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Співробітники екстрених служб не отримують виплат на окупованих територіях, - ЦНС

Окупанти не платять працівникам екстрених служб на ТОТ

Окупанти не можуть забезпечити виплати працівникам екстрених служб на ТОТ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України назріла кричуща проблема у так званій бюджетній сфері.

"Окрім того, що тут нікому працювати у житлово-комунальному господарстві, в сфері громадського транспорту, то навіть тим, хто залишився попросту не платять місяцями зарплату. Особливого цинізму набула ситуація із працівниками екстрених служб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, "персонал не отримує кошти і працює у вкрай небезпечних умовах. Несправні автомобілі, відсутність необхідного обладнання для порятунку життів – це також про результати господарювання окупаційної влади та колаборантів, котрі за одно з ворогом".

"На ТОТ Донецької області назрів транспортний колапс. Усе тому що водіїв від необхідної кількості залишилося тільки 30%. Решту – мобілізували до армії окупанта", - пояснюють в Центрі.

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Автор: 

окупація (6739) Центр національного спротиву (824)


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Це ще що за ху-ня ?
Цензор, Ви що ****** далися....щ такими новинами....
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28.06.2024 07:44 Відповісти
Гарна новина
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28.06.2024 08:36 Відповісти
Це зрадники жаліються, що окупанти їм не платять?
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28.06.2024 10:25 Відповісти
А нам то що з того?
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28.06.2024 10:42 Відповісти
 
 