ну хочаб декілька спецов. Тай дуже важливо витримувати температурні режими та вологість. Хоча можна і так, на хрін зним. - https://www.youtube.com/watch?v=yr-PNzDS3CA
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28.06.2024 10:56 Відповісти
Угу. Только дизайн по-проще - кабина не откутюр, просто квадратный ящик. Гаражные компании работают так же как и у нас - модель и чертежи предоставляет заказчик.
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28.06.2024 12:28 Відповісти
Так, так, звичайно всьому ЕС, США, Канаді та іншим "союзникам" по всьому світу бракує можливостей та спеціалістів а Ірану, КНДР, і навіть Судану не бракує...ці падлюки просто знущаються. І кожен раз все що можна сказати це велике дякую тим "Українським" гнидам при владі які здали ядерку і розпродали всі боеприпаси і військове майно. Ну і звичайно наріду якій на це все спокійно дивиться до сих пір.
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28.06.2024 00:40 Відповісти
Ну в Ірані, КНДР і Судані не роблять айфонів, аеробусів, смартгодинників і не знімають фільми з бюджетами невеликих країн.
Там взагалі, окрім зброї, мало що роблять, а населення у глибокій сраці. Роіся, доречі, вже теж перетворилася в такого вузько заточеного монстра.

Кращий приклад - Південна Корея, яка робить все і ще й Півсвіту озброює.
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28.06.2024 01:18 Відповісти
Вы сравните качество снарядов из КНДР и из США, а потом делайте подобные заявления.
ПС. А еще лучше вспомнить, как 2 года назад мы делали аптечки из чего попало, а теперь нам постоянно говорят, что аптечки купленные Минобороны фуфло. А простая мысль, что мы сами туда этого фуфла наложили в головы естественно не приходит.
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28.06.2024 10:18 Відповісти
Невже у США та ЄС спеціалістів менше ніж у Південній Кореї?
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28.06.2024 01:12 Відповісти
1. Старые конвейеры требуют запредельной квалификации наладчиков. 2. Комплектующих к ним не выпускают уже 30 лет. 3. Документация уже тоже ушла краями. 4. Но хуже всего то, что потеряны недокументированные особености работы оборудования.
ПС. Вообще в ЕС линия старше 10 лет продается с сущесвенным дисконтом и ее не берутся пусконалаживать (или в клиническом случае востанавливать) даже производители.
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28.06.2024 10:24 Відповісти
Це що було?
Дурнуваті "рожеві поні" вкотре дружно всралися чи просто не годні "зліпити горбатого"?
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28.06.2024 02:22 Відповісти
Воістину-"хочеш миру- готуйся до війни"...
А НАТО так довіряло рашці що навіть не очікувало що може таке статися...
Меркель,Саркозі та Берлусконі ручкалися з пуйлом- а тепер Європа має наслідки..
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28.06.2024 03:30 Відповісти
Треба переробляти концепсію ринкової економіки стосовно ВПК NATO. Цілком правильно думають та роблять вже країни Прибалтики та Польща - збільшення відсотків ввп для військових цілей.
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28.06.2024 05:45 Відповісти
Конкретно ********** - це в першу чергу порох (нітроцелюлоза) і вибухівка (тротил, гексоген). Тисячі тонн. Велике хімічне виробництво. Вибухонебезпечне. Потребує кваліфікованих кадрів. Хімік-інженер-лаборант. Десь так. Це не водія категорії С,Е підготувати.
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28.06.2024 10:21 Відповісти
 
 