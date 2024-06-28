Співробітники екстрених служб не отримують виплат на окупованих територіях, - ЦНС

Окупанти не можуть забезпечити виплати працівникам екстрених служб на ТОТ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України назріла кричуща проблема у так званій бюджетній сфері.

"Окрім того, що тут нікому працювати у житлово-комунальному господарстві, в сфері громадського транспорту, то навіть тим, хто залишився попросту не платять місяцями зарплату. Особливого цинізму набула ситуація із працівниками екстрених служб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, "персонал не отримує кошти і працює у вкрай небезпечних умовах. Несправні автомобілі, відсутність необхідного обладнання для порятунку життів – це також про результати господарювання окупаційної влади та колаборантів, котрі за одно з ворогом".

"На ТОТ Донецької області назрів транспортний колапс. Усе тому що водіїв від необхідної кількості залишилося тільки 30%. Решту – мобілізували до армії окупанта", - пояснюють в Центрі.

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